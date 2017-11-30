Почему в Кургане каждый день отключают воду и когда это закончится

18:45 30 ноября 2017 0

В ближайшие выходные из-за аварии воду снова отключат во всем городе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане сложилась патовая ситуация с водоснабжением и канализацией. Изношенные до предела сети не на что ремонтировать, а значительно поднять тариф, как того просят арендаторы городского «Водоканала», АО «Водный союз» мешает закон. При этом городские власти тоже не спешат помогать компании, которая поставляет жизненно важный ресурс горожанам.

Пока ситуация с «Водным союзом» похожа на замкнутый круг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фактически ежедневные отключения воды в разных районах города уже перестали удивлять курганцев, как и постоянные раскопки во дворах и на дорогах. «Состояние сетей в городе такое, что, если власти в ближайшее время не договорятся о каким-то варианте выхода из кризиса, могут начаться масштабные аварии, как это было в Ижевске. Федеральные власти не будут разбираться, кто виноват, пострадать могут все, включая представителей областного правительства», — отметил знакомый с ситуацией в регионе социолог Сергей Ширяев.

Но муниципальные депутаты дважды отклонили предложение о решении проблемы — существенно повысить тариф на воду. Сейчас, по словам и. о. генерального директора «Водного союза» Владимира Овсянникова, предприятие работает себе в убыток. «За девять месяцев 2017 года нам выставили счета на 805 млн рублей, а собрали мы 748 млн рублей», — рассказал Овсянников на пресс-конференции с участием сити-менеджера Кургана Андрея Потапова. По подсчетам «Водного союза», за четыре годы работы общий убыток предприятия составил 335 млн рублей.

Сейчас износ канализации в городе составляет 90%, а труб водоснабжения — 76%.

Чтобы остановить старение сетей, по словам Овсянникова, нужно ежегодно заменять 30 километров труб, но «Водному союзу» в лучшем случае хватает на 10-15 км. Устаревшее оборудование не позволяет очищать воду до нужных нормативов.

Андрей Потапов заявил в ответ, что видит проблему в том, что «Водный союз» не проработал инвестиционную программу. «Чтобы вложить средства, нужно понимать, каким образом они будут возвращены. Наша деятельность не станет прибыльной, если мы поменяем трубы», — объяснил Овсянников. Он напомнил, что компания при заключении договора аренды единовременно заплатила 530 млн рублей и сейчас ежегодно платит городу 30 млн в год.

Прокурор Кургана Вадим Суровцев (слева) отметил, что растет число жалоб на перебои с водоснабжением и раскопки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Единственным вариантом выхода из ситуации, по мнению Овсянникова, является повышение тарифа. «Наш тариф планируется повысить в следующем году на 3,8%, мы с этим совершенно не согласны», — заявил руководитель «Водного союза». Он рассказал, что его специалисты передали расчеты обоснованного тарифа — для нормального содержания сетей за водоснабжение и водоотведение курганцы должны платить в два раза больше, чем сейчас. По подсчетам Овсянникова, в среднем такое подорожание обойдется для жителя Кургана в 170 рублей (в этой сумму входит горячая, холодная вода и канализация).

Депутат областной думы Евгений Кафеев отметил, что повышение тарифа — мера непопулярная, но в случае с «Водным союзом» эта необходимость действительно назрела. «Что значит 22 рубля за тонну воды? Мы вот за эту бутылочку платим больше», — привел он пример, показывая пластиковую бутылку с питьевой водой. Он призвал городские власти активнее взаимодействовать с «Водным союзом» и отметил, что областной департамент ЖКХ самоустранился от решения проблем города. По его мнению, пока ситуация больше похожа на замкнутый круг — «Водный союз» обречен на бесконечные и малорезультативные ремонты, за которые будет получать выговоры и штрафы от прокуратуры. «Курган утонет в коммунальных раскопках!» — предостерег он участников дискуссии.

Пока же уровень взаимодействия показательно иллюстрирует история с выделением «Водному союзу» субсидии. Год назад правительство региона пообещало выделить 150 млн рублей, город гарантировал субсидию на 2017 год на 71 млн рублей. Фактически пока выплачено лишь 21 млн рублей. По словам Владимира Овсянникова, все предусмотренные субсидией работы будут выполнены до 28 декабря. Андрей Потапов заявил, что средства будут перечисляться только после получения городом актов выполненных работ. Овсянников, в свою очередь утверждает — таких условий в договоре не прописано, все средства город должен был выплатить еще до 18 октября.