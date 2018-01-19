Отборные слухи о лучших людях России

23:01 19 января 2018 2

Тяжелый выбор-2018

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что губернаторы решили окунуться в прорубь из-за Путина. — Собчак может обновить команду штаба. — На свердловское правительство натравят тайных покупателей. — Козицын придумал, где покажет свои богатства. — Челябинская кадровая революция завершится к апрелю. — Строительство небоскреба в Тюмени сорвали «хозяева рынка». — Администрация Комаровой осваивает Telegram. — Зачистка власти на Ямале не закончилась. — Кто из управленцев пострадает из-за пермской поножовщины. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Губернаторы решили окунуться в прорубь из-за Путина

В администрациях некоторых губернаторов рассказывают, что главы регионов из «новичков» принимали решение окунуться в крещенскую прорубь только после того того, как получили подтверждение, что Владимир Путин будет это делать публично. До этого момента многие сомневались в необходимости окунаться в холодную воду с учетом того, что самый разгар президентской кампании, и болеть руководителям регионов нельзя.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собчак может обновить команду штаба

В штабе Ксении Собчак грядут перестановки. По слухам, кандидат в президенты недовольна тем, что с появлением Павла Грудинина ее команде не удается создавать значимые поводы для попадания в повестку. Якобы, по мониторингу штаба, упоминаемость ее в СМИ значительно сократилась. Говорят, что Собчак сейчас ведет переговоры сразу с двумя известными политтехнологами для привлечения их на работу в свой штаб.

В российских школах для предотвращения преступлений появятся специалисты по SMM

Из-за серии инцидентов в школах с нападениями на учителей и учеников Министерство образования совместно с правоохранительными органами хочет разработать программу, по которой в каждую школу будет внедрен специалист, отслеживающий поведение учеников в соцсетях. По слухам, доклады об этом будут поступать во все правоохранительные структуры, где информация будет анализироваться для предупреждения преступлений, подобных в Перми или Бурятии.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за «Паддингтона» Мединский идет к российским режиссерам и актерам

В Минкульте ходят слухи, что Владимир Мединский проводит переговоры с российскими деятелями кино, чтобы они выступили в его поддержку в скандале вокруг показа фильмов «Приключения Паддингтона-2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». Говорят, что министра культуры очень напугало открытое письмо Ассоциации владельцев кинотеатров, в котором правительство просят ограничить полномочия министерства культуры. Сейчас Дмитрий Медведев принимает решение по этому вопросу, и Мединский хочет заручиться поддержкой российского киносообщества, чтобы аппаратно укрепиться.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда Куйвашева больше не мыслит сроком губернаторства

В команде приближенных Евгения Куйвашева произошла заметная трансформация. Слухмейкеры отмечают, что «тюменцы в последнее время оставили все свои настроения уехать и настаивают на том, чтобы их считали полноценными местными». Больше всего это якобы заметно за Алексеем Орловым, который весь прошлый и позапрошлый год порывался покинуть свою должность и занять место то в ФНС Ленинградской области, то в Росреестре, а то и в других госорганах. Впрочем, слухачи уточняют, что «чужая душа — потемки» и пока «приходится довериться сказанному».

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полпредстве сами не понимают, что пишут в официальных новостях

Работники уральского полпредства признаются, что формулировки, используемые в заголовках на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО, далеко не всегда понятны им самим. В частности, их смутил скриншот, опубликованный в «Телеграме» «URA.RU», где заголовком является очень странная фраза: «Оценка резервов совершенствования работы по воплощению Государственной программы патриотического воспитания». На деле фраза означает всего лишь тот факт, что полпредство проверило, как свердловские и тюменские власти исполняют поручения президента по патриотическому воспитанию.

На свердловское правительство натравят тайных покупателей

Говорят, что свердловский политик Евгений Артюх придумал новый способ воздействия на областные структуры власти. Якобы под эгидой созданной им недавно экспертно-аналитической структуры он набирает добровольцев, которые согласятся выступить «тайными покупателями». Закупать они, скорее всего, будут госуслуги. Обычные с виду бизнесмены будут писать обращения, заявления и подавать другие документы в различные ведомства, а затем совместно оценивать скорость и качество их работы. Если кто-то из госслужащих будет намекать «тайным покупателям» про взятки, то эти случаи займут в итоговом докладе особое место.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыжков поведет кандидатов в Екатеринбургскую гордуму

По слухам, известному уральскому политтехнологу Александру Рыжкову уготована важная роль на предстоящих выборах депутатов Екатеринбургской гордумы. Якобы ему поручено консультировать кандидатов, которые выдвинутся в самых неблагополучных для мэрии округах. Не исключено, что одним из его клиентов станет руководитель общественного движения «Наш — Октябрьский!» Павел Пустозеров, который поборется за мандат в Октябрьском районе. Есть предположение, что он будет не единственным кандидатом Александра Рыжкова.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр Казакова утягивает миллиарды с прошлой работы

Как рассказывают, в правительстве области обострилась борьба за то, кто будет контролировать фонд развития промышленности (ФРП). Якобы профильное министерство не справляется с этой задачей. За 2017 год на выделение поддержки из фонда удовлетворена только одна заявка бизнеса, а несколько миллиардов рублей так никому и не достались.

В 2017 году работу фонда курировала замминистра Виктория Казакова, которая в самом конце года стала министром инвестиций области. Теперь, как рассказывают слухмейкеры, она пытается подчинить фонд себе. Она использует свое влияние на Алексея Орлова», — судачат в Белом доме. Пока переподчинить фонд не удается. А Казакова пытается хотя бы поменять там руководителя — на лояльного себе. И, как рассказывают, своего она скоро добьется: скоро в фонде возможна смена руководителя, несмотря на то, что ему продлили контракт буквально в декабре.

Новый глава минздрава ходил в свердловскую «школу министров»

В первой клинической больнице Екатеринбурга не все рады замене экс-главврача Феликса Бадаева на бывшего министра здравоохранения региона Игоря Трофимова — отношение к нему пока настороженное. Рассказывают, когда новый министр Цветков и вице-губернатор Креков представляли Трофимова коллективу, некоторые врачи сидели и слушали все это с ухмылкой. Слова Крекова о том, что Трофимов стал главврачом, пройдя «школу министров», вызвали усмешку. «А что, есть такая школа?» — шутили медики. Самого Крекова они и вовсе не узнали. «Это кто такой, рядом с новым министром?», — спрашивали друг друга врачи о вице-губернаторе.

Главу МУГИСО ищут не там

В свердловском мингосимущества говорят, что на пост нового главы ведомства есть идеальный претендент. Это заместитель первого замминистра ведомства Елена Афанасьева. Она фактически исполняет обязанности главы ведомства, ведь формальный руководитель ведомства, Зырянов, как рассказывают, давно устранился от выпуска настоящей продукции любого министерства — проектов нормативно-правовых актов.

При этом Афанасьева занимает должность зама человека, который не появляется на работе вообще — Артема Богачева — тот готовится к суду. «По сути, Лена тащит на себе всю работу министерства, ее знают все, ведь вопросы решает именно она», — говорят слухмейкеры. От назначения Афанасьеву отделяет близость к команде экс-министра Алексея Пьянкова: девушку он привел с собой еще из полпредства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветлужских может попасть в доверенные лица Путина…

Свердловская область расширит свое представительство в корпусе доверенных лиц — к уже обозначенным персонажам могут добавиться глава свердловского союза журналистов России Александр Левин и депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Первый даже уже объявлен сопредседателем регионального штаба Путина, но документы доверенного лица не смог получить, поскольку находился в новогоднем отпуске. Кандидатуру Ветлужских же лоббирует полпредство. Общее количество доверенных по стране будет составлять примерно 600 человек, пока официально объявлены менее половины, после регистрации кандидата скорее всего он встретится со своим активом.

… если не помешает провал с юбилеем профсоюзов

Впрочем, у Андрея Ветлужских могут возникнуть проблемы — федералы недовольны тем, как он слабо готовит юбилей профсоюзного движения на Урале, за который отвечает в статусе депутата Госдумы. Более того, он отметился фотографией с афишей юбилея профсоюзов в Театре музыкальной комедии, чем вызвал бурю насмешек в соцсетях, в которых роль профсоюзных лидеров ассоциировалась исключительно с водевильными и опереточными персонажами, это может отобрать голоса у власти и добавить их «левым».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сергей Никонов решил заменить Дениса Паслера

Сплетники удивлены слухами о попытках депутата Заксобрания Сергея Никонова усилить позиции на севере Свердловской области. Якобы парламентарий в последнее время пытается наладить тесные взаимоотношения с мэрами, местными муниципальными депутатами и бизнесменами, заявляя, что будет представлять их интересы в правительстве региона. Кто-то, возможно, мельком слышал, что Никонов в частных беседах называет себя «новым Паслером». Из этого можно сделать вывод, что Никонов хочет заметить экс-председателя областного правительства Дениса Паслера, контролировавшего до отставки весь север Свердловской области.

Мэрия определила 13 своих лоббистов в Заксобрании

Отдельные свердловские депутаты в недоумении от поступка администрации Екатеринбурга. Утверждают, что работники мэрии разносили по кабинетам подарки, среди которых были календари в виде многогранных фигур, стилизованных под футбольные мячи. Администрация дружно клеила их и распространяла еще в преддверии новогодних праздников. Удивила парламентариев адресность подарка: по утверждению отдельных депутатов Заксобрания, получили такие календари всего 13 из 50 человек, среди которых якобы оказались и лоббисты интересов администрации города Михаил Клименко и Валентин Лаппо. «Если мэрия хотела подчеркнуть, что мы ее люди, так вывесила бы список на входе — все бы сразу и ознакомились. Отличный способ убить карьеру», — смеются депутаты, подчеркивая «блестящие успехи» в работе главного «джиарщика» города Дениса Сухорукова. В самой мэрии возмущению депутатов искренне удивились, заверив, что раздавали подарки без исключения всем народным избранникам в Заксобрании и гордуме Екатеринбурга.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пережить войну за башню УГМК помогает ЛСР

Говорят, что две компании-конкурента договорились выступать сообща, поддерживая снос башни. Договоренности — в буквальном смысле, семейные. Дело в том, что в УГМК все сложные с точки зрения пиара строительные проекты ведет Данил Крицкий — сын директора «ЛСР.Урал», депутата Гордумы Владимира Крицкого. И отец его поддерживает.

«Последите за тематикой выступления ЛСР по поводу башни или, например, проектов „Медная гора“. Вы увидите, что Крицкий-старший полностью разделяет точку зрения УГМК», — говорят участники строительного рынка. Но и сын в долгу не остается: злые языки сплетничают, что что «ЛСР.Урал» за поддержку обещан субподряд при строительстве «Ледовой арены».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Козицын придумал, где покажет свои богатства

Макаровский квартал прирастет галереей изобразительного искусства. Здание Симановской мельницы в Макаровском квартале, который сегодня на берегу Исети возводит УГМК, будет освоено интересным способом. Только верхние ее этажи будут использованы как жилые помещения для топ-менеджмента компании. Нижний этаж здания предполагается отдать под галерею, в которой будут выставляться предметы искусства из личной коллекции гендиректора УГМК Андрея Козицына. Формированием первых будущих экспозиций уже сегодня, как утверждают слухачи, занимается личный помощник главного медника — Розалия Круглова.

Енин хочет стать замгендиректора АТН, но не очень к этому готов

Уход Виктора Шадрина из замдиректоров ОТВ на должность гендиректора АТН оставил кадровую прореху на главном областном канале. Говорят, что занять вакансию намерен недавно попавший на канал и пока еще до конца не освоившийся в его эфире телеведущий Евгений Енин. Дескать, он специально вызвался обеспечивать всю работу со СМИ штаба кандидата в президенты Владимира Путина, чтобы потом предъявить это своему работодателю как заслугу. Злопыхатели, однако, напоминают, что пришедший осенью 2017 года с «Четвертого канала» на ОТВ журналист не слишком любит нагружать себя работой, тогда как в должности замдиректора необходимо крайне много трудиться и нести за это всю полноту ответственности.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силина лишили самого дорогого, что было в УрГЭУ

Последние скандалы и резонансные новости, в которые попал СИНХ, для ректора УрГЭУ Якова Силина обернулись весьма жестким политическим решением. В результате всего, что имело место в последние дни в повестке, пункт сбора подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в здании бывшего СИНХа был закрыт. Какие еще последствия для бывшего офицера принесет столь бурное попадание в повестку — можно только гадать.

Новый прокурор любит крепкое словцо

В среде военных следователей и работников военной прокуратуры — много разговоров о новом прокуроре Центрального военного округа Александре Антюфееве, прибывшем в Екатеринбург. О том, что ведомство возглавит варяг с Балтики (до этого назначения он возглавлял военную прокуратуру Балтийского флота), было известно еще в октябре. Его ждали в ноябре, потом в декабре, но в итоге он приехал лишь недавно. Рассказывают, что Антюфеев — товарищ весьма жесткий и может даже во время совещаний, не смущаясь, использовать крепкое словцо.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аркадий Белявский обосновался в Хайфе

Свердловские слухмейкеры неожиданно вспомнили о бывшем министре здравоохранения области Аркадии Белявском. Якобы неопознанные люди случайно увидели его во время поездки в Хайфе. На этом основании они почему-то сделали вывод, что бывший свердловский чиновник обосновался в этом израильском городе. Кому-то даже пришло в голову, что он открыл на Средиземноморье свою практику и принимает бывших земляков. Но никаких доказательств этому сплетники предоставить не могут.

В Свердловской области появился новый «молочный король»

По слухам, в составе свердловской элиты может появиться новый необычный персонаж. Якобы речь идет о владельце Талицкого молочного завода Юрии Окуневе. По непроверенной информации, он в последнее время все чаще появляется в областных органах власти, чтобы обсудить свои вопросы. Есть версия, что его охотно принимают и берут на карандаш его идеи. Если так пойдет, то вскоре Окунев может занять значимый пост в Екатеринбурге.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За акциями протеста обманутых дольщиков стоит… обманувший их строитель

Слухмейкеры обращают внимание внимание на то, кто на самом деле стал инициатором акций протеста обманутых дольщиков в Екатеринбурге. На минувшей неделе их прошло три, и хотя это были просто одиночные пикеты, однако на фоне тусклой повестки власти они были заметны.

«За акциями стоит Захар Ивачев — один из работающих в Арамиле застройщиков, — убеждены источники. — Он не достроил дома, бросил, а деньги вывел. Поиск нового застройщика минстроем идет медленнее, чем хотелось бы Ивачеву. И он вывел людей на акции протеста, чтобы «поторопить» чиновников, — говорят на рынке.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На экологию нужен мужчина

В кулуарах все еще обсуждают отставку министра экологии Ирины Гладковой. В понедельник, 22 января, к обязанностям и. о. министра приступит Яна Куприкова. И хотя она «умница и отличница», Куприкову считают временным руководителем. «На такое ведомство мужика надо, чтобы с характером, — толкуют в кабинетах. — Дамам с этой сферой не справиться, какими бы они умными ни были. Уж на что Гладкова кремень! И та не потянула». Говорят, что губернатор Борис Дубровский и вице-губернатор Сергей Сушков уже столковались о том, что в министры надо искать мужчину-руководителя.

По Гладковой решили еще осенью

Вообще, рассказывают в кабинетах, решение по Ирине Гладковой было принято еще осенью. И это не только связано со свалкой, но и с тем, что ее супруг якобы поступил на работу в РМК. Учитывая всю непростую историю общественности во взаимоотношениях с «Русской медной компанией», решили сменить министра. Правда, дали еще время разобраться с полигоном, но и этого не получилось. А само министерство со временем могут преобразовать в главное управление.

Кадровая революция завершится к апрелю

Серия отставок и назначений в правительстве области завершится к концу марта. К этому времени ожидается еще пара решений, в том числе на уровне вице-губернаторов и замминистров. Определятся и с теми, кто пока трудится в статусе «и.о». А пока постепенно меняют структуры в министерствах и ведомствах. Так аккуратно, что просчитать, для чего это делается, не может никто.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаттаров хлопочет за Минченко…

Болтают, что в качестве кандидата в министры экологии называют Андрея Минченко, двоюродного брата известного политолога Евгения Минченко. За Андрея Минченко уже просят из администрации города. Хочет продвинуть его в министры и вице-губернатор Руслан Гаттаров. Но, говорят, что кандидатуру Минченко рассматривают, но скорее как замминистра. В руководители, опять же, характера не хватает. Не справится с «мусорными войнами».

…и предложил уволиться Новикову

Впрочем, если Минченко не возьмут в минэкологии, для него может освободиться ставка в минэкономразвития области. Болтают, что на днях Руслан Гаттаров, проводя совещание с министерством, предложил уволиться замминистра Артему Новикову. Якобы пользы от него никакой. В министерстве же считают, что увольнять Новикова никто не будет. Это был всего лишь воспитательный момент. Но еще утверждают, что в экономическом блоке давно нужно кого-нибудь уволить, чтобы взбодрить остальных. И в качестве ритуальной жертвы годится Новиков.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гартунг хочет в доверенные

Болтают, что депутат Госдумы, эсер Валерий Гартунг очень хочет попасть во второй список доверенных лиц президента. Мол, он уже однажды сказал, что если лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не пойдет на выборы, то надо поддержать Владимира Путина. Эксперты сомневаются, что Гартунг получит такую почетную общественную нагрузку. Слишком скандальная репутация, особенно в войнах со СМИ. Да и не забыли, как Гартунг в свое время гулял по залу заседаний с белой ленточкой на груди. Правда, сам он очень не любит вспоминать, как был «белоленточником».

Бочкарева вызывали в Москву

В Челябинске заговорили о том, что бывшего гендиректора завода «Электромашина» Олега Бочкарева вызвали в Москву на какое-то очень важное собеседование. Настолько важное, что ему прочили якобы должность в одном из министерств или губернатора в каком-то регионе. Говорили даже о Челябинской области, на 2019 год. Но, болтают, на Бочкарева собрали «бэк» и оказалось, что в Челябинске с ним связано много негатива. В итоге тему закрыли.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васильеву подключат к саммитам

В вопросе строительства гостиниц к саммитам ШОС и БРИКС власти прорабатывают еще один проект. Речь идет о будущем студенческом кампусе в ЮУрГУ. Проект с федеральным финансированием давно лежит и даже одобрен в Минобразования РФ. Теперь будут просить министра Ольгу Васильеву, чтобы та ускорила строительство кампуса, хотя бы первой очереди. Новое общежитие для студентов и преподавателей будет ничуть не хуже хорошей гостиницы. Власти рассчитывают, что первую очередь кампуса сдадут к осени 2020 года. В дни саммитов там можно будет поселить гостей, а после отдать студентам.

ШОС и БРИКС остановят жители

Студенческий кампус нужен потому, что областные власти все-таки просчитывают вариант, что не все запланированные гостиницы успеют построить. Если с президентскими апартаментами все получится, то с «массовкой» сложнее. Тому, что ликвидируют долгострои, все будут только рады. А вот строительство нескольких гостиниц могут затормозить местные жители. Населению в центре никогда не нравится, если вблизи их домов строится что-то новое. И если проект не прошел еще публичные слушания, его забракуют жители. Поэтому для гостиниц предлагают искать пустыри, каковых в центре еще достаточно.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремлева отпустили, когда он нашел преемника

Говорят, готовящийся к своей отставке министр здравоохранения региона Сергей Кремлев даже не скрывает радости по этому поводу. Болтают, что уже через год после назначения он стал проситься отпустить его. Слишком хлопотной оказалась должность. Но потом решил дождаться 60 лет, чтобы уйти с хорошей пенсией на госслужбу. Однако и после юбилея его не отпустили, сказали, чтоб нашел преемника. Так и появился в министерстве миассец Сергей Приколотин. Полгода Кремлев вводил его в курс дела и теперь наконец может вернуться, с хорошей пенсией, в свой медуниверситет.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тефтелев изменил аппаратный уклад

Странный слух обсуждают челябинские элиты. Якобы мэр Евгений Тефтелев просил всем передать, что если кому-то надо о чем-либо договориться, то пусть идут сразу к нему. Минуя первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова. Овчинников, и это ни для кого не секрет, уже давно стал «буфером» между элитой и мэром. Теперь все гадают, с чем связаны слова Тефтелева. Кто-то говорит, что Овчинников чуть превысил пределы. Но знающие источники утверждают, что первый вице-спикер очень системный и аккуратный. Скорее всего, шепчутся сплетники, Тефтелев, как хитрый аппаратчик, просто решил проверить, кто первый к нему прибежит. И, самое главное, как на это отреагируют в городе.

Главе малой Рублевки грозит уголовка

Говорят, что грядет серия уголовных дел в элитном поселке Новый Кременкуль под Челябинском. Этот поселок хотя и находится в Сосновском районе, но расположен всего в десяти минутах езды от Челябинска. Новый Кременкуль, как и соседние котеджные поселки, имеет неофициальный статус южноуральской Рублевки, из-за высокой цены на землю. Перед самым Новым годом было возбуждено уголовное дело в отношении неопределенных лиц администрации Нового Кременкуля. По слухам, будут новые дела, которые напрямую коснутся главы поселка Владимира Меркульева.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зорин возвращается

Говорят, что бывший первый заместитель регионального исполкома «Единой России» Василий Зорин вернется к работе выборного технолога. В свое время он ушел из исполкома заниматься научной работой и пропал из поля зрения общественности. Теперь болтают, что Зорин получит статус советника одного из важных VIP и будет заниматься выборами президента.

Утарбеков напрягся

Между тем грядущее возвращение Зорина насторожило Дамира Утарбекова, занявшего его должность в исполкоме. Болтают, Дамир волнуется, что Зорин вновь появится в исполкоме. А там, мол, и Утарбекова подсидит. Дамиру есть от чего волноваться. На муниципальную службу, о чем он мечтает, никто брать не хочет. А хлопотать за него уже давно некому. Старший товарищ Владимир Бурматов целиком сосредоточился на экологии.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Строительство небоскреба в Тюмени сорвали «хозяева рынка»…

В Тюмени поговаривают, что главными противниками строительства 25-этажной высотки, уже прозванной в народе «Moor Tower», были представители одной из этнических криминальных группировок. Якобы именно она ещё с начала 90-х годов контролирует муниципальный Центральный рынок. «Эти люди увидели в создаваемом небоскребе прямого конкурента своим коммерческим интересам в торговле, — шепчутся слухачи. — Сплетники говорят, что представители группировки сделали все возможное, чтобы сорвать согласование изменений в проекте здания.

… что не понравилось известному ямальскому голубеводу

Говорят, что главных и тайных заказчиков строительства торгового небоскреба в центре города искать надо не на Первомайской, 20, а вообще не в Тюмени. Знатоки шепчутся, что лоббистские усилия по возведению башни возле Тюменского ЦУМа идут с северной части Тюменской области. Особо информированные источники шепотом называют известного северного политика, «крепкого хозяйственника» и голубевода по имени Юрий Васильевич. «Иначе зачем на публичные слушания поддержать проект пришло такое количество высокопоставленных в прошлом ветеранов Ямала, проживающих ныне на юге области?» — объясняют они.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменское такси скоро начнет возить одних VIP

Тюменское отделение ОНФ, по слухам, готовит предложения местным чиновникам по отказу от использования служебного автотранспорта. В пример «фронтовики» ставят бывшего сопредседателя ОНФ, а ныне губернатора Удмуртии Александра Бречалова, который ещё осенью пересадил своих подчиненных со служебных автомобилей на обычные такси. Выяснилось, что поездки по служебным делам на городских такси обходится бюджету значительно дешевле, чем содержание служебного автопарка. Теперь проверить это на практике предстоит и тюменским чиновникам, что уже вызвало недовольный ропот среди государственных и муниципальных служащих, привыкших к кожаным салонам в дорогих иномарках. Слухачи уверяют, что этой инициативой «фронтовики» нажили себе немало тайных врагов.

Все же выборам президента придется в Тюмени потесниться

Поговаривают, что инициатива тюменских общественников по проведению референдума о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований может иметь под собой иную подоплеку. Зачинщики надеются, что им удастся согласовать день референдума на 18 марта, чтобы люди проголосовали сразу по двум пунктам. Однако сплетники считают, что основную выгоду в этой ситуации получат не общественники, а власти, ведь такая насыщенная политповестка дня однозначно увеличит явку на выборы президента страны.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вон из партии по формальным признакам!

Говорят, что московское руководство КПРФ требует от тюменских партийцев активности по продвижению кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. А местные штабы в Тюмени и ХМАО решили все спустить на тормозах и посылают в ЦК КПРФ лишь бумажные отчеты. Этим воспользовались оппозиционеры внутри партии — они с декабря наладили активную работу со сторонниками в интернете, организовали свои штабы и ведут переговоры напрямую с центральным штабом Грудинина. На их фоне официальному руководству КПРФ в Тюмени и ХМАО ничего не остается делать, как расправляться с такими активистами. В декабре в ХМАО лишили партбилета Анатолия Кристу, а в январе в Тюмени так же исключили из рядов КПРФ Юрия Рябцева. Исключали обоих по формальным основаниям, и у них есть все шансы восстановиться в рядах, особенно, если покажут убедительную работу на благо кандидата Грудинина. А тем временем…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Груди коммуниста затмили даже бюст Водонаевой

Коммунист Динар Абукин, который представляет партию в Тюменской городской думе, серьезно взялся за продвижение кандидатуры Павла Грудинина среди горожан. Для этих целей он создал в социальных сетях группы «Тюмень за Грудинина!». Слухачи, активные пользователи Facebook, обсуждают, что при использовании мобильных платформ название группы отображается в сокращенном виде. Из-за этого получается лингвистический казус. «Коммунисты призывают Тюмень за Груди! С такой предвыборной кампанией они обречены на успех!», — злословят сплетники.

Тюменским справедливороссам не заплатят за пиар — они грустят

В стане тюменского отделения «Справедливой России» партийцы начинают впадать в апатию и уныние в связи со сложившейся политической ситуацией, которая складывается по отношению к ним, мягко говоря, не очень хорошо. Во-первых, это репутационные издержки в связи с отказом выдвигать на выборы президента своего кандидата, а во-вторых, утраченная возможность для партийных политтехнологов заработать, что сказывается на их благосклонности по отношению к партийному бренду.

Заявление же лидера партии Сергея Миронова о возможном слиянии с КПРФ и вовсе деморализовало тюменский партактив, ведь на носу выборы в Тюменскую городскую Думу, а для многих это один из тех немногих и редких шансов показать себя. В частных беседах тюменские эсеры сетуют на свой политический выбор и жалеют о том, что связали судьбу с «не той партией», которая, к слову сказать, и сама была когда-то создана путем слияния.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Штаб Собчак впал в уныние

Тюменская политическая повестка представителей оппозиционных партий накануне выборов вообще оставляет желать лучшего. Так, в штабе Ксении Собчак в Тюмени царит уныние — скандал со сбором подписей, которые оказались нарисованными, грозит руководителю штаба Антону Михальчуку серьезными неприятностями. Говорят, что из-за этого Ксения Собчак отказалась от посещения Тюмени и посетила соседний Омск, а затем Новосибирск, но еще и правоохранительные органы могут начать расследование по факту подделки подписей. Михальчук не проявляет теперь излишней активности, разговоры о том, что представители Собчак будут активно работать в Ишиме и Заводоуковске, вообще сошли на нет, а предсказать, когда сама Ксения появится в Тюмени, вообще никто не берется.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чертово колесо придется перенести подальше от тюменских депутатов

Слухачи поговаривают, что против переноса в сквер Депутатов демонтированного в конце прошлого года на Цветном бульваре старого колеса обозрения неожиданно воспротивились сами народные избранники. «Про городских депутатов и так тюменцы байки травят, а тут еще колесо, называемое Чертовым, будет стоять в сквере Депутатов! — смеются слухачи. — И это перед самой кампанией по выборам нового состава городской Думы. Новых анекдотов не оберешься!». Рад такому повороту событий, говорят сплетники, лишь самый креативный тюменский депутат Игорь Ракша. «Уж он-то хоть что сумеет обратить в собственный пиар, даже полеты на метле, не то, что на колесе обозрения», — завистливо шепчутся коллеги.

Тюменские власти решили ветеранов СМИ радовать культурно

Тюменские ветераны от СМИ перестали проводить время со своим наставником в региональном союзе журналистов и теперь начинают посещать культурные мероприятия. Так, говорят слухачи, пенсионеры, многие из которых одиноки, на различных праздничных собраниях проводили время, радуя себя алкогольными напитками. Это не понравилось некоторым руководителям из верхних эшелонов власти. Чтобы обеспечить ветеранам культурное времяпровождения, срочно нашли возможность сводить их в кино на «Движение в верх». Говорят, что некоторые ветераны в финале фильма прослезились, поскольку видели мюнхенскую Олимпиаду своими глазами. Поговаривают, что некоторые даже воочию.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорогу к проруби ялуторовскому мэру открыл Всероссийский форум

Мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик, по слухам, в этом году все же может пойти навстречу горожанам и дать распоряжение регулярно чистить проезд к реке Тобол и стоянку на берегу. «На Крещение каждый год делают дорогу, горожане радуются, что можно съездить на рыбалку, но потом проезд заметает, — рассказывают слухачи. — Учитывая, что Смелик только вернулся из Москвы с Всероссийского форума малых городов, где побывал даже президент Путин, мэру стоит задуматься о реальном воплощении инициатив по улучшению качества жизни. Предложение хорошо тем, что стоить будет недорого. Правда, не исключено, что у города вообще нет денег, все ушло на салют и парад Дедов Морозов».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ишиме нет бумажки — нет проблемы

Ишимские слухачи смакуют новые подробности ситуации с задержанием пикетчика ЛДПР у здания администрации города (ссылка на новость — https://ura.news/news/1052318207). Напомним, что в конце декабря пострадавший написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских, которые увезли его в отделение за одиночный пикет. Сплетники уверяют, что после новогодних праздников заявление из прокуратуры пропало и теперь мужчину настойчиво приглашают на личную встречу в ведомство.

Слухи ХМАО

Администрация Комаровой осваивает Telegram

Поговаривают, что в Югре в скором времени запустятся анонимные телеграм-каналы, задача которых продвигать на площадке интересы власти. Слухачи отмечают, что фактически, до сих пор администрация Натальи Комаровой никак не представлена в популярнейшем мессенджере. При этом, недруги чиновников времени даром не теряли: окружная элита подсела на несколько каналов, регулярно выставляющих окружное правительство в нелицеприятном свете.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова проведет секретную встречу с Шуваловым

Говорят, якобы в понедельник, 22 января, губернатор Наталья Комарова после публичного разговора с мэром Сургута Вадимом Шуваловым проведет с градоначальником и переговоры за закрытыми дверями. По слухам, речь пойдет о приватизации муниципальных активов, а также о различных действиях чиновников Сургута, за которые мэрию критикуют местные жители. Слухачи судачат, что Шувалову предстоит крайней неприятный разговор, во время которого будет затронута и тема кадровых перестановок в мэрии.

Радченко купил вместо тренажеров зеленые диваны

В кругу спортсменов Ханты-Мансийска гуляют слухи, что директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко неправильно распорядился деньгами учреждения. Говорят, что спортивный функционер вместо того, что починить после потопа крышу Ледового дворца и закупить в фитнес-центр новые тренажеры вместо сломанных, зачем-то приобрел 25 кожаных диванов. «Уродливые кожаные, зеленые, на белых ножках. Зачем они? Залы в плачевном состоянии. Тренажеры старые. Половина не работает. Душевые… я промолчу. Мы очень много говорим про спорт, но мало делаем», — делится впечатлениями один из посетителей окружных учреждений физической культуры и спорта.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Чиновники Ханты-Мансийска станут лакомой наживой для «гастролеров»

В Ханты-Мансийске обсуждают предстоящее строительство магистрали, которая включит административный центр округа в систему Свердловской железной дороги. Одна из панических историй, которой делятся югорчане — город захлестнет волна преступлений. «С Екатеринбурга в нашу глушь тут же ломанутся всякого рода жулики — мошенники, домушники, „гастролеры“. У нас же тут край непуганых идиотов, которые к тому же весьма хорошо зарабатывают. Машины оставляют на улице с ключами в зажигании. До добра эта дорога не доведет», — сетуют хантымансийцы.

В Югре пытаются захватить братство «афганцев»

В кулуарах шепчутся про попытку рейдерского захвата региональной организации «Боевое братство», в которое входят ветераны локальных войн Афганистана и Чечни. По слухам, это началось после смерти лидера югорских «афганцев» Виктора Заболотского. Говорят, якобы интерес к ХМАО проявляют представители ветеранских организаций из Москвы, которые хотят поставить своего человека на место руководителя «Боевого братства».

Взяточник из сургутской думы отсидел и вернулся в бизнес

По слухам, бывший руководитель аппарата думы Сургута Руслан Васильев не так давно вышел на свободу. Васильев был взят с поличным при получении взятки в Москве. Его осудили, но сейчас экс-чиновник находится на свободе. Говорят, якобы сейчас у него свой бизнес в Сургуте, связанный со здравоохранением. Любопытно, что в Югре до сих пор многие считают, что Васильева в той истории подставили, а истинной целью силовиков были местные депутаты и чиновники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Теплые остановки Сургута стали новой достопримечательностью

Говорят, широко распиаренные мэрией теплые остановки в Сургуте заинтересовали местных жителей, и не только тех, кто передвигается на автобусах. По слухам, у павильонов часто останавливаются машины, пассажиры которых рассматривают теплые остановки или даже заходят в них, чтобы проверить, насколько там тепло. Рассказывают, что прочность антивандальных остановок пока не проверяли, но двери павильонов и без того рассыпаются чуть ли не каждый день.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Зачистка власти на Ямале не закончилась

После ряда отставок во многих муниципалитетах региона, ямальские чиновники притихли и ожидают новых кадровых решений. Слухмейкеры говорят, что зачистка не закончена. Разборы полетов по многим проблемным вопросам продолжаются. Главам на места спустилась новая партия указания к действиям. Где-то обойдется простыми выговорами и штрафными санкциями. При серьезных просчетах людей уволят. Инсайдеры отмечают, что пока ни в одном из случаев чиновники за свои ошибки не были уволены по соответствующей статье. Каждый раз отставку прикрывали официальными семейными или жизненными обстоятельствами и уход оформлялся «по собственному желанию».

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Костогриз хочет отправить в отставку заместителя

В администрации газовой столицы России города Новый Уренгой не утихают разборки из-за скандала со «школьником из бундестага». Инсайдеры рассказывают, что всю неделю в кабинетах обсуждается отставка заместителя главы Ивана Костогриза по соцполитике Надежды Бондарь. Однако до сих пор окончательного решения не принято. Слухачи отмечают, что эта дама отличается суровым нравом и просто так у Костогриза избавиться от нее не получится. Даже указания от регионального начальства не помогают.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Ноябрьске ждут назначенца из команды Кобылкина

В Ноябрьске обсуждают, кто заменит на ответственном посту ушедшего недавно на пенсию первого заместителя главы администрации города Александра Боткачика. Слухачи сходятся во мнениях, что в Ноябрьске сейчас вряд ли найдется хозяйственник требуемой квалификации и опыта. Все ждут назначения специалиста из округа. Скорее всего, из житницы кадров, исторически близкого губернатору, Пуровского района. Говорят, что кандидат уже прибыл в Ноябрьск и осматривается. Якобы он может приступить к обязанностям уже на следующей неделе. Причем представить его может сам губернатор Дмитрий Кобылкин. Поговаривают, что первым муниципалитетом, куда отправится губернатор после Германии, где он презентует ямальскую оленину, станет как раз Ноябрьск. Это станет еще одним поводом визита, вместе со стартом строительства долгожданного детского сада в восьмом микрорайоне Ноябрьска.

Зарплаты бюджетников пока что увеличивать не станут

В кулуарах ямальского правительства говорят, что пока власти не станут вносить поправки в бюджет из-за недавнего решения Конституционно суда. Напомним, суд постановил, что северные и региональные надбавки не могут входить в состав минимального размера зарплаты. Они должны начисляться на него. Таким образом заработок многих бюджетников региона должен существенно вырасти, поскольку реальные оклады многих значительно ниже минимального порога в 17,5 тысяч рублей. Такой размер установлен на Ямале на 2018 год. Чиновники поговаривают, что власти решили не лезть вперед паровоза и подождать правоприменительной практики других территорий или прецедентов. Иначе нагрузка на бюджет значительно вырастет.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Единственный на Ямале частный детский сад хотят закрыть

Говорят, что у частного детского сада «Умка» в Ноябрьске серьезные проблемы. Озлобились на него и городские представители сферы образования, и пожарные, и Роспотребнадзор. Якобы в учреждении есть многочисленные нарушения, которые владелец устранять не спешит. Садик в любой момент можно закрыть, но инстанции не торопятся принимать поспешных решений. Слухачи говорят, что власть боится обвинений в давлении на бизнес и в том, что им больше нечем будет гордиться в сфере частного дошкольного образования. «Умка» первый и пока единственный на Ямале частный детсад, имеющий соответствующую лицензию. Остальные считаются просто группами временного пребывания детей, а не образовательными организациями.

В Губкинском вместе с сайдингом недостроенного дома могут поменять зама главы

После обнародования заявления в прокуратуру от неравнодушного жителя Губкинского о введенном в эксплуатацию недострое, подписанного первым заместителем городской администрации Романом Галкиным, в местной прокуратуре не знают что делать. Подписавший разрешение первый заместитель уверенно сидит на своем месте. И даже разбор полетов после прямого предупреждения губернатора, из-за которого в мэрии простились с заместителем по строительству и архитектуре Сергеем Мирончуком, не задел тяжеловеса Галкина.

В то же время, налицо факт незавершенного строительством дома. Администрацию будоражит. Заказчик строительства МУП «УКС г. Губкинского» выдвигает версию, что подрядчику пришлось переделывать сайдинг из-за несоответствия цвета, указанного в проекте. Наблюдатели, отмечают, что мэру Губкинского Сергею Бурдыгину приходиться принять тяжелое для себя решение, — выгороживать и дальше своего первого зама или пожертвовать им ради собственной карьеры. Совсем скоро ему лично придеться сказать это в глаза губернатору, который намерен посетить в ближайшее время самый молодой город Ямала лично.

Слухи Пермского края

Заббарова лишилась управления из-за поножовщины

Ходят слухи, что история нападения на школьников стала фатальным ударом по пермскому управлению Следственного комитета (СК) РФ и его руководителю Марине Заббаровой. Нелепая версия о драке и четвероклассниках, разнимавших подростков, была разрушена разумными журналистами в течение нескольких часов. Результат — уголовное дело оперативно забрали в центральный аппарат СК РФ, что многие считают фактическим отстранением Заббаровой.

Не секрет, что накопилось множество негативных отзывов о работе пермских следователей. А в данном случае в глупой ситуации оказались еще и депутаты Госдумы и омбудсмены, несколько дней убеждавшие общественность, что в школе произошла бытовая поножовщина.

Говорят, в Пермском крае быстро поняли, чего ждать от руководства СК. Якобы на прием уже пытаются записаться не к Заббаровой, а к ее новому заместителю — прибывшему из Москвы Алексею Сердюкову.

Поговаривают, в ближайшие месяцы Марина Заббарова уйдет на пенсию.

Пермскому учителю выбирают награду

Общественность в Прикамье активно обсуждает, что учитель Наталья Шагулина заслуживает самой высокой награды за спасение детей от вооруженных подростков. Даже петиция создана в интернете. Ведь нападение на школу могло закончиться гораздо трагичнее.

Слухачи судачат, что общественность беспокоится зря — власти прекрасно понимают, что необходимо наградить педагога. Но, во-первых, сейчас все ждут ее выздоровления. Во-вторых, расследование уголовного дела только началось. А пока следователи не установили все обстоятельства произошедшего, власти просто не вправе делать какие-либо выводы.

Ну, а третье — еще непонятно, на каком уровне нужно наградить учителя. Вероятно, инициативу в этом вопросе должны проявить федеральные, а не региональные власти.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ивенских «удачно» улетела в отпуск

Сплетники в пылу разбирательств по поводу нападения на школу вдруг с изумлением обнаружили, что отсутствует вице-премьер Ирина Ивенских. А ведь именно она курирует социальную сферу и конкретно образование. Все вопросы пришлось решать губернатору и министру Раисе Кассиной, а Ивенских так и не появилась.

Как говорят, Ирина Ивенских в действительности была в отпуске. Причем далеко — то ли на Бали, то ли на Гоа. В общем, сорваться домой и подключиться к теме чиновница не могла.

А шептуны рассуждают, что Ивенских очень не хватало. Вице-премьер ведь сама была директором лицея, пользуется огромным уважением в отрасли. Ивенских могла бы стать важным коммуникатором между властями, учителями и родительским сообществом. А так, пришлось команде губернатора взаимодействовать с замглавы администрации Перми Людмилой Гаджиевой.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

К Гаджиевой все же появились вопросы

Всю неделю шли разговоры, кто же реально виноват в нападении на пермских школьников. Никто ведь так и не взял на себя ответственность за произошедшее. Глава города Дмитрий Самойлов вообще выпал из информационного поля, поскольку темой занялся губернатор.

Казалось бы, чиновники не виноваты — ведь по стране возникли подобные случаи поножовщины в школах. Но в случае с Пермью, как говорят, бросился в глаза тот факт, что и охрана, и обслуживание систем видеонаблюдения отданы на аутсорсинг. При этом подрядчики во многих случаях очень сомнительные, от своих обязательств уклоняются. Но ситуация почему-то мэрию полностью устраивает.

По слухам, министр образования РФ Ольга Васильева все же поинтересовалась, кому конкретно следует задать вопросы по поводу финансирования школ и организации их охраны. Руководство мэрии сначала якобы пыталось возложить всю ответственность на департамент образования, но тут кое-кто вовремя донес, что замглавы администрации Людмила Гаджиева фактически контролирует все муниципальные образовательные учреждения. Она же долгие годы возглавляла и профильный департамент. Поэтому именно Гаджиева сегодня знает всю правду о пермских школах.

Штаб Путина в Перми активно заработал

Как говорят, на этой неделе технологический штаб Владимира Путина (то есть люди, подконтрольные администрации) активно начал работать. Якобы из США вернулся главный технолог кампании — Юрий Исаев. Его и ждали.

Судачат, план действий технологов полностью готов. Замыслы сформулированы, начинается работа.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов отправляет своих людей в Нижний Новгород…

По слухам, пермяки спровоцировали конфликт в Нижегородской области. Якобы силовики обоих регионов серьезно напряжены. Дело в том, что нижегородское министерство образования возглавил член Избирательной комиссии Пермского края Сергей Злобин. Неожиданное решение.

В Прикамье Злобин хорошо известен как член команды депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Причем он не идеолог, а только исполнитель. И все хорошо помнят, как в 2016 году, в период войны с губернатором Виктором Басаргиным, эта команда намеревалась сорвать выборы в Пермском крае, что потребовало вмешательства спецслужб.

Когда же Скриванов потерял контроль над региональным отделением «Справедливой России», федеральное руководство эсеров приостановило полномочия Злобина (он был секретарем реготделения) и даже обвинило функционера в нанесении вреда и дискредитации партии. Слухачи отмечают, что в последнее время Злобин был известен тем, что в режиме онлайн со всех заседаний крайизбиркома отправлял информацию в Telegram-канал «Лбов».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а Бабичу подкинули неприятностей

Поговаривают, силовики интересуются не столько политической деятельностью Сергея Злобина, сколько его работой на посту директора пермской школы. Причем речь вовсе не о коррупции.

Шептуны утверждают, что силовики обратились к властям Нижегородской области за пояснениями. А в ответ узнали, что пермяка на пост министра порекомендовали люди полномочного представителя президента в Приволжье Михаила Бабича. В курсе ли полпред — пока непонятно.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выяснилось, кто атаковал Кассину

Слухачи предполагают, что изначально Дмитрий Скриванов рассчитывал, что Сергей Злобин станет министром образования в Пермском крае. Для этого якобы и устраивались систематические атаки в Telegram на действующего главу минобра Раису Кассину. Но позиции чиновницы оказались очень крепкими, поэтому увольнение так и не состоялось.

Поговаривают, команда Скриванова стала вновь чрезвычайно активна. Якобы политик пытается как можно скорее вернуть себе былое влияние. Но цель этих действий пока непонятна.

«Фронтовик» теряет пермское ЖКХ

Ходят слухи, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Ларин полностью так и не рассчитался с бывшим замминистра энергетики и ЖКХ Дмитрием Немцовым за покупку управляющих компаний «Партнер» и «Территория комфорта». Якобы «фронтовик» уже задолжал крупную сумму и работникам УК.

Поговаривают, в ЖКХ назревает большой конфликт, поскольку обиженные сотрудники решили наказать Ларина. Якобы они инициируют переход многоквартирных домов к конкурентам — УК «Наш район».

Пермский УК-«клон» защищают бывшие силовики

Слухачи утверждают, что неслучайно активно замалчивается тема нового клонирования УК «ТехКомфорт». Не секрет, что хорошо известная компания ликвидируется, но уже давно к работе готова новая структура с аналогичным названием. Дома аккуратно смогут перевести к «клону», а долги перед энергетиками гасить будет некому.

Ходят слухи, что названная УК находится под защитой некой «ассоциации полиции» — бывших сотрудников органов МВД. Впрочем, бездействие властей, закрывающих глаза на «клонирование», все же вызывает вопросы.

Слухи Курганской области

Юбилей Зауралья могут перенести

Слухмейкеры рассказывают, что в правительстве Курганской области рассматривают перенос празднования юбилея региона с 6 февраля на другую дату. Связано это с тем, что в этот день планируется послание Путина. «У нас же уже как-то переносили празднование, чтобы подгадать к визиту Валентины Матвиенко, вот и в этот раз могут повторить этот опыт», — напоминают слухачи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Титов откроет штаб в Кургане

Примерно через неделю, как утверждают сплетники, в Кургане заработает штаб Бориса Титова. Якобы сейчас в регионе подыскивают подходящего руководителя. Главное условие, по словам слухачей — чтобы он был действующим бизнесменом. Технологически отработать кампанию в Зауралье, по слухам, взялся правозащитник Иван Камшилов.

Хмелев не задержится на посту

Герман Хмелев, как утверждают слухмейкеры, имеет слишком серьезные проблемы со здоровьем, чтобы надолго задержаться на посту директора департамента образования области. «Не факт, что он год сможет проработать, может и раньше уйти на инвалидность», — предупреждают слухачи, которые недоумевают, зачем с таким серьезным диагнозом Хмелева назначили на такой важный пост.

Зауральские коммунисты снизят активность

Коммунисты, которые активно начали политический год в Зауралье, как ожидают сплетники, снизят свою активность. Некоторые слухмейкеры считают, что представители КПРФ сами не ожидали, что их жалоба на нарушения во время сбора подписей за Путина будет иметь такие громкие последствия. Слухачи не исключают, что коммунисты даже откажутся поддерживать протесты учителей до 18 марта.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выборы в Кетово выиграл губернатор

Результат выборов на курганской Рублевке, по мнению слухмейкеров, предопределило вмешательство губернатора. По слухам, он собрал перед голосованием депутатов и намекнул, кого поддерживает правительство. Именно потому заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов победил с таким значительным перевесом.

Скандалы на «Рублевке» не прекратятся

Слухачи рассказывают, что в пригороде Кургана назревает новый скандал — еще один сельсовет готовится распустить думу — на этот раз в Введенском. Часть депутатов там высказывается за отставку действующего главы Вячеслава Кузина, на которого возбуждено уголовное дело. «Если с этим предложением не согласятся, достаточно двум депутатам сложить с себя полномочия. Чтобы дума потеряла легитимность», — рассказывают механизм слухачи. Они ожидают, что уже к сентябрю в селе будет новая дума и новый глава.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В КГУ проходят сокращения

С начала января в Курганском госуниверситете проходят масштабные сокращения, рассказывают сплетники. По их словам, было уволено много лаборантов, из-за этого на других сотрудников увеличилась нагрузка, студенты почти перестали делать лабораторные работы. «С таким подходом скоро преподавание скатится еще ниже, кому такие специалисты нужны будут», — возмущаются сплетники.

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