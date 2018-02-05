Это обсуждают и в Москве! Сенатора из ХМАО отправляют на пенсию

20:57 05 февраля 2018 1

Юрия Важенина во второй раз отправляют на пенсию — сначала в Совфед, а теперь и из него Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Сенатор от ХМАО Юрий Важенин в ближайшее время может покинуть Совфед и окончательно завязать с политикой. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в правительстве Югры и окружной Думе, выдвинувшей Важенина на пост сенатора.

По данным инсайдеров, Юрий Важенин покинет верхнюю палату Федерального Собрания не позднее августа 2018 года, а скорее всего, еще до конца весны. Конкретные сроки отставки сенатора станут известны позднее, когда в Югре найдут и согласуют преемника Важенина в Совфеде.

В регионе обсуждаются две версии причин ухода Важенина из политики. Согласно первой — сенатор сам решился на отставку. Во время работы в Думе ХМАО сургутянина считали тяжеловесом окружной политики, который мог позволить себе критиковать власти региона, не стесняясь в выражениях. «В Совете Федерации Юрий Иванович уже не может позволить себе такие же резкие выступления. Он понимает, что это почетная пенсия, поэтому сейчас больше времени проводит с внуком, часто летает за границу. Работа в Совфеде ему просто наскучила», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

В Совете Федерации Югру представляют двое. Позиции ставленника губернатора Эдуарда Исакова считаются пока незыблемыми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сам Юрий Важенин утверждает, что пока не намерен уходить из Совета Федерации. «Мне все нравится и все по душе. Я провожу различные мероприятия и полностью рад своей работе, которой у меня очень много. Возможно, эту информацию распускают те люди, которые просто хотят, чтобы я освободил для них свое место», — заявил Важенин, отказавшись от дальнейших комментариев.

По другой версии — позиции известного политика заметно ослабли и сейчас различные группы влияния обдумывают возможность заменить Важенина в Совете Федерации на своего ставленника. В марте 2016 года, напомним, Юрий Важенин был отправлен в отставку с поста гендиректора «Газпром Переработки» — офис этой компании после кадровых перестановок перенесли в Санкт-Петербург, а сам Важенин ушел в Совет Федерации от окружной Думы.

Считается, что после этого экс-газпромовский генерал потерял часть своего авторитета. Причем эта история обсуждается не только в регионе, но и на федеральном уровне. «Есть мнение, что Юрий Важенин скоро покинет Совет Федерации», — комментирует политолог, автор колонки в The Moscow Times Николай Петров.

Алексей Иванов (слева от Важенина) считается одним из возможных преемников сенатора Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

На момент публикации достоверно выяснить, кто может заменить Важенина в Совете Федерации, не удалось — собеседники «URA.RU» называют разные фамилии, в том числе — вице-спикеров окружного парламента Александра Сальникова и Натальи Западновой.

«Западнова — энергичная и политически весомая кандидатура, в какой-то степени это идеальный вариант. Но возможны и неожиданные сценарии, если в сентябре в Думу проведут нового человека, которого затем отправят в Совфед», — говорит источник, знакомый с положением дел в региональной политике.

По словам политолога Надежды Ушаковой, в сенаторы давно прочат другого газового генерала из ХМАО — гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Игоря Иванова, работающего депутатом Тюменской областной Думы. «Могу отметить Иванова, по моему мнению, он уже заслужил уход в Совет Федерации», — отметила Ушакова. «URA.RU» будет следить за развитием событий.