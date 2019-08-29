Всё о сборе уральской элиты в пятницу

30 августа — официальное открытие «Екатеринбург Экспо», концерт звезд оперы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург готовится принять крайне редкое для России событие — концерт звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Мероприятие для более чем трех тысяч гостей станет главной светской тусовкой года и краш-тестом для новой городской площадки, конгресс-центра «Екатеринбург Экспо».

Анну Нетребко знают даже те, кто едва ли знаком с классической музыкой и ее исполнителями. Чтобы послушать российскую певицу, соотечественники не жалеют и 170 тысяч рублей — максимальная сумма билетов на ее концерт в Москве в ноябре прошлого года. И дело здесь не в «моде» на певицу, считает музыкальный критик Ая Макарова: «Мода — это что-то внешнее и довольно временное, вот итальянский тенор Витторио Григоло был в моде (у тех, кто оперу делает) и перестал быть. А Нетребко — это уже навсегда». По словам Макаровой, певица уже превратилась в бренд, и ничего аналогичного на оперном «рынке» нет.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже в Екатеринбурге. Артисты «еще никогда не заезжали так далеко» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже пять лет Анна Нетребко выступает в паре со своим мужем, оперным певцом из Азербайджана, тенором Юсифом Эйвазовым. В союзе с Нетребко его карьера пошла в гору — исполнитель подписал контракт с итальянским театром «Ла Скала». Его исполнение партии из оперы «Андре Шенье», которую специалисты считают самой сложной, зарубежные СМИ называли триумфом.

Сейчас Нетребко и Эйвазов находятся в центре внимания публики — всех интересует как их творчество, так и личная жизнь. В Екатеринбурге они исполнят самые известные арии — в том числе из опер Джузеппе Верди «Травиата» и «Отелло», «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Кармен» Жоржа Бизе и других. «Ценно, что звездная пара привозит на Урал именно оперную программу, прозвучат арии из опер, большая часть из которых не идет в Урал Опере и других театрах Урала. Нетребко — хорошая ансамблистка, легко сходится с любыми партнерами, будь то баритоны или теноры. Но дуэт с Эйвазовым — спетый и гармоничный», — отметила в беседе с «URA.RU» критик музыкального театра Екатерина Беляева.

Концерт на новой площадке пройдет в честь открытия конгресс-центра «Екатеринбург Экспо» Фото: пресс-служба «Екатеринбург Экспо»

До сих пор в России Эйвазов и Нетребко выступали только в Москве и Санкт-Петербурге, гораздо чаще в их гастрольном графике значатся города Германии, Франции, Австрии, США и Великобритании. «Выступления артистов большая редкость для России, поэтому география гостей охватывает всю страну», — отметили организаторы концерта в Екатеринбурге. Сама Нетребко на своей странице в Instagram призналась, что «никогда не заезжала так далеко» — в блоге артистка уже опубликовала фото со своей прогулки по городу.

Звезды выступят под аккомпанемент уральского филармонического оркестра во главе с итальянским дирижером Ядером Биньямини, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Екатеринбург Экспо». Биньямини начал свою карьеру в 1998 году в Миланском симфоническом оркестре Ла Верди и часто выступает вместе со звездным дуэтом. Личную встречу с ним для своих друзей и партнеров из городов УрФО организовал Уральский банк Сбербанка России. Эта возможность станет «отдельным подарком» для них, рассказали «URA.RU» в пресс-службе организации.

Комплекс готов к приезду звезд и гостей концерта Фото: пресс-служба «Екатеринбург Экспо»

Еще одно VIP-мероприятие подготовил ювелирный дом «Чамовских» — он представит новую коллекцию украшений, посвященную театральному атрибуту — вееру. «Украшения серии обладают свойством трансформации, и даже драгоценные створки подвижны, благодаря этому можно изъясняться на особом „языке веера“, как это делали в эпоху балов. Также мы представим экземпляр коллекции, которая находится на постоянной экспозиции в государственном музее-заповеднике „Петергоф“», — рассказал «URA.RU» владелец CHAMOVSKIKH Jewellery house Александр Чамовских.

Пойти на концерт-открытие 30 августа еще несколько месяцев назад запланировали первые лица свердловской власти и бизнеса. Так, в «Екатеринбург Экспо» приедут губернатор региона Евгений Куйвашев и гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский. Для людей такого статуса посетить концерт Нетребко и Эйвазова — значит не только приобщиться к искусству, но и быть в тренде, считают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Мероприятие будет носить скорее тусовочный характер, так что строгих правил дресс-кода организаторы гостям не предъявляют. «Самое главное — умеренность и сдержанность, элегантность, не нужно быть слишком вычурным. Подойдет классический вечерний стиль. Если хочется быть в центре внимания, можно взять дресс-код Black Tie — это, например, смокинг и бабочка у мужчин, у женщин — платье в пол», — рассказала «URA.RU» стилист Анастасия Белова. Более демократичный вариант — дресс-код After Five: костюм или классические джинсы, более короткое коктейльное платье, нарядный костюм с юбкой или брюками.

Двери конгресс-холла будут открыты в 17:00, с 18:00 гости смогут занять места в главном зале. Концерт начнется в 18:30 и продлится полтора часа. Чтобы избежать пробок на въезде, которые запомнились гостям «Иннопрома», будет открыт второй заезд на территорию «Екатеринбург Экспо» со стороны Сибирского тракта. Само здание конгресс-центра полностью готово к концерту, заявили «URA.RU» в пресс-службе группы «Синара».

В продаже еще есть буквально несколько билетов на концерт Нетребко и Эйвазова, сообщили в пресс-службе «Екатеринбург Экспо». Есть единичные варианты как в партере, так на балконе и в бельэтаже — и за 5-7 тысяч рублей, и за 40 тысяч. При этом максимальная стоимость билетов составляла 49 тысяч рублей.