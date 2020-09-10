Сибирский штаб Навального обвинили в розыгрыше нового отравления

Пока Алексей Навальный лечится в Германии, его сторонников обвиняют в провокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коалицию кандидатов в депутаты «Новосибирск 2020» (поддерживается блогером Алексеем Навальным) обвинили в инсценировке нападения на свой же собственный штаб. По мнению местных политтехнологов, перед выборами в местный горсовет (13 сентября) оппозиционеры разыграли покушение на массовое отравление. Учитывая криминальное прошлое основных кандидатов от коалиции, это неудивительно.

Выборы в горсовет Новосибирска (разыгрывается 50 депутатских мандатов) пройдут 13 сентября. От коалиции в них примут участие 31 человек. Значительная часть из них, включая лидера Сергея Бойко, являются сторонниками Навального — в офисе, относящемуся к блогеру, располагается предвыборный штаб «Новосибирск 2020».

Штаб Навального в Новосибирске пострадал 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

8 сентября двое неизвестных ворвались в этот офис, разбили внутри бутылку с едкой жидкостью и скрылись. Двоих сотрудников коалиции увезли на скорой, так как им стало плохо, но уже вечером пострадавшие вернулись домой — отравление не подтвердилось. В самом штабе нападение связали с политической деятельностью коалиции. «Отравить исподтишка — ставшая уже классической схема борьбы с политическими оппонентами», — говорится в заявлении оппозиционеров в соцсетях. Позднее выяснилось, что нападение не могло нанести вреда — в разбитой бутылке было ветеринарное средство.

В среде новосибирских политтехнологов существует мнение, что нападение было выгодно самим оппозиционерам, чтобы привлечь внимание. Месяцем ранее, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из поездки в Новосибирск и Томск. Кроме того, в момент инцидента в новосибирском штабе находились голландские журналисты.

«Можно предположить, что представители самой несистемной оппозиции решили самостоятельно создать инфоповод, который интересен западной прессе.

Жидкость, которую использовали при нападении, имеет резкий запах, но безопасна для человека. Кроме того, люди начали выбегать из офиса сразу, как только туда зашел человек в маске. Складывается ощущение, что чего-то подобного в штабе коалиции уже ждали», — приводит слова представителя Общественной палаты Новосибирской области Романа Бубенова РБК.

В ГУВД по Новосибирской области агентству подтвердили, что полицейские рассматривают версию провокации. «По факту происшествия возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — добавили в ведомстве. Личности нападавших пока не установлены.

Новосибирский политолог Андрей Красиков считает, что версию с инсценировкой нападения исключать нельзя: «Любое нападение вызывает сострадание. Поэтому его можно инсценировать и получить от этого выгоду — это закон жанра. Но пока никто не пойман — обвинять некого. В любом случае сейчас оппозиция постарается извлечь максимальную выгоду, как поступила бы и любая другая сторона».

К лидерам коалиции имеются претензии налоговой службы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кроме того, Красиков обратил внимание на то, что часть кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска, поддержанных «Умных голосованием» штаба Навального, замешаны в правонарушениях. В частности, действующий депутат Наталья Пинус — самовыдвиженец по округу №45 — по словам политолога, увела из-под налогообложения более 9 млн рублей — будучи до 2010 года директором компании «Центр театральных технологий» она получила незаконный налоговый вычет на такую сумму. Это подтверждается исками налоговой и решениями арбитражных судов различной инстанции (копии имеются в распоряжении редакции). Агентство обратилось за комментарием к депутату — ответ пока не получен.

Другой член коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслав Анорин, выдвинувшийся в горсовет по избирательному округу №1, имеет судимость по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным избиркома Новосибирской области, судимость была погашена в 2010 году. Корреспондент попросил Анорина раскрыть подробности уголовного дела — кандидат в депутаты пока не ответил URA.RU.

Глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко также неоднократно попадал под подозрения надзорных органов. В 2019 году у него был проведен обыск по делу Фонда борьбы с коррупцией, который подозревали в отмывании 75 млн рублей. В том же году Бойко был вызван в региональное управление ФНС, которая заинтересовалась происхождением на счетах оппозиционера крупной суммы. По данным «МК-Новосибирск», речь шла о 40 млн рублей. Получить оперативный комментарий от налоговиков не удалось.

URA.RU обратилось за комментариями к Бойко. На момент публикации материала ответ на запрос не получен. Оперативный комментарий также не удалось получить у пресс-секретаря федерального штаба Навального.