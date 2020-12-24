Инсайды ХМАО: чиновники не поделили кабинет

До Нового года осталось совсем чуть-чуть Коллаж URA.RU

Вице-губернатор Вадим Шувалов до последнего момента не хотел переезжать из обжитого мэрского кабинета, а теперь вынужден довольствоваться скромным рабочим местом. Но даже кабинет поменьше устроил бы чиновницу из департамента спорта, карьерные ожидания которой перечеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона, кстати, не собирается отдыхать и в новогодние праздники, а заодно не даст отдохнуть муниципальным чиновникам, устроив турне по региону.

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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Комарова не собирается отдыхать сама и не даст чиновникам

Инсайдер в региональном правительстве рассказывает, что губернатор Югры Наталья Комарова планирует начать работу в новом году с первых же дней, отпуска и новогодних праздников у нее и у ее подчиненных не будет. «В приоритете, как и обычно, рабочие поездки по Югре. К слову, 30 и 31 декабря у губернатора также в графике рабочие поездки по региону, а это значит, что и чиновникам будет не до отдыха, особенно в тех муниципалитетах, куда она приедет», — добавляет инсайдер. Впрочем, по словам еще одного источника агентства, к такому стилю работы губернатора чиновники уже привыкли и знают, что новогодние праздники — это не для всех.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО отказывался переезжать из мэрского кресла

Ходят слухи, что вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов даже после ухода с поста главы Сургута продолжал занимать кабинет мэра. В Ханты-Мансийск он ездил лишь в командировки, а большую часть времени проводил в крупнейшем муниципалитете Югры. «Ситуация, конечно, была несколько комичная. И.о. главы города Анна Томазова осталась в своем кабинете, который она занимает в качестве вице-мэра по социалке. А Шувалов находился на своем прежнем месте. Как будто и не было никакой отставки. Но теперь ситуация поменялась, и бывшему мэру выделили другой кабинет, поменьше. Скорее всего, это и будет его офис как вице-губернатора, потому что переезжать в окружную столицу он не намерен», — шептались слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО изменила баланс сил между замами

Поговаривают, что губернатор Югры Наталья Комарова пошла на перераспределение полномочий между своими замами из-за болезни первого вице-губернатора Геннадия Бухтина. Он находится на лечении в Москве и пока неизвестно, когда сможет вернуться к выполнению обязанностей. «У Бухтина под кураторством был ряд важнейших направлений и понятно, что кто-то из вице-губернаторов должен был ими заниматься в повседневном режиме. К тому же сам Геннадий Федорович просил о снижении нагрузки и задач, которые перед ним были поставлены. Так что сейчас в окружном правительстве де-факто только один первый вице-губернатор — Алексей Шипилов, у которого теперь добавилось несколько новых направлений», — шепчутся в политтусовке.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-губернатор может покинуть пост в региональном правительстве

По слухам, вице-губернатор ХМАО Галина Максимова подумывает о смене работы и в обозримом будущем может покинуть свой пост. На это, по мнению источника в политтусовке, указывают и изменения в структуре окружного правительства. «Максимовой очень тяжело жить и работать в системе координат нынешнего правительства. Она уйдет, но все обставят как запланированный ранее переход на другую работу», — считает источник.

Назначение главы депспорта расстроило его зама

В правительстве шепчутся, что решение губернатора ХМАО Натальи Комаровой о том, чтобы вернуть на пост директора департамента физкультуры и спорта Сергея Артамонова, больше всего расстроило его нынешнего заместителя Софью Конух. «Она в статусе исполняющей обязанности уже начала привыкать к новому функционалу, хотя многие и не верили в то, что в ее силах полноценно возглавить департамент. Конечно, личные амбиции на этот счет у нее были, но буквально за пару шагов до заветного кресла, ей указали на другое — заместителя директора. Но она предпочла присягнуть на верность Артамонову, однако обиду, кажется, затаила», — предполагает источник агентства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники узнали о переменах в правительстве из ленты новостей

Говорят, что о решении главы региона Натальи Комаровой об изменении структуры правительства знал очень узкий круг людей. Даже некоторые из директоров департаментов, которых коснулась реформа, узнали об этом постфактум, когда итоговый документ уже был опубликован. «Все-таки хотелось бы узнавать новости о происходящих событиях от руководства, а не из лент информационных агентств», — перешептываются чиновники окружного правительства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэры ждут сигнала из Ханты-Мансийска

По слухам, мэры Нижневартовска, Нефтеюганска, Нижневартовского и Сургутского районов, у которых в следующем году истекают сроки полномочий, до сих пор не знают, поддержит ли их губернатор Комарова, а без оглядки на ее мнение, как рассказывают в мэриях, подобные кадровые вопросы не решаются. «Есть более самостоятельные в своих решениях мэры, есть менее, но сама система назначений на пост главы так устроена, что мнение губернатора имеет решающее значение, а она его озвучивать не торопится. Поэтому главы сейчас и маневрируют, рассматривая для себя и пути отступления», — считает слухач.

Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Глава Нефтеюганска отбил атаку на себя

Говорят, что уголовное дело экс-помощника главы Нефтеюганска Максима Виера было прекращено прямо в ходе судебного заседания. Основанием стал истекший срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье «фальсификация доказательств». «Виер обвинялся в подделке документов, которые стали в свое время основанием для увольнения вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды. Вообще, вся эта история была нужна для того, чтобы повторить атаку на главу города Сергея Дегтярева. Была надежда, что в ходе следствия Виер начнет давать показания против шефа. Однако этого не произошло, а теперь и само дело прекращено, несмотря на то, что там расследованием занимался центральный аппарат следственного комитета РФ, а обвинительное заключение делалось в Генпрокуратуре», — обсуждают инсайдеры.

Дегтярев ищет способ покинуть страну

Любопытные слухи рассказывают инсайдеры из Нефтеюганска. Если им верить, глава города Сергей Дегтярев в последние дни ведет себя крайне странно — начал расспрашивать коллег, в какую страну сейчас проще всего эмигрировать, и якобы даже стал подсчитывать расходы на подобное предприятие. Коллеги связывают такое поведение с усталостью чиновника на посту и невозможностью подыскать достойную альтернативу внутри России.

«Не секрет, что полномочия нашего главы истекают в будущем году и он не питает иллюзий сохранится еще на один срок. Но от чего такая спешка и категоричность? К тому же, уехать куда-то прямо сейчас достаточно проблематично — по всему миру свирепствует коронавирус и авиасообщение между государствами ограничено», — рассказывает депутат местной гордумы.

В Нижневартовске началась охота на «троллей»

Инсайдеры шепчутся, что структуры регионального правительства активно заинтересовались положением дел в социальных сетях Нижневартовска, которые наводнили многочисленные фейки. Якобы, в городе работают сразу несколько «фабрик троллей», которые постоянно организовывают информационные вбросы и разводят ажиотаж в комментариях. В первую очередь, власти обеспокоены сепаратистскими настроениями, которые сеют анонимы — дескать Нижневартовск вправе сам определять свой путь развития без указки сверху, а все проблемы идут из округа и от его вмешательства во внутренние дела города.

ЛДПР пиарится на имени первого губернатора Югры…

В окружении первого губернатора Югры Александра Филипенко обсуждают выходку депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова. Парламентарий, напомним, решил пропиарить свою партию в канун выборов 2021 года на имени легендарного югорчанина, предложив Филипенко участвовать в избирательной кампании в Думу округа. При этом, якобы, никакого реального разговора не было — Марков просто сделал заявление прессе.

«Тут очевидный расчет: поползут слухи, которые сформируют мнение, что Филипенко поддерживает идеи ЛДПР. Александр Васильевич до сих пор является для жителей Югры своего рода иконой, к его мнению прислушиваются и уважают», — объясняет один из бывших коллег первого губернатора ХМАО

.…, но сам он оказался неприятно удивлен

При этом, как говорят инсайдеры, сам Александр Филипенко оказался неприятно удивлен произошедшим. Причина здесь в том, что экс-глава ХМАО никогда не симпатизировал оппозиции, разделяя генеральную линию российской политики, которая делает ставку на «партию власти». «Если Филипенко и будет когда-то участвовать в выборах — о чем он на самом деле не задумывался — то он пойдет на них под флагами „Единой России“. На крайний случай самовыдвиженцем. Пачкать свое имя связями с людьми с крайне неоднозначной репутацией, Александр Васильевич никогда не будет», — добавляет собеседник.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция устала от карантина

Как рассказывают силовики, в ведомстве настолько устали от своих новых обязанностей по поимке нарушителей масочного режима, что отдельные полицейские саботируют эту работу. В ответ полицейское начальство якобы только повышает планы по поимке югорчан без масок. «Сил уже никаких нет, перед людьми стыдно. Вместо поимки преступников — ловим бабушек по автобусам и женщин с колясками по торговым центрам. С этой палочной системой, которой пропитана вся наша работа, полиция окончательно превращается в какой-то фарс», — жалуется рядовой полицейский.

Роспотребнадзор ХМАО попросили подождать

Слухмейкеры из регионального правительства рассказывают, что санитарных врачей попросили подождать с введением новых ограничений хотя бы до конца новогодних каникул. «Всерьез рассматривался вариант с тем, чтобы перед праздниками ввести дополнительные ограничения для торговых центров: за ними якобы нужно установить особый контроль, чтобы не допустить столпотворений людей. А в качестве наказания для бизнесменов, не разделяющих опасения врачей и считающих, что чем больше людей — тем лучше, хотели ввести наказание — закрытие. Но лоббисты от бизнеса якобы смогли уговорить власти от введения таких ограничений. Хотя бы временно», — рассказывает слухмейкер.

Фото: Андрей Александров © URA.RU

В окружении вора в законе Зятька не верят в официальную причину его гибели

Слухачи из криминального мира Югры не поверили в официальную версию гибели вора в законе Владимира Зятькова. Следствие считает, что катер, которым он управлял, столкнулся с баржей из-за того, что Зятек был пьян. Но в окружении авторитета склонны смотреть на обстоятельства трагедии под другим углом: «Зятьков не пил последние 13 лет. Баржа, на которую он налетел, не была оборудована освещением, которое могло бы очертить ее габариты в темное время суток. Почему-то эти обстоятельства никак не отражены в результатах расследования. Всем просто выгодно все списать на самого Зятька, чтобы закрыть дело», — считает источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.