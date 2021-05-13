Инсайды ХМАО: Комарову прославили в TikTok

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова случайно поймала хайп в TikTok, а вот ее подчиненный — директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов оказался под прицелом частного детектива. У первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова появился преемник в думе Ханты-Мансийска. И это еще не все, что есть в сегодняшних «Инсайдах». Кто рассердил главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и кто хочет навсегда уйти из политики?

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Губернатор ХМАО отказалась от летнего отпуска…

Губернатор ХМАО Наталья Комарова откладывает личные планы из-за осенних выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В окружении губернатора ХМАО Натальи Комаровой говорят, что из-за предстоящей масштабной избирательной кампании глава региона не планирует летом уходить в отпуск. Обычно она старалась брать несколько дней в июле или августе, однако на этот раз сдвинула все личные планы на осень. «Комарова и так славится своим трудоголизмом, а тут выборы сразу в четыре уровня власти. Поэтому губернатор предпочтет держать руку на пульсе, находясь в Ханты-Мансийске», — уверены слухмейкеры.

…и поймала хайп в соцсетях

Поговаривают, что видеофрагмент речи губернатора ХМАО Натальи Комаровой, посвященный празднованию Дня Победы, стал очень популярным в Tik toк. Ролик набрал больше сотни тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи залили в соцсеть фразу, выдернутую из контекста, где Комарова говорит о том, что «война — это любовь, война — это друг», имея в виду, что и в тех экстремальных условиях люди заводили семьи и обретали друзей. «В любом случае, вся эта история повысила интерес и к губернатору, и к теме Великой Отечественной войны среди молодежной аудитории», — считают в кулуарах окружного правительства.

У первого вице-губернатора ХМАО появился преемник

Новым депутатом думы Ханты-Мансийска стал коммунальщик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что в думе Ханты-Мансийска появится новый депутат, который получит мандат ушедшего в окружное правительство на должность первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Им станет директор МП «Водоканал» Николай Молчанов. Параллельно новоиспеченный народный избранник принимает участие в праймериз «Единой России» для того, чтобы остаться в представительном органе власти и после осенних выборов. «Он возглавляет муниципальное предприятие, а значит, вполне лоялен к мэрии и имеет узнаваемость среди ханты-мансийцев. Так что вполне возможно, что Молчанов задержится в городской думе надолго», — уверены источники в политическом истеблишменте окружной столицы.

За директором департамента культуры ХМАО была слежка

На директора департамента культуры ХМАО пытались найти компромат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что за директором департамента культуры ХМАО Артуром Латыповым была установлена слежка. Частный детектив якобы был нанят экс-директором сургутского музыкально-драматического театра Тамарой Лычкатой в поисках компромата на чиновника. «Игра шла по-крупному, для Лычкатой театр — главное детище в жизни. Поэтому она любыми путями пыталась сохранить кресло. Правда, компромата как-то не нашлось. Кроме лживых обвинений в том, что Латыпов являлся племянником покойного мэра Югорска Раиса Салахова», — поговаривают слухмейкеры.

Глава дочки «Роснефти» в ХМАО уходит на повышение в Москву

Слухачи поговаривают, что генеральный директор дочки «Роснефти» «Самотлорнефтегаза» Валентин Мамаев уходит с должности. Инсайдеры рассказывают, что он пойдет либо в центральный аппарат правления, либо возглавит другое предприятие. «Мамаев больше 5 лет стоит у руля „Самотлорнефтегаза“ и понятно, что повышение ожидаемо. Конечно, куда именно заберут его пока не ясно, но скорее всего в головной офис в Москву. Из-за этого пресс-службе „Самотлорнефтегаза“ вообще было запрещено разговаривать с журналистами. Сотрудники даже трубку не брали», — судачат инсайдеры.

Единороссы поднимут на флаг тему борьбы за независимость Югры от Тюмени

Югорские единороссы нашли один из ключевых лейтмотивов кампании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Борьба за интересы автономных округов в Тюменской областной Думе станет основным лейтмотивом избирательной кампании кандидатов от ХМАО на выборах. Инсайдеры рассказывают, что инициатива Владимира Жириновского объединить «матрешку», подхваченная его сторонниками в Тюмоблдуме, фактически сняла табу на использование темы межрегиональных отношений в политике. А она, как оказалось, может одинаково эффективно работать в обе стороны.

«Тема защиты интересов автономных округов в тюменском областном парламенте отлично ложится в кампанию единороссов. У избирателя в голове формируется четкая закономерность: ЛДПР — плохие, потому что хотят объединения, „Единая Россия“ — хорошие, так как не позволяют Тюмени поглотить Югру. Это отлично объясняет смысл нахождения депутатов от ХМАО и ЯНАО в Думе соседнего региона», — объясняет ситуацию собеседник, погруженный в тему.

Югорские либерал-демократы подумывают о выходе из партии

Югорские либерал-демократы не разделяют мнение своего лидера о ликвидации ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухачи поговаривают, что партия ЛДПР может скоро лишиться нескольких сторонников, а все из-за высказываний своего руководителя Владимира Жириновского, который предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО. Тем самым, по словам инсайдеров, рейтинги партии опустились. «Некоторые либерал-демократы задумались об уходе из партии, так как совсем скоро выборы, а попасть в муниципальную или региональную думы хочется. Рейтинги ЛДПР упали, поэтому навряд ли выдвиженцам стоит рассчитывать на высокую поддержку избирателей. Винников покинул партию и присоединяется к „Единой России“, смотря на него и другие задумываются о переходе», — считает инсайдер.

Лобов совершил политическое самоубийство

Как шепчут инсайдеры, в тяжелой ситуации оказался депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР Александр Лобов, поддержавший инициативу Жириновского ликвидировать Ямал и Югру, как самостоятельные регионы. Ко всему прочему, на ситуацию наложилась законодательная инициатива депутата по расширению Счетной палаты области — Лобов предложил позволить тюменским властям контролировать бюджетные расходы ХМАО. Все это, по мнению наблюдателей, серьезно ударило по и без того слабым позициям парламентария.«По сути, это политическое самоубийство. За политика, который собрался на выборы в Югре, предлагая эту самую Югру уничтожить, не проголосует ни одни адекватный гражданин», — сплетничают тюменские областные депутаты между собой.

Сысоев рассчитывает вернуться в Госдуму

В ЛДПР развернется борьба за кресло депутата Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что югорское региональное отделение ЛДПР вошло в наиболее острую фазу внутреннего раскола. По данным слухачей, там идет яростное противостояние так называемых «югорских» и «тюменских» групп влияния. Пиком конфликта стала борьба за кресло в будущем созыве Государственной Думы, которое ранее занимал ныне член правительства Тюменской области Владимир Сысоев, а сейчас там сидит экс-депутат Думы ХМАО Евгений Марков.«Сысоев планирует вернуться в Госдуму под флагами ЛДПР, но для этого ему нужно подвинуть Маркова, которому работать в Москве также понравилось. Бывшие союзники стали заклятыми врагами», — говорят в стане югорских либерал-демократов.

Депутат-оппозиционер переметнулся к «Единой России» по расчету

Игорь Винников переметнулся от одной партии к другой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что бывший либерал-демократ депутат думы ХМАО Игорь Винников ушел из ЛДПР намерено, а не из-за разногласий внутри партии. Он хочет увеличить свои шансы на попадание в Тюменскую областную думу. «Винников просто понял, что пробиться в областную думу с либерал-демократами у него не получится, поэтому и решил покинуть партию. Конфликт внутри ЛДПР у него был, но это не основная причина его ухода. Сейчас участвует в праймериз „Единой России“, как беспартийный. Однако понятно, что в скором времени Винников присоединится к числу единороссов, чтобы увеличить свои шансы на попадание в облдуму», — поговаривают инсайдеры.

Олигарх Богданов рассердился на главу Сургутского района

Глава «Сургутнефтегаза» поставил жесткие условия из-за выборов в Сургутском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что у генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова состоялся неприятный разговор с окружными властями о ситуации с выборами в Сургутском районе. Там глава муниципалитета Андрей Трубецкой пытается сформировать «ручную» местную думу, которая будет состоять преимущественно из бюджетников, подконтрольных мэрии. «Богданов жестко заявил, что если кандидатам от „Сургутнефтегаза“ будут вставлять палки в колеса, то корпорация не пожалеет никаких денег, чтобы они выиграли выборы по своим округам. И тогда уже у Трубецкого осенью будут большие проблемы с переизбранием», — утверждают инсайдеры.

Опытный сургутский депутат уходит из политики

Говорят, что предприниматель и депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин решил уйти из политики. Он так и не подал документы на участие в праймериз «Единой России» и по слухам решил сосредоточиться на бизнесе и больше внимания уделять семье. «Он входит в состав городского политсовета партии власти. Эту позицию он, возможно, сохранит и продолжит какую-то работу внутри „Единой России“. Ну, а с депутатством после двух сроков в думе Сургута он решил завязать», — говорят слухмейкеры.

Клан сургутских бизнесменов хочет усилить влияние в думе

Предприниматели Сергей и Илья Кандаковы пытаются увеличить свой лоббистский потенциал Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Клан строителей Сергея и Ильи Кандаковых хочет усилить влияние в сургутской думе. На мандаты депутатов претендуют не только Василий Птицын и Татьяна Калиниченко, которые представляют корпорацию «Сургутгазстрой» в нынешнем созыве представительного органа власти, но и еще два кандидата, имеющих отношение к Кандаковым — Константин Пьянов и Александр Лукьянчук. «Если все из них пройдут в думу, то известная сургутская семья получит мощную лоббистскую группу, а значит еще больше усилит влияние на политические процессы в городе», — шепчутся слухачи.

Главный коммунальщик Сургута не справился с первым вызовом на новом посту

Поговаривают, что директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Константин Киселев не справился с первым вызовом, стоящим перед ним на новом посту. Автомобилисты несколько дней по утрам были вынуждены стоять в многокилометровых пробок из-за ремонтных работ по замене асфальта, который проводили сотрудники «Сургутнефтегаза» на городских улицах. «Конечно, то, что нефтяники взялись за ремонт нескольких участков дорог в Сургуте — это хорошо. Но прежней команде мэрии удавалось сделать так, что эти работы не приводили к транспортному коллапсу. Нужно же выработать график работ, постараться сделать так, что „Сургутнефтегаз“ работал ночью, например. Но этого сделано не было, видимо, в силу неопытности нового руководителя ДГХ. Понятно, что в Лангепасе и Радужном, где он до этого работал, чиновник видимо не сталкивался с такими проблемами», — сплетничают в кулуарах мэрии.

Петерман присматривается к креслу окружного депутата

Оппозиционный бизнесмен решил пересмотреть уровень политических амбиций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Любопытную версию обсуждает политическая верхушка Нижневартовска. Если верить сведениям оттуда, оппозиционный активист Александр Петерман отказался от планов участвовать в выборах в Госдуму, вместо этого сосредоточился на собственном прохождении в парламент региона. Якобы, бизнесмен уже выбрал одномандатный округ, по которому собирается избираться. По нему от «Единой России» планирует баллотироваться глава думской партийной фракции Наталья Западнова.

В нижневартовской полиции не могут найти пиарщиков после имиджевого скандала

Пресс-секретари боятся работать в полиции Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После скандала с «уроком мужества» в нижневартовской 42-й школе, из-за которого уволились сотрудники пресс-службы городской полиции, никак не могут определиться с кандидатами на эти должности. Инсайдеры говорят, что руководство не устраивает подготовка специалистов. «Когда две сотрудницы пресс-службы уволились, начали искать новых людей, но желающих не было. Недавно появились кандидаты, но сотрудники оказались не подготовленными к такой работе и после нескольких дней стажировки уходили. Руководству пришлось даже уговорить бывшего пресс-секретаря Екатерину Васильеву, чтобы она сейчас исполняла обязанности сотрудника пресс-службы», — говорит слухач.

Предприниматели хотят пожаловаться бизнес-омбудсмену ХМАО на идею губернатора

Предприниматели из Нижневартовска хотят достучаться до бизнес-омбудсмена ХМАО Николая Евлахова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Поговаривают, что бизнес-сообществу Нижневартовска не очень понравилась идея губернатора ХМАО Натальи Комаровой давать оплачиваемый выходной после прививки от коронавируса. Предприниматели и так продолжают нести убытки из-за пандемии коронавируса, и не хотят оплачивать работникам бесплатный выходной. «Идею губернатора предприниматели встретили не особо положительно, потому что бизнесу все еще тяжело выровнять свои доходы, а отпускать сотрудника на оплачиваемый выходной никак не входило в планы. Хотя некоторые сейчас придумывают различные схемы, как можно отпустить работника на день, но не заплатить ему. Ну и готовят обращение в адрес бизнес-омбудсмена ХМАО Николая Евлахова, чтобы он донес позицию предпринимательского сообщества до окружных властей», — рассказывают слухачи из сообщества бизнесменов.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.