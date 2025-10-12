12 октября 2025

Опальный медиаменеджер из ХМАО оспорила увольнение

Директор «Пыть-Яхинформ» Матрунич возвращается на работу после отставки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд принял решение в пользу Жанеты Матрунич
Суд принял решение в пользу Жанеты Матрунич Фото:

Суд отменил решение нового мэра Пыть-Яха (ХМАО) Сергея Елишева о расторжении в одностороннем порядке трудового договора с директором муниципального ТРК «Пыть-Яхинформ» Жанетой Матрунич, обязал восстановить ее на работе и выплатить три среднемесячных заработка. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В целях недопущения распространения недостоверной (искаженной) информации считаем необходимым сообщить, что решением Пыть-Яхского городского суда отменено увольнение Матрунич в одностороннем порядке по решению работодателя с единовременной выплатой в размере троекратного среднемесячного заработка. Данное судебное решение будет обжаловано администрацией города в суде вышестоящей инстанции в установленном законом порядке», — прокомментировали в мэрии.

При этом, прокуратура настаивает на увольнении Матрунич, но уже по статье «утрата доверия». Проверка вскрыла нарушения при трудоустройстве в ТРК ее несовершеннолетней дочери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд отменил решение нового мэра Пыть-Яха (ХМАО) Сергея Елишева о расторжении в одностороннем порядке трудового договора с директором муниципального ТРК «Пыть-Яхинформ» Жанетой Матрунич, обязал восстановить ее на работе и выплатить три среднемесячных заработка. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В целях недопущения распространения недостоверной (искаженной) информации считаем необходимым сообщить, что решением Пыть-Яхского городского суда отменено увольнение Матрунич в одностороннем порядке по решению работодателя с единовременной выплатой в размере троекратного среднемесячного заработка. Данное судебное решение будет обжаловано администрацией города в суде вышестоящей инстанции в установленном законом порядке», — прокомментировали в мэрии. При этом, прокуратура настаивает на увольнении Матрунич, но уже по статье «утрата доверия». Проверка вскрыла нарушения при трудоустройстве в ТРК ее несовершеннолетней дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...