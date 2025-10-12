Опальный медиаменеджер из ХМАО оспорила увольнение

Суд отменил решение нового мэра Пыть-Яха (ХМАО) Сергея Елишева о расторжении в одностороннем порядке трудового договора с директором муниципального ТРК «Пыть-Яхинформ» Жанетой Матрунич, обязал восстановить ее на работе и выплатить три среднемесячных заработка. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В целях недопущения распространения недостоверной (искаженной) информации считаем необходимым сообщить, что решением Пыть-Яхского городского суда отменено увольнение Матрунич в одностороннем порядке по решению работодателя с единовременной выплатой в размере троекратного среднемесячного заработка. Данное судебное решение будет обжаловано администрацией города в суде вышестоящей инстанции в установленном законом порядке», — прокомментировали в мэрии.
При этом, прокуратура настаивает на увольнении Матрунич, но уже по статье «утрата доверия». Проверка вскрыла нарушения при трудоустройстве в ТРК ее несовершеннолетней дочери.
