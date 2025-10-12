12 октября 2025

В ХМАО пожарные спасли детей из горящей квартиры в элитном комплексе

© Служба новостей «URA.RU»
В Сургуте пожарные спасли семь детей из горящей квартиры
В Сургуте пожарные спасли семь детей из горящей квартиры

В Сургуте сотрудники МЧС спасли троих детей из горящей квартиры в элитном комплексе «Новин». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Благодаря решительным действиям звеньев газодымозащитной службы спасено семь человек, в том числе трое детей. Ещё 10 человек эвакуированы в безопасную зону. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании квартиры в элитном жилищном комплексе «Новин». Пожарные за четыре минуты ликвидировали пожар.

