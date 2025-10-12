12 октября 2025

Житель ХМАО выпал из окна многоэтажного дома

В Нижневартовске мужчина выпал из окна многоэтажки
В Нижневартовске мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

«Мужчина выпал из окна!» — сообщает telegram-канал. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сообщение поступило в ведомство, силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске женщина выпала из окна многоэтажки. Полиция проводит проверку.

