Житель ХМАО выпал из окна многоэтажного дома

В Нижневартовске мужчина выпал из окна многоэтажки
В Нижневартовске мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
«Мужчина выпал из окна!» — сообщает telegram-канал. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сообщение поступило в ведомство, силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске женщина выпала из окна многоэтажки. Полиция проводит проверку.
