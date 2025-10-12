Врачи раскрыли самые распространенные хронические болезни в ХМАО

Жители Югры чаще всего страдают артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, бронхитом и депрессией. Об этом URA.RU сообщили в Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета.
«Наиболее частые заболевания, которые встречаются и распространяются на Севере, — артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца», — рассказал агентству к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин. По его словам, югорчане чаще других страдают хронической обструктивной болезнью легких и бронхитом, а также подвержены сезонному аффективному расстройству, депрессии и тревожности.
Бронхиты медики связывают с низкими температурами и высокой влажностью, из-за которых перегружается дыхательная система. А депрессии, отмечают специалисты, возникают из-за нехватки солнечного света. В качестве профилактики рекомендуются витамин D и специальные лампы, имитирующие дневное освещение.
Среди других частых заболеваний — гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это объясняется особенностями питания северян, в частности частым употреблением рыбы, которое может стать фактором развития язвы. Также в регионе распространены сахарный диабет и ожирение.
Профилактика, по словам эксперта, заключается в рациональном питании, активном образе жизни, снижении потребления продуктов животного происхождения летом и увеличении их доли в зимний период. В холодное время года необходимо также избегать переохлаждения лица и органов дыхания.
