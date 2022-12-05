Свердловская компания начала эксперимент с мастером спорта РФ

Свердловское предприятие разработало ревитализант, который восстанавливает поверхность оружия и помогает биатлонистам улучшать показатели стрельбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оружейник биатлонной сборной страны, мастер спорта России международного класса Юрий Батманов стал участником эксперимента — он тестирует ревитализант от екатеринбургской компании. Средство восстанавливает поверхности металлов, в частности, оружия и тем самым помогает улучшить показатели стрельбы. Препарат может стать настоящим техническим допингом для российских биатлонистов, поделился в беседе с URA.RU Батманов.

«Стволы [для биатлона] сыпятся, что-то надо с этим делать. Тем более, что из-за специальной военной операции ремонт за рубежом стал недоступен, а у российских оружейных предприятий фокус на другом. Два месяца назад мне предложили поучаствовать в эксперименте — использовать ревитализант для оружия и смотреть, какие он дает результаты. Успехи есть, но громко заявлять о них рано», — рассказывает Батманов.

Юрий Батманов приезжал в Екатеринбург на соревнования по биатлону, но сам не участвовал — поддерживал дочь, которая тоже в этом спорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперимент на малокалиберных стволах, с которыми работают профессиональные спортсмены, начался после «обкатки» на винтовках в рамках проекта «ФОРЭС» «Биатлон в школу». Компания инициировала его несколько лет назад совместно со Свердловским региональным отделением физкультурно-спортивного объединения «Юность России», передав в образовательные организации уже более тысячи комплектов оборудования. Именно его и начали впервые обрабатывать ревитализантом.

«Важно было попробовать этот продукт. Им мы обрабатываем пули и когда школьники тренируются, работают с винтовкой, стреляют, происходит восстановление, залечивание ствола. Получается, что мы начали массовое тестирование, чтобы наработать большую статистику и понять, как получить лучший результат. Сейчас я могу сказать, что наши стволы дают хорошую кучность стрельбы», — добавляет председатель объединения «Юность России» Юрий Громыко.

Слева — Сергей Правдин, рядом с ним Юрий Громыко, посередине — первый в Свердловской области мастер спорта международного класса, двукратный победитель Спартакиад «Динамо», серебряный призер Кубка СССР Виталий Санников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ревитализант, о котором идет речь, — это разработка компании из Екатеринбурга «Святогор НТ». Основной компонент продукта — минералы оливины, которые добывают здесь же, на Урале. Они восстанавливают кристаллическую решетку поверхности, в итоге увеличивается износостойкость оборудования.

«Чем выше сила трения, чем жестче условия, тем эффективнее работает вещество. В биатлоне результаты не видны сразу — надо произвести несколько тысяч выстрелов, чтобы получить качественную статистику. И сейчас мы в поисках оптимальной методики обработки оружия, пуль, которая даст самые эффективные результаты», — рассказывает Правдин.

Директор компании Сергей Правдин рассказывает, что изначально ревитализант был создан для промышленных целей и показывал хорошие результаты — есть кейсы, когда изностостойкость поверхности увеличивалась в 50 раз. Когда «Святогор» зашел в биатлон и дал протестировать свой продукт, представители различных федераций стали покупать средство тайком друг от друга.

«Мы со всех собирали обратную связь, но это был неполноценный эксперимент, какие-то единичные опыты. А сейчас мы уже серьезно подошли к вопросу. Подключили не только Юрия Олеговича [Батманова], работали, в том числе, и со стрелками», — добавляет Правдин.

Участники эксперимента ищут оптимальную формулу обработки оружия ревитализантом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Биатлонисты, для которых успешная стрельба из винтовок — залог победы, ценят хорошее оружие. Малейшая неровность, повреждение, могут испортить выстрел. Поэтому спортсмены уже давно в поисках формулы, как попадать в десятку с первого выстрела. Юрий Батманов — единственный из Союза биатлонистов, кто участвует в эксперименте. Коллегам он обещает, что как только правильная методика обработки оружия будет найдена, то обязательно поделится формулой.

«Пока не делюсь с другими средством, потому что многие скептически относятся к нему. Я сторонник того, чтобы проверить и сделать выводы. Работы еще много — нужно выяснить, как правильно наносить ревитализант, чтобы уже первый выстрел был хороший. Ну и цена: перестволять оружие (отремонтировать, — прим. URA.RU) стоит 60 тысяч рублей, а баночка ревитализанта, которой хватает примерно на 4 ствола, стоит около 6 тысяч», — добавляет Батманов.

Теперь в планах у разработчиков — до конца года собрать обратную связь от всех участников эксперимента и определить оптимальные методики обработки оружия. А к лету следующего года уже появится представление о самом эффективном способе обработки оружия для биатлонистов.

Приехав в Екатеринбург на соревнования, Батманов (справа) встретился с авторами эксперимента, с которыми до этого общался только дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Батманова две дочери, и обе пошли по стопам отца — в биатлон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработчик ревитализанта Сергей Правдин уверен в успехе проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обрабатывать ревитализантом можно любые трущиеся поверхности, и он будет их восстанавливать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU