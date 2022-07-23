Биатлонный центр Шипулина начнут строить в Екатеринбурге в 2023-м

24 июля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Антон Шипулин продвигает идею строительства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Строительство многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге начнется в 2023 году и будет длиться три года. Об этом рассказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин. «Сроки строительства будут зависеть от системы финансирования. Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», — цитирует ТАСС Шипулина. Депутат также рассказал, что методику финансирования еще не выбрали, при этом точно известно, что строительство начнется в 2023 году и будет состоять из пяти этапов. Комплекс будет рассчитан на занятие 30-ю видами спорта, концепция подразумевает создание спортивного парка для горожан. Он появится в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Строительство многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге начнется в 2023 году и будет длиться три года. Об этом рассказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин. «Сроки строительства будут зависеть от системы финансирования. Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», — цитирует ТАСС Шипулина. Депутат также рассказал, что методику финансирования еще не выбрали, при этом точно известно, что строительство начнется в 2023 году и будет состоять из пяти этапов. Комплекс будет рассчитан на занятие 30-ю видами спорта, концепция подразумевает создание спортивного парка для горожан. Он появится в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге.