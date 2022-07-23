Биатлонный центр Шипулина начнут строить в Екатеринбурге в 2023-м

Строительство многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге начнется в 2023 году и будет длиться три года. Об этом рассказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин.
«Сроки строительства будут зависеть от системы финансирования. Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», — цитирует ТАСС Шипулина.
Депутат также рассказал, что методику финансирования еще не выбрали, при этом точно известно, что строительство начнется в 2023 году и будет состоять из пяти этапов. Комплекс будет рассчитан на занятие 30-ю видами спорта, концепция подразумевает создание спортивного парка для горожан. Он появится в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге.
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