23 июля 2022

Биатлонный центр Шипулина начнут строить в Екатеринбурге в 2023-м

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Школа в Краснотурьинске. Свердловская область , шипулин антон
Антон Шипулин продвигает идею строительства Фото:

Строительство многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге начнется в 2023 году и будет длиться три года. Об этом рассказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин.

«Сроки строительства будут зависеть от системы финансирования. Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», — цитирует ТАСС Шипулина.

Депутат также рассказал, что методику финансирования еще не выбрали, при этом точно известно, что строительство начнется в 2023 году и будет состоять из пяти этапов. Комплекс будет рассчитан на занятие 30-ю видами спорта, концепция подразумевает создание спортивного парка для горожан. Он появится в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге.

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Строительство многофункционального биатлонного центра в Екатеринбурге начнется в 2023 году и будет длиться три года. Об этом рассказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин. «Сроки строительства будут зависеть от системы финансирования. Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», — цитирует ТАСС Шипулина. Депутат также рассказал, что методику финансирования еще не выбрали, при этом точно известно, что строительство начнется в 2023 году и будет состоять из пяти этапов. Комплекс будет рассчитан на занятие 30-ю видами спорта, концепция подразумевает создание спортивного парка для горожан. Он появится в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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