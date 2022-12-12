Курганцы заявили, что магазины не соблюдают закон об иноагентах

Жители города Кургана, которые являются постоянными клиентами книжных магазинов, заявили, что не все торговые точки соблюдают закон об иноагентах. Книги авторов, занесенных Минюстом в список, продаются в прозрачных упаковках. Также не скрыты книги писателей, которые касаются ЛГБТ пропаганды, хотя это предусмотрено законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Не соблюдение нововведений также заметила корреспондент URA.RU во время посещения нескольких магазинов.
«На полках курганских книжных магазинов в привычном виде стоят книги иностранных агентов. Слышали, что с 1 декабря книги нежелательных лиц в РФ должны быть обернуты в непрозрачную пленку и на них должна быть пометка возрастного рейтинга. На этих книгах такого нет. Также должны скрыть и книги по ЛГБТ-пропаганде, что тоже не сделано», — пояснили обеспокоенные курганцы.
На полках курганских книжных магазинов незапечатанными стоят произведения Дмитрия Быкова*
Фото: Кристина Чепынина, корреспондент URA.RU
Журналист URA.RU объехала ряд магазинов в Кургане и убедилась в достоверности информации источников. Так, в сети магазинов «Читай-город» в Кургане журналист увидела большие стеллажи с различной литературой. Каждая витрина содержала книги определенного жанра: от прозы и поэзии до комиксов и эзотерики. Корреспондент URA.RU, рассматривая стеллаж с российской прозой, заметила несколько книг Дмитрия Быкова*. Пленка, в которую они обернуты, была прозрачной. На обложке была наклейка «18+». Согласно закону о контроле деятельности лиц, которые находятся под иностранным влиянием, книги писателей-иноагентов нужно оборачивать в непрозрачную запечатанную пленку и ставить на их произведения ограничение по возрасту. URA.RU обратилось к руководству сети книжных магазинов за комментарием, направив запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
Корреспондент также посетила книжный магазин «Буквин». Ситуация с книгами иноагентов такая же, как и в «Читай-городе». Журналист обратила внимание на книги Дмитрия Глуховского*. Маркировки «18+» есть на обложках его произведений. Они были поставлены самим издателем. Руководство магазина никак не оповещает покупателей о том, что некоторые авторы являются нежелательными лицами в РФ. На книгах есть пленка, однако она прозрачная. На вопрос корреспондента о законе продавцы сказали, что за законодательством следят и что, по их словам, пленка необязательно должна быть непрозрачной.
В местных книжных магазинах также не запечатывают в непрозрачную пленку книги с тематикой ЛГБТ. На стеллажах стоят книги с яркими обложками, на которых изображены отношения двух человек одного пола. Зачастую, на таких книгах даже нет пометки о возрастном ограничении.
На книгах писателей-иноагентов в курганских магазинах нет непрозрачной пленки и возрастного ограничения
Фото: Тимур Нуцулханов, корреспондент URA.RU
Вопросами соблюдения законодательства РФ в области защиты детей от вредоносной информации следит Роспотребнадзор. В региональном ведомстве URA.RU пояснили, что управление следит за тем, чтобы информационный продукт соответствовал тому, что указано в сопроводительных документах, полученных в результате классификации информационной продукции, а также размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов.
*Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский внесены Минюстом Российской Федерации в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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Жители города Кургана, которые являются постоянными клиентами книжных магазинов, заявили, что не все торговые точки соблюдают закон об иноагентах. Книги авторов, занесенных Минюстом в список, продаются в прозрачных упаковках. Также не скрыты книги писателей, которые касаются ЛГБТ пропаганды, хотя это предусмотрено законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Не соблюдение нововведений также заметила корреспондент URA.RU во время посещения нескольких магазинов. «На полках курганских книжных магазинов в привычном виде стоят книги иностранных агентов. Слышали, что с 1 декабря книги нежелательных лиц в РФ должны быть обернуты в непрозрачную пленку и на них должна быть пометка возрастного рейтинга. На этих книгах такого нет. Также должны скрыть и книги по ЛГБТ-пропаганде, что тоже не сделано», — пояснили обеспокоенные курганцы. Журналист URA.RU объехала ряд магазинов в Кургане и убедилась в достоверности информации источников. Так, в сети магазинов «Читай-город» в Кургане журналист увидела большие стеллажи с различной литературой. Каждая витрина содержала книги определенного жанра: от прозы и поэзии до комиксов и эзотерики. Корреспондент URA.RU, рассматривая стеллаж с российской прозой, заметила несколько книг Дмитрия Быкова*. Пленка, в которую они обернуты, была прозрачной. На обложке была наклейка «18+». Согласно закону о контроле деятельности лиц, которые находятся под иностранным влиянием, книги писателей-иноагентов нужно оборачивать в непрозрачную запечатанную пленку и ставить на их произведения ограничение по возрасту. URA.RU обратилось к руководству сети книжных магазинов за комментарием, направив запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Корреспондент также посетила книжный магазин «Буквин». Ситуация с книгами иноагентов такая же, как и в «Читай-городе». Журналист обратила внимание на книги Дмитрия Глуховского*. Маркировки «18+» есть на обложках его произведений. Они были поставлены самим издателем. Руководство магазина никак не оповещает покупателей о том, что некоторые авторы являются нежелательными лицами в РФ. На книгах есть пленка, однако она прозрачная. На вопрос корреспондента о законе продавцы сказали, что за законодательством следят и что, по их словам, пленка необязательно должна быть непрозрачной. В местных книжных магазинах также не запечатывают в непрозрачную пленку книги с тематикой ЛГБТ. На стеллажах стоят книги с яркими обложками, на которых изображены отношения двух человек одного пола. Зачастую, на таких книгах даже нет пометки о возрастном ограничении. Вопросами соблюдения законодательства РФ в области защиты детей от вредоносной информации следит Роспотребнадзор. В региональном ведомстве URA.RU пояснили, что управление следит за тем, чтобы информационный продукт соответствовал тому, что указано в сопроводительных документах, полученных в результате классификации информационной продукции, а также размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований технических регламентов. *Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский внесены Минюстом Российской Федерации в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.