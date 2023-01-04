Самые важные тюменские истории года в объективе URA.RU

2022 год прошел в Тюменской области под знаком СВО, но не только Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Весь последний квартал 2022 года тюменцы провожали на боевое слаживание мобилизованных земляков. Последняя отправка на этот момент прошла 17 декабря — десятки призванных горожан и их родственников собрались на железнодорожном вокзале несмотря на мороз. Но ушедший год запомнился не только этим — правительство области покинул «серый кардинал», горожане простились с McDonald’s, но зато Тюмень спустя два десятилетия ожиданий получила свой Арбат. Главные события — в кадрах фотокорреспондента URA.RU.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. 18 марта несколько тысяч тюменцев вышли на митинг в поддержу СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С начала СВО в Тюменской области стали формироваться местные добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Солдаты, заключившие контракт, уже убыли в зону спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Кадры проводов мобилизованных тюменцев, уезжающих на боевое слаживание, стали одними из самых трогательных в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Боевую подготовку мобилизованные тюменцы, а также жители соседних регионов, проходили в учебном центре ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кстати, ТВВИКУ в 2022 году отметило 65-летие, которое с выпускники разных лет с размахом отметили на площади 400-летия Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

28 июня скоропостижно скончался спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов, возглавлявший региональный парламент с 1998 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На прощание с Корепановым в Тюмени собралась элита УрФО, включая уральского полпреда Владимира Якушева, экс-главы ЯНАО Юрия Неелова, губернаторов Тюменской области и Ямала Александра Моора и Дмитрия Артюхова и других Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В мае пост вице-губернатора Тюменской области покинул Сергей Сарычев, более двух десятилетий курировавший внутреннюю политику региона. Экс-чиновник после ухода из политики нашел работу в холдинге «Сибур» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

9 мая тюменцы впервые за три года после введения коронавирусных ограничений прошли в «Бессмертном полку»… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… вместе с губернатором Александром Моором Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В июле отметили День рождения Тюмени, который закончился впечатляющим фейерверком… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а в августе 78-летие Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2022 году тюменские присяжные должны были вынести приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Но коллегия присяжных была распущена — по официальной версии, из-за «нарушения тайны совещательной комнаты». Точка в процессе не поставлено до сих пор, а рассмотрение дела перенесено в Москву Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Зато свой приговор получил начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин. 22 июня суд отправил его в колонию на 4,5 года за взяточничество Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На шесть лет в колонию отправилась Ольга Вильямсон, владелица нелегального пансионата для престарелых, где в начале 2021 года погибли семь человек. 18 июля 2022 года женщина, выслушала приговор, скрывая лицо от СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лесные и ландшафтные пожары 2022 года по масштабу с годом предыдущим не сравнить. Но сотрудникам МЧС работы хватало Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После введения западных санкций тюменцы простились с любимыми брендами одежды… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… и общепита Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Весной горожане смели весь сахар с полок тюменских магазинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жарких дней летом в Тюмени хватало, чему особенно были рады дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на объявленную победу над пандемией COVID-19, в пункты вакцинации активно зазывали тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Приехавший на Тюменский нефтегазовый форум вице-премьер РФ Денис Мантуров не скупился на похвалы в адрес региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU