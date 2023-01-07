Рестораторы соединят сферу развлечений и историю Тюмени

Вечер в ресторане — один из любимых тюменцами романтических сценариев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для ресторанного бизнеса и индустрии развлечений 2022 год был очень непростым. Об этом в один голос говорят все местные рестораторы и владельцы сетей общепита. В феврале в городе сгорели два ресторана за одну ночь. Затем, в ответ на начало спецоперации, США и страны ЕС ввели санкции. Тогда несколько сетей общепита — например, McDonald’s, пережили период оптимизации и реорганизации.

Но ресторанный бизнес не сдается. «Людям надо есть, и мы намерены продолжать их кормить», — поделился с URA.RU источник в одной из местных ресторанных сетей. Рассказываем, какие новые заведения планируют открыть в 2023 году тюменские трактирщики.

Ресторанчик на воде

Бизнесмен ожидает, что ресторан в бывшем корпусе теплохода будет популярен у жителей и гостей Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Амбициозную идею планирует реализовать Тюменская судоходная компания. Стоячее судно превратится в заведение формата «Кафе на воде». О планах на расширение бизнеса журналистам рассказали в пресс-службе фирмы. «Судно будет представлять из себя кафе на воде. Там же будет площадка для артистов, люди смогут послушать музыкальную программу», — добавили в компании.

Так же в 2023 году проведут несколько мероприятий на бортах теплоходов и барж. Главной особенностью судоходного сезона станет серия концертов профессиональных артистов. Так же в планах судоходной компании — художественные вернисажи и выставки для туристов.

Веранда с видом на Туру

Ресторанная компания «МаксиМ» принадлежит известному в Тюмени бизнесмену и бывшему бизнес-обмудсмену Ларисе Невидайло Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Планы по расширению бизнеса есть и у известнейшего тюменского ресторатора Ларисы Невидайло. В 2023 году частью компании «МаксиМ» станет новое заведение, которое откроют в историческом здании на набережной.

Раньше особняк с адресом ул. 25 Октября, 23Б служил станцией, которая подавала городу воду. Здание построили во второй половине XIX века. По мнению бизнесмена, ресторан объединит культурный код с современными тенденциями и сохранит память о первом водопроводе в Западной Сибири.

«Мы хотим создать место, которое будет „качать“, с экстремально быстрым сервисом, летней и зимней верандой. Для нас очень важно сделать так, чтобы в этом заведении гости могли быть любыми и любимыми», — говорится в заявлении Ларисы Невидайло.

Новые точки известных брендов

Тюменцы в последние два года чаще заказывают доставку еды, чем ходят в пиццерии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Инсайдер в известной сети общепита поделился с URA.RU информацией, что компания активно ищет новые площади для аренды. Сеть, где люди могут пообедать бургерами и другим фаст-фудом, планирует в 2023 году открыть не менее двух новых точек в городе.

«Это задача сверху, от федерального руководства компании. Видимо, там считают, что сложное время для ресторанов позади, и можно расширяться. Если честно здесь, в Тюмени, мы не видим повышения спроса в нашем сегменте общепита», — поделился мнением источник.

Будут и потери

После пожара «Дом еды» так и не восстановили, а теперь готовятся снести Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2023 году город потеряет печально известную достопримечательность — здание «Дома еды». Оно расположено на Цветном бульваре и уже несколько лет стоит бесхозным после пожара в 2018 году. Последние месяцы вокруг здания вели активные судебные процессы. Наконец, его признали самовольной постройкой. Об этом есть решение Арбитражного суда Тюменской области, электронная копия документа доступна в базе «Электронное правосудие».

«Суд решил признать объект капитального строительства самовольной постройкой. Собственника обязать в течение трех месяцев за свой счет осуществить снос самовольнорй постройки», — говорится в документе.

Что построят на месте снесенного «Дома еды», городские власти пока не сообщают. Известно, что этот участок предназначен для объектов социального и бытового назначения.

Осторожные прогнозы

Ни один бизнесмен Тюмени не заявил о закрытии своих ресторанов в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Другие рестораторы делиться своими планами не спешат. По мнению представителя известной в городе сети грузинской кухни, сейчас прогнозы должны быть максимально осторожными.

«Мы конечно всегда хотим расширяться, привлекать новых клиентов, получать новую прибыль. Но время сейчас непростое, и мы не загадываем даже на несколько месяцев вперед. Если что-то новое откроется, я думаю, тюменцы об этом обязательно узнают», — рассказал в беседе с URA.RU источник.