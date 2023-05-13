Мигранты начали переезжать в Сургут семейными кланами

Гастарбайтеры перестали рассматривать Север лишь как место заработка

14 мая 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

В 2022 году поток мигрантов в ХМАО увеличился на треть Фото: Владимир Андреев © URA.RU После снятия ограничений на въезд в Россию из-за пандемии коронавируса в ХМАО на треть увеличился поток мигрантов из стран СНГ. Предприниматели и юристы, работающие с приезжими, говорят, что в Сургут они стараются переехать сразу семьями. При этом сами мигранты рассказали URA.RU, что так им проще закрепиться на новом месте. Владелец строительной компании по имени Михаил рассказал журналисту агентства, что у него работают четыре бригады отделочников, и практически все из них — это граждане стран ближнего зарубежья. «Я давно с работаю с мигрантами. Если раньше многие приезжали на сезон, то сейчас, особенно после снятия ограничений из-за ковида, едут в Сургут семьями. У них здесь уже свои кланы, они друг другу помогают», — сообщил Михаил. Мигранты серьезней относятся к работе и безразличны спиртному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприниматель также добавил, что, основываясь на своем опыте, он считает, что мигранты работают лучше, чем местные сотрудники. Поэтому он заинтересован в привлечении гастарбайтеров. «Местные очень избалованы в плане зарплат, а еще часто позволяют себе алкоголь, чего мигранты не делают. Когда была пандемия и закрывали границы, я брал местных и намучился изрядно. Поэтому в итоге отказался от их услуг», — сообщил Михаил. Юрист из Сургута Рифхат Сафаралеев, занимающийся разрешением споров миграционного законодательства, говорит, что сейчас в округе действует программа, позволяющая за год получить гражданство. Для этого нужно работать по одной из профессий из списка, который утвержден окружными властями. Многие мигранты крайне заинтересованы в получении российского гражданства. «Есть конечно, еще нюансы в законодательстве, но сейчас приезжие не бегут от проблем с правоохранителями. Они начали бороться за свои права и все чаще обращаются к юристам. В случае непредвиденных трат на помощь приходит семья. Сюда они приезжают с родственниками и всегда помогают друг другу», — сообщил Сафаралеев. При этом юрист отметил, что все больше приезжих в Россию уже имеют профессию и образование, а некоторые учатся уже здесь. Из-за нехватки денег мигранты месяцами живут без документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Журналисту агентства удалось пообщаться с одним из мигрантов на так называемой «бирже рабов», которая находится на одной из окраин Сургута. Это место массового скопления гастарбайтеров, где они проводят время в ожидании очередного заказчика их услуг. «Некоторым приходится жить о несколько месяцев без документов. На оформление необходимо время и деньги. Сам я приехал в ХМАО через Курган. Там проще и дешевле получить документы», — рассказал URA.RU гражданин Таджикистана Авхад. За полгода мигранту удается заработать до 250 тысяч рублей. Авхад уже придумал план переезда в Сургут. В следующем году на заработки он поедет с двумя братьями. В планах — аренда жилья, поиск работы и оформление гражданства. «Братья приедут, снимем квартиру. Можно будет курсы пройти и устроиться на работу. У брата права есть, может таксистом работать. Без них не получится. Одному не выжить. Только квартира стоит 30 тысяч. Я иногда столько за месяц получаю», — сообщил Авхад. Социальный оптимизм мигрантов не разделяют лишь сотрудники правоохранительных органов. По официальной статистике сургутской полиции, в 2022 году приезжие совершили на треть преступлений больше, чем раньше. Основные нарушения закона связаны с незаконным оборотом наркотиков и бытовым насилием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После снятия ограничений на въезд в Россию из-за пандемии коронавируса в ХМАО на треть увеличился поток мигрантов из стран СНГ. Предприниматели и юристы, работающие с приезжими, говорят, что в Сургут они стараются переехать сразу семьями. При этом сами мигранты рассказали URA.RU, что так им проще закрепиться на новом месте. Владелец строительной компании по имени Михаил рассказал журналисту агентства, что у него работают четыре бригады отделочников, и практически все из них — это граждане стран ближнего зарубежья. «Я давно с работаю с мигрантами. Если раньше многие приезжали на сезон, то сейчас, особенно после снятия ограничений из-за ковида, едут в Сургут семьями. У них здесь уже свои кланы, они друг другу помогают», — сообщил Михаил. Предприниматель также добавил, что, основываясь на своем опыте, он считает, что мигранты работают лучше, чем местные сотрудники. Поэтому он заинтересован в привлечении гастарбайтеров. «Местные очень избалованы в плане зарплат, а еще часто позволяют себе алкоголь, чего мигранты не делают. Когда была пандемия и закрывали границы, я брал местных и намучился изрядно. Поэтому в итоге отказался от их услуг», — сообщил Михаил. Юрист из Сургута Рифхат Сафаралеев, занимающийся разрешением споров миграционного законодательства, говорит, что сейчас в округе действует программа, позволяющая за год получить гражданство. Для этого нужно работать по одной из профессий из списка, который утвержден окружными властями. Многие мигранты крайне заинтересованы в получении российского гражданства. «Есть конечно, еще нюансы в законодательстве, но сейчас приезжие не бегут от проблем с правоохранителями. Они начали бороться за свои права и все чаще обращаются к юристам. В случае непредвиденных трат на помощь приходит семья. Сюда они приезжают с родственниками и всегда помогают друг другу», — сообщил Сафаралеев. При этом юрист отметил, что все больше приезжих в Россию уже имеют профессию и образование, а некоторые учатся уже здесь. Журналисту агентства удалось пообщаться с одним из мигрантов на так называемой «бирже рабов», которая находится на одной из окраин Сургута. Это место массового скопления гастарбайтеров, где они проводят время в ожидании очередного заказчика их услуг. «Некоторым приходится жить о несколько месяцев без документов. На оформление необходимо время и деньги. Сам я приехал в ХМАО через Курган. Там проще и дешевле получить документы», — рассказал URA.RU гражданин Таджикистана Авхад. За полгода мигранту удается заработать до 250 тысяч рублей. Авхад уже придумал план переезда в Сургут. В следующем году на заработки он поедет с двумя братьями. В планах — аренда жилья, поиск работы и оформление гражданства. «Братья приедут, снимем квартиру. Можно будет курсы пройти и устроиться на работу. У брата права есть, может таксистом работать. Без них не получится. Одному не выжить. Только квартира стоит 30 тысяч. Я иногда столько за месяц получаю», — сообщил Авхад. Социальный оптимизм мигрантов не разделяют лишь сотрудники правоохранительных органов. По официальной статистике сургутской полиции, в 2022 году приезжие совершили на треть преступлений больше, чем раньше. Основные нарушения закона связаны с незаконным оборотом наркотиков и бытовым насилием.