Сургутяне смогут оплачивать коммуналку в филиалах «Почты России»

Также для горожан работает круглосуточный онлайн-сервис

05 июля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сургутяне смогут оплачивать коммуналку в 18 отделениях почты Фото: Антон Белицкий © URA.RU Югорский расчетно-информационный центр (ЮРИЦ), отвечающий за начисления и сбор платежей за коммунальные услуги в Сургуте, заключил договор с «Почтой России». Это позволит сургутянам оплачивать коммуналку в 18 филиалах компании. Также можно воспользоваться дистанционными сервисами. Ранее часть платежей шла через РКЦ ЖКУ, но организация не ответила на предложение о продлении сотрудничества, рассказали в пресс-службе ЮРИЦ. «В результате отказа от подписания договора со стороны РКЦ ЖКУ нами было принято решение заключить договор на прием платежей с „Почтой России“ как с организацией, обладающей разветвленной сетью подразделений и имеющей возможность принимать платежи. Сейчас договор действует в отношении всех 18 отделений почтовой связи, расположенных в Сургуте. В них можно оплатить коммунальные услуги без комиссий, в том числе по выходным — в соответствии с графиком работы отделений», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮРИЦ. Больше не нужно стоять в очередях, чтобы оплатить коммуналку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как отметил исполнительный директор Югорского РИЦ Руслан Сатдаров, компания совместно с «Почтой России» уже завершила все технические и организационные работы, и теперь платежи принимаются в любом отделении. Это должно разгрузить офисы обслуживания расчетного центра, где на фоне перевода клиентов сургутских управляющих компаний-банкротов на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями бывает повышенная посещаемость. «Всплески посещаемости в наших офисах предсказуемо наблюдаются с 15 по 25 число. Если говорить о дневном графике, то самые востребованные временные промежутки — в первый час после открытия и в обеденное время, как и в любой организации, занимающейся оказанием услуг клиентам. При этом среднее время обслуживания в июне у нас составило 7 минут 36 секунд, в часы пик — до 9 минут. Из всех посетителей в июне доля ожидавших более получаса составила всего 2,26%. Однако мы рекомендуем клиентам пользоваться дистанционными сервисами — они полностью идентичны личному посещению. Если все же есть желание посетить офис, то выбирать другие даты и менее загруженное время», — заключил Сатдаров. Пользоваться дистанционными сервисами (онлайн-центром обслуживания клиентов на сайте, в личном кабинете и в мобильном приложении «Коммуналка Онлайн») можно в режиме 24 на 7. Как отметили в пресс-службе, онлайн-центр является полным аналогом оффлайн-отделения. Там можно решить любой вопрос, кроме мгновенного получения бумажных версий документов (но при этом можно получить все документы в электронном виде), и не придется ждать в очереди. Операторы работают в будние дни с 8:00 до 17:00, но в автоматическом режиме пользоваться сервисом можно круглосуточно в любой день недели. Преимуществами онлайн-центра является возможность выбрать формат взаимодействия: аудио- или видеозвонок, переписка с оператором, отправка фотографий или сканов документов, демонстрация экрана и многое другое. Онлайн-центр поможет сургутянам сэкономить массу времени Фото: пресс-служба АО «ЭК Восток» Ранее РКЦ ЖКУ фактически являлся «единым окном» для клиентов некоторых управляющих компаний города. Однако после того, как они накопили долги перед ресурсоснабжающими организациями и их клиентов перевели на прямые расчеты с коммунальщиками, центр утратил эту функцию. Теперь горожане платят без комиссий напрямую ресурсоснабжающим компаниям через ЮРИЦ и его платежных субагентов. Для удобства сургутян центр ведет переговоры о включении в свой единый платежный документ дополнительных коммунальных и жилищных услуг с горводоканалом, Югорским фондом капитального ремонта и рядом управляющих компаний и ТСЖ в части содержания жилфонда и домофонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорский расчетно-информационный центр (ЮРИЦ), отвечающий за начисления и сбор платежей за коммунальные услуги в Сургуте, заключил договор с «Почтой России». Это позволит сургутянам оплачивать коммуналку в 18 филиалах компании. Также можно воспользоваться дистанционными сервисами. Ранее часть платежей шла через РКЦ ЖКУ, но организация не ответила на предложение о продлении сотрудничества, рассказали в пресс-службе ЮРИЦ. «В результате отказа от подписания договора со стороны РКЦ ЖКУ нами было принято решение заключить договор на прием платежей с „Почтой России“ как с организацией, обладающей разветвленной сетью подразделений и имеющей возможность принимать платежи. Сейчас договор действует в отношении всех 18 отделений почтовой связи, расположенных в Сургуте. В них можно оплатить коммунальные услуги без комиссий, в том числе по выходным — в соответствии с графиком работы отделений», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮРИЦ. Как отметил исполнительный директор Югорского РИЦ Руслан Сатдаров, компания совместно с «Почтой России» уже завершила все технические и организационные работы, и теперь платежи принимаются в любом отделении. Это должно разгрузить офисы обслуживания расчетного центра, где на фоне перевода клиентов сургутских управляющих компаний-банкротов на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями бывает повышенная посещаемость. «Всплески посещаемости в наших офисах предсказуемо наблюдаются с 15 по 25 число. Если говорить о дневном графике, то самые востребованные временные промежутки — в первый час после открытия и в обеденное время, как и в любой организации, занимающейся оказанием услуг клиентам. При этом среднее время обслуживания в июне у нас составило 7 минут 36 секунд, в часы пик — до 9 минут. Из всех посетителей в июне доля ожидавших более получаса составила всего 2,26%. Однако мы рекомендуем клиентам пользоваться дистанционными сервисами — они полностью идентичны личному посещению. Если все же есть желание посетить офис, то выбирать другие даты и менее загруженное время», — заключил Сатдаров. Там можно решить любой вопрос, кроме мгновенного получения бумажных версий документов (но при этом можно получить все документы в электронном виде), и не придется ждать в очереди. Операторы работают в будние дни с 8:00 до 17:00, но в автоматическом режиме пользоваться сервисом можно круглосуточно в любой день недели. Преимуществами онлайн-центра является возможность выбрать формат взаимодействия: аудио- или видеозвонок, переписка с оператором, отправка фотографий или сканов документов, демонстрация экрана и многое другое. Ранее РКЦ ЖКУ фактически являлся «единым окном» для клиентов некоторых управляющих компаний города. Однако после того, как они накопили долги перед ресурсоснабжающими организациями и их клиентов перевели на прямые расчеты с коммунальщиками, центр утратил эту функцию. Теперь горожане платят без комиссий напрямую ресурсоснабжающим компаниям через ЮРИЦ и его платежных субагентов. Для удобства сургутян центр ведет переговоры о включении в свой единый платежный документ дополнительных коммунальных и жилищных услуг с горводоканалом, Югорским фондом капитального ремонта и рядом управляющих компаний и ТСЖ в части содержания жилфонда и домофонов.