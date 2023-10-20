В Перми представили уникальный биатлонный комплекс для школ

Проект уже одобрили в Москве к внедрению в рамках уроков физкультуры

20 октября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Школьники по всей России получили возможность заниматься биатлоном совершенно бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» презентовали проект «Биатлон в школу, биатлон в ГТО». Проект, разработанный уральскими меценатами, уже внедрен в школах Курганской, Свердловской областей и ХМАО. На очереди — Пермский край. В чем уникальность мобильного комплекса — узнал корреспондент URA.RU. Примерить на себя роль именитого биатлониста мог каждый, кто посетил стенд мобильного биатлонного комплекса, представленный в павильоне «Пермь Экспо». Тем более, что лыжи для этого совершенно не нужны. Такие комплексы сегодня переданы в более, чем три тысячи школ, рассказал во время презентации глава свердловского регионального отделения «Юность России» Юрий Громыко. Участниками проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» уже стали школы в нескольких регионах РФ, отметил Юрий Громыко Фото: Максим Анфалов © URA.RU «Флагманский проект компании „ФОРЭС“ одобрен Минпросвещения РФ к внедрению в урок физкультуры отдельным модулем „Биатлон“ — отметил Громыко. — Представить, что такое три тысячи комплектов, наверное, невозможно, но если собрать единый рубеж линии огня, то получится более 15 километров. Все это находится сегодня в школах на безвозмездной основе». В лидерах — Курганская область. Там подобные биатлонные комплексы уже установлены во всех муниципалитетах. За ним следуют Свердловская область и ХМАО. И каждый день число школ-участниц проекта растет. В числе территорий Прикамья, где готовы реализовать проект, Березники и ЗАТО Звездный. «Благодаря проведению форума, мы более широко познакомились с желающими реализовывать это проект на уровне муниципалитетов. Сейчас Мы ждем письма, мы объяснили, как и в какой последовательности это нужно сделать», — сказал Громыко. Участники форума «Россия — спортивная держава» могли пострелять из биатлонных винтовок Фото: Максим Анфалов © URA.RU Стать участниками проекта может любая школа, причем абсолютно бесплатно — расходы берут на себя инвесторы. В этом году к уже поставленным комплектам школы и колледжи дополнительно укомплектованы пулями, обоймами, нагрудным номерами, эксклюзивными медалями, спортивными костюмами и прочими расходными материалами. Комплект включает в себя защитный экран, мишенную установку, рамку-подставку, винтовки (3-5 штук), стрелковый коврик, судейскую манишку, методическое пособие и 5 тысяч пуль. У него несколько преимуществ. Первый — компактность. Комплекс спроектирован таким образом, что может транспортироваться в обычной легковушке. Второе — безопасность. Участники форума, стрелявшие из винтовок, лично убедились в этом. К тому же, не требуется специального разрешения на хранение, перевозку, эксплуатацию оружия. Юрий Громыко и Виктор Майгуров во ремя презентации проекта Фото: Максим Анфалов © URA.RU Идеологи проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» преследуют цель привлечь к его участию, в первую очередь тех детей, которые в спорте пока не задействованы. «Мы же прививаем детям не только биатлон. Это и плавание, и кроссовая подготовка и пулевая стрельба, и полиатлон. Эта база для многих видов спорта. И совсем не обязательно воспитывать сверхклассных биатлонистов. Наша задача — научить детей трудиться физически. А дальше ребенок ориентируется, ищет занятие по интересу. Мы лишь помогаем ему создать эту платформу для интереса», — пояснил Громыко. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров со своей стороны обещал всячески поддерживать развитие проекта. «Биатлон — не сложный технически вид спорта. Попробовать заниматься им можно в рамках двора, школы, стадиона. Конечно же, это и пропаганда здорового образа жизни, и патриотическое воспитание, что сейчас очень актуально. Желаем дальнейшего развития проекту. Ну, а мы со своей стороны, конечно, будем помогать», — заключил Майгуров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» презентовали проект «Биатлон в школу, биатлон в ГТО». Проект, разработанный уральскими меценатами, уже внедрен в школах Курганской, Свердловской областей и ХМАО. На очереди — Пермский край. В чем уникальность мобильного комплекса — узнал корреспондент URA.RU. Примерить на себя роль именитого биатлониста мог каждый, кто посетил стенд мобильного биатлонного комплекса, представленный в павильоне «Пермь Экспо». Тем более, что лыжи для этого совершенно не нужны. Такие комплексы сегодня переданы в более, чем три тысячи школ, рассказал во время презентации глава свердловского регионального отделения «Юность России» Юрий Громыко. «Флагманский проект компании „ФОРЭС“ одобрен Минпросвещения РФ к внедрению в урок физкультуры отдельным модулем „Биатлон“ — отметил Громыко. — Представить, что такое три тысячи комплектов, наверное, невозможно, но если собрать единый рубеж линии огня, то получится более 15 километров. Все это находится сегодня в школах на безвозмездной основе». В лидерах — Курганская область. Там подобные биатлонные комплексы уже установлены во всех муниципалитетах. За ним следуют Свердловская область и ХМАО. И каждый день число школ-участниц проекта растет. В числе территорий Прикамья, где готовы реализовать проект, Березники и ЗАТО Звездный. «Благодаря проведению форума, мы более широко познакомились с желающими реализовывать это проект на уровне муниципалитетов. Сейчас Мы ждем письма, мы объяснили, как и в какой последовательности это нужно сделать», — сказал Громыко. Стать участниками проекта может любая школа, причем абсолютно бесплатно — расходы берут на себя инвесторы. В этом году к уже поставленным комплектам школы и колледжи дополнительно укомплектованы пулями, обоймами, нагрудным номерами, эксклюзивными медалями, спортивными костюмами и прочими расходными материалами. Комплект включает в себя защитный экран, мишенную установку, рамку-подставку, винтовки (3-5 штук), стрелковый коврик, судейскую манишку, методическое пособие и 5 тысяч пуль. У него несколько преимуществ. Первый — компактность. Комплекс спроектирован таким образом, что может транспортироваться в обычной легковушке. Второе — безопасность. Участники форума, стрелявшие из винтовок, лично убедились в этом. К тому же, не требуется специального разрешения на хранение, перевозку, эксплуатацию оружия. Идеологи проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» преследуют цель привлечь к его участию, в первую очередь тех детей, которые в спорте пока не задействованы. «Мы же прививаем детям не только биатлон. Это и плавание, и кроссовая подготовка и пулевая стрельба, и полиатлон. Эта база для многих видов спорта. И совсем не обязательно воспитывать сверхклассных биатлонистов. Наша задача — научить детей трудиться физически. А дальше ребенок ориентируется, ищет занятие по интересу. Мы лишь помогаем ему создать эту платформу для интереса», — пояснил Громыко. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров со своей стороны обещал всячески поддерживать развитие проекта. «Биатлон — не сложный технически вид спорта. Попробовать заниматься им можно в рамках двора, школы, стадиона. Конечно же, это и пропаганда здорового образа жизни, и патриотическое воспитание, что сейчас очень актуально. Желаем дальнейшего развития проекту. Ну, а мы со своей стороны, конечно, будем помогать», — заключил Майгуров.