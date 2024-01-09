Нефтяники ХМАО режут расходы из-за разворота на Восток

Как югорские компании перестроили бизнес в ответ на санкции Запада в 2023 году

09 января 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть, которые компенсируют финансовые потери нефтяников ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU В прошедшем году нефтяникам ХМАО пришлось перестраивать работу из-за ухода зарубежных компаний из России и увеличения затрат на транспортировку нефти. Осложнили ситуацию и тенденции на внутреннем топливном рынке со снижением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также ограничения на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. URA.RU узнало, как югорским компаниям удалось адаптироваться к новым условиям и какие вызовы им сулит новый год. В 2023 году у нефтяных компаний ХМАО выросли затраты на экспорт нефти Фото: media.gazprom-neft.ru В начале 2023 года нефтяники ХМАО столкнулись с новыми санкциями. Среди прочего свою роль сыграл запрет на поставку нефти и нефтепродуктов морским транспортом в Европу. Из-за переориентации с Запада на Восток у нефтяных компаний региона увеличились затраты на экспорт. «В 2023 году из-за санкций нефтяные компании столкнулись с операционными сложностями в области производства и экспорта. Нефтяникам пришлось перестраивать логистические цепочки. Нефть, которая раньше шла на Запад, теперь доставляется в Индию или Китай, а дальше морем переправляется заказчику. Увеличились риски, а, соответственно, страхование перевозок и стоимость доставки „теневым“ флотом, который позволяет обойти западные санкции и „потолок“ цен на нефть», — рассказал ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Одновременно с транспортными вопросами нефтяникам ХМАО пришлось решать проблемы с заменой оборудования из-за ухода с российского рынка западных компаний, а также искать и налаживать соглашения с новыми партнерами. Все это потребовало дополнительных незапланированных расходов. «В 2023 году из России окончательно ушли крупные нефтесервисные компании, такие как „Шлюмберже“, „Халлибертон“, которые предлагали комплексные решения по бурению и обслуживанию нефтяных скважин. Нефтяникам ХМАО пришлось перенастраивать производственные процессы, менять оборудование на отечественное или китайское», — добавляет Юшков. Санкции и нестабильная цена на нефть негативно повлияла на финансовое положение независимых нефтяных компаний ХМАО. Они вынуждены были находить альтернативные финансовые источники для внесения обязательных налоговых платежей. «Из-за санкций ЕС и колебания стоимости нефти на рынке у многих нефтяных компаний доходы снизились, а необходимость платить налоги в прежнем объеме осталась. Особенно это коснулось независимых недропользователей: одни приостанавливали деятельность, другие использовали ресурсы, отложенные для развития бизнеса, или продали непрофильные активы», — сообщил инсайдер из югорской нефтяной компании. Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» пожаловался на выросшие затраты на геологоразведку Сами нефтяники говорят, что добыча нефти подорожала на всех этапах. «Пять лет назад затраты на геологоразведку в „Сургутнефтегазе“ были на 50% ниже при тех же объемах. Стоимость материалов, услуг на работы на отдаленных месторождениях сильно возросла, и на сегодняшний день расходы предприятия по этой статье приближаются к 30 миллиардам рублей», — говорил на экономическом форуме в Ханты-Мансийске заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» Сергей Ананьев. Однако нефтяники нашли способ сэкономить на проектах по добыче нефти. «Объемы добычи снизили, а затраты возросли, поэтому на месторождениях консервируют скважины. Обычно закрывают объекты с низким дебитом, но эти скважины рентабельны. Их консервируют с надеждой на то, что в будущем смогут восстановить и выйти на прежние объемы добычи», — отметил источник URA.RU в одном из крупных югорских предприятий. Информацию о том, что объем добычи нефти в ХМАО снижается, корреспонденту агентства подтвердили и в региональном правительстве. «В 2022 году из недр Югры добыли 223 тонны нефти. По итогам 2023 года прогнозируем добычу нефти на уровне 216 млн тонн», — рассказали URA.RU в окружном департаменте недропользования. Среди прочего причиной сокращения добычи, по утверждению властей, стали условия соглашения ОПЕК+. «Нефтяные компании, ведущие производственную деятельность в Югре, работают с учетом договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не первый год. С 1 марта 2023 года правительством Российской Федерации принято обязательство по дополнительному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррель в сутки. При этом предприятиями накоплен значительный опыт работы, в том числе и в условиях низких цен на „черное золото“», — уточнили в правительстве ХМАО. Остаться на плаву нефтяникам может помочь оптимизация всех этапов производства и экспорта продукции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Остаться на плаву нефтяным компаниям, по мнению экспертов URA.RU, в условиях турбулентности на рынке нефтепродуктов может помочь оптимизация всех этапов производства и экспорта продукции. «Основная задача западных санкций — повышать издержки российских нефтяных компаний: чтобы они продолжали экспортировать много нефти, но при этом мало зарабатывали. Задача наших нефтяников — снизить эти издержки: оптимизировать перевозку, трэйдинг, расчеты, упростить конвертацию разных валют», — подчеркнул Юшков. В сложный период помочь нефтяникам намерено югорское правительство. По мнению властей, во многом снизить технологическую зависимость нефтяных компаний от импорта сможет развитие отечественных предприятий — нефтесервисных компаний, производителей нефтяного оборудования. «Правительство Югры участвует в работе координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, созданного при комиссии под председательством заместителя председателя правительства Александра Новака и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В 2024 году регион продолжит формирование „тепловой карты“ технологических дефицитов и инновационных предложений для нефтегазового комплекса, с учетом опыта работающих в автономном округе компаний», — сообщили URA.RU в окружном правительстве. «В части налогового стимулирования правительство Югры проводит системную работу, предлагая нефтяным компаниям расширение специального налогового режима (НДД), в которые вошли и участки трудноизвлекаемой нефти», — отметили в окружном правительстве. Другим эффективным механизмом поддержки нефтяной отрасли в регионе должны стать новые производственные площадки с привлекательными условиями для развития компаний. Они позволят производить оборудование и технологии для добычи нефти и газа. А резиденты подобных кластеров смогут рассчитывать на финансовую помощь и налоговые льготы. Кроме существующих подобных площадок, в Югре создается территория особой экономической зоны в Нягани и инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ парк» в Сургуте. Новость по теме Мишустин одобрил создание нового мегапроекта в ХМАО Несмотря на снижение добычи в прошедшем году, нефтяники выполнили свои социальные обязательства перед регионом. Югорские города получили от нефтяных компаний порядка 10 млрд рублей. «В настоящее время идет формирование соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и работающими в ХМАО нефтегазовыми компаниями на 2024 год», — сообщили в департаменте внутренней политики ХМАО. В 2024 году власти ХМАО прогнозируют рост добычи до 222 миллионов тонн нефти Власти с оптимизмом смотрят в будущее, прогнозируя в следующем году рост добычи до 222 млн тонн нефти. И несмотря на снижение добычи в прошедшем году, нефтяники выполнили свои социальные обязательства перед регионом. Югорские города получили от нефтяников порядка 10 млрд рублей. «В настоящее время идет формирование соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и работающими в ХМАО нефтегазовыми компаниями на 2024 год», — сообщили в департаменте внутренней политики ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прошедшем году нефтяникам ХМАО пришлось перестраивать работу из-за ухода зарубежных компаний из России и увеличения затрат на транспортировку нефти. Осложнили ситуацию и тенденции на внутреннем топливном рынке со снижением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также ограничения на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. URA.RU узнало, как югорским компаниям удалось адаптироваться к новым условиям и какие вызовы им сулит новый год. В начале 2023 года нефтяники ХМАО столкнулись с новыми санкциями. Среди прочего свою роль сыграл запрет на поставку нефти и нефтепродуктов морским транспортом в Европу. Из-за переориентации с Запада на Восток у нефтяных компаний региона увеличились затраты на экспорт. «В 2023 году из-за санкций нефтяные компании столкнулись с операционными сложностями в области производства и экспорта. Нефтяникам пришлось перестраивать логистические цепочки. Нефть, которая раньше шла на Запад, теперь доставляется в Индию или Китай, а дальше морем переправляется заказчику. Увеличились риски, а, соответственно, страхование перевозок и стоимость доставки „теневым“ флотом, который позволяет обойти западные санкции и „потолок“ цен на нефть», — рассказал ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Одновременно с транспортными вопросами нефтяникам ХМАО пришлось решать проблемы с заменой оборудования из-за ухода с российского рынка западных компаний, а также искать и налаживать соглашения с новыми партнерами. Все это потребовало дополнительных незапланированных расходов. Санкции и нестабильная цена на нефть негативно повлияла на финансовое положение независимых нефтяных компаний ХМАО. Они вынуждены были находить альтернативные финансовые источники для внесения обязательных налоговых платежей. «Из-за санкций ЕС и колебания стоимости нефти на рынке у многих нефтяных компаний доходы снизились, а необходимость платить налоги в прежнем объеме осталась. Особенно это коснулось независимых недропользователей: одни приостанавливали деятельность, другие использовали ресурсы, отложенные для развития бизнеса, или продали непрофильные активы», — сообщил инсайдер из югорской нефтяной компании. Сами нефтяники говорят, что добыча нефти подорожала на всех этапах. «Пять лет назад затраты на геологоразведку в „Сургутнефтегазе“ были на 50% ниже при тех же объемах. Стоимость материалов, услуг на работы на отдаленных месторождениях сильно возросла, и на сегодняшний день расходы предприятия по этой статье приближаются к 30 миллиардам рублей», — говорил на экономическом форуме в Ханты-Мансийске заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» Сергей Ананьев. Однако нефтяники нашли способ сэкономить на проектах по добыче нефти. «Объемы добычи снизили, а затраты возросли, поэтому на месторождениях консервируют скважины. Обычно закрывают объекты с низким дебитом, но эти скважины рентабельны. Их консервируют с надеждой на то, что в будущем смогут восстановить и выйти на прежние объемы добычи», — отметил источник URA.RU в одном из крупных югорских предприятий. Информацию о том, что объем добычи нефти в ХМАО снижается, корреспонденту агентства подтвердили и в региональном правительстве. Среди прочего причиной сокращения добычи, по утверждению властей, стали условия соглашения ОПЕК+. «Нефтяные компании, ведущие производственную деятельность в Югре, работают с учетом договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не первый год. С 1 марта 2023 года правительством Российской Федерации принято обязательство по дополнительному сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррель в сутки. При этом предприятиями накоплен значительный опыт работы, в том числе и в условиях низких цен на „черное золото“», — уточнили в правительстве ХМАО. Остаться на плаву нефтяным компаниям, по мнению экспертов URA.RU, в условиях турбулентности на рынке нефтепродуктов может помочь оптимизация всех этапов производства и экспорта продукции. «Основная задача западных санкций — повышать издержки российских нефтяных компаний: чтобы они продолжали экспортировать много нефти, но при этом мало зарабатывали. Задача наших нефтяников — снизить эти издержки: оптимизировать перевозку, трэйдинг, расчеты, упростить конвертацию разных валют», — подчеркнул Юшков. В сложный период помочь нефтяникам намерено югорское правительство. По мнению властей, во многом снизить технологическую зависимость нефтяных компаний от импорта сможет развитие отечественных предприятий — нефтесервисных компаний, производителей нефтяного оборудования. «Правительство Югры участвует в работе координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, созданного при комиссии под председательством заместителя председателя правительства Александра Новака и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В 2024 году регион продолжит формирование „тепловой карты“ технологических дефицитов и инновационных предложений для нефтегазового комплекса, с учетом опыта работающих в автономном округе компаний», — сообщили URA.RU в окружном правительстве. Другим эффективным механизмом поддержки нефтяной отрасли в регионе должны стать новые производственные площадки с привлекательными условиями для развития компаний. Они позволят производить оборудование и технологии для добычи нефти и газа. А резиденты подобных кластеров смогут рассчитывать на финансовую помощь и налоговые льготы. Кроме существующих подобных площадок, в Югре создается территория особой экономической зоны в Нягани и инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ парк» в Сургуте. Несмотря на снижение добычи в прошедшем году, нефтяники выполнили свои социальные обязательства перед регионом. Югорские города получили от нефтяных компаний порядка 10 млрд рублей. «В настоящее время идет формирование соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и работающими в ХМАО нефтегазовыми компаниями на 2024 год», — сообщили в департаменте внутренней политики ХМАО. Власти с оптимизмом смотрят в будущее, прогнозируя в следующем году рост добычи до 222 млн тонн нефти. И несмотря на снижение добычи в прошедшем году, нефтяники выполнили свои социальные обязательства перед регионом. Югорские города получили от нефтяников порядка 10 млрд рублей. «В настоящее время идет формирование соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и работающими в ХМАО нефтегазовыми компаниями на 2024 год», — сообщили в департаменте внутренней политики ХМАО.