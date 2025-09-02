Олимпийский чемпион вновь получил руководящую должность в структурах правительства ХМАО

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин вновь получил руководящую должность в структурах правительства ХМАО. Золотой медалист, выигравший индивидуальную гонку в Альбервилле в 1992 году, возглавил Центр спортивной подготовки — подведомственное учреждение депспорта.
«Бюджетное учреждение „ЦСПСКЮ“. Руководитель — Редькин Евгений Леонидович», — указано на сайте учреждения.
Завершив спортивную карьеру, в 2011 году Редькин возглавил окружной департамент спорта, однако покинул пост в 2016-м. В ЦСП он попал после отставки. Там он занял пост тренера по биатлону, а затем стал главным тренером сборной ХМАО.
По данным базы СБИС, бывший спортсмен был назначен на должность главы ЦСП 27 августа. «Перед Редькиным поставлены амбициозные задачи, которые нельзя провалить. Они, главным образом, касаются достижений югорских спортсменов», — отмечает инсайдер.
