В Югре свой 35-й день рождения отмечает Пыть-Ях. Это самый молодой город округа, но его по праву называют одним из драйверов региональной экономики. Здесь расположено одно из крупнейших в России нефтегазовых месторождений — Мамонтовское. Территория также известна уникальными археологическими находками и природными явлениями, которые на протяжении десятилетий привлекают сюда людей со всей страны. URA.RU собрало самые любопытные факты об имениннике.
Город первопроходцев
Пыть-Ях появился на географической карте в 1968 году, а статус города получил в 1990-м. Название имеет хантыйские корни: «пыть» значит «вода», а «ях» — «река». Окрестности действительно изобилуют реками, протоками, озерами и болотами. История города неразрывно связана с освоением нефтегазовых месторождений, среди которых особое место занимает Мамонтовское — одно из крупнейших в стране.
На гербе Пыть-Яха, утвержденном в 2002 году, изображен глухарь с черным шаром в лапах. Птица символизирует богатство северных лесов, а шар — нефтяные ресурсы, ставшие основой развития города. Пыть-Ях также является важным железнодорожным узлом, соединяющим муниципалитеты Югры.
Нефтяное сердце Югры
Город часто называют «нефтяным сердцем Югры». Именно здесь начиналась разработка Мамонтовского месторождения, давшего старт экономическому росту округа. В память о первопроходцах в городе установлены памятники, а многие улицы носят их имена.
Ворота в Югру
Пыть-Ях — первый крупный населенный пункт на пути из Тюменской области в Югру. Через город проходят ключевые автомобильные и железнодорожные маршруты. Для многих гостей именно здесь начинается знакомство с Севером — его природой, промышленностью и людьми. Современная инфраструктура и благоустроенные улицы делают Пыть-Ях настоящей визитной карточкой округа.
Эхо древности
В 10 километрах от города, на берегах реки Большой Балык, расположено Айяунское городище. Оно было открыто археологами в 1982 году и хранит следы жизни людей конца первого тысячелетия: остатки жилищ с очагами, керамику и точильные камни. Этот памятник имеет федеральное значение.
Помним и гордимся
Центром патриотической памяти Пыть-Яха является Мемориальный комплекс. Он включает Монумент Славы с Вечным огнем, легендарную «Катюшу» и Аллею ветеранов. Витражи аллеи рассказывают об исторических битвах России и увековечивают образы полководцев.
Музей под открытым небом
Город известен своими парками и зонами отдыха. Одно из популярных мест — территория «Арэх монть» рядом с этнографическим музеем под открытым небом. Здесь установлены топиарные фигуры животных, характерных для югорской фауны. Еще одна достопримечательность — фонтан, который вечером превращается в площадку свето-музыкальных шоу.
Символы города
В парке «Вдохновение» установлена композиция «Колесо времени» — символическая скульптура-час, отражающая историю Севера. К 30-летию города здесь появилась жанровая скульптура «Мамонтенок» — отсылка к Мамонтовскому месторождению. Еще одна достопримечательность — Аллея влюбленных с барельефом Пушкина.
Туманный город
Неповторимую атмосферу Пыть-Яху придают частые густые туманы осенью и зимой. Эта природная особенность, связанная с климатом и географией, сделала город узнаваемым и добавила ему особого колорита.
