Пермские власти победили стереотип, преследовавший много лет

Частично в этом помогла спецоперация на Украине

17 марта 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Явка на выборах президента в Прикамье побила рекорды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермский край, который всегда показывал низкие показатели явки на всех важных выборах, в 2024 году избавился от статуса протестного региона. По явке на выборах президента регион показал рекордный результат. Директор «Института региональных проблем» Дмитрий Журавлев считает, что половину заслуг в истории успеха надо отдать федеральным властям, которые обеспечили информирование о важности консолидации общества. А вторая половина принадлежит региону, который — пусть не без участия Москвы — снял большинство проблем в территориях. Прикамье много лет демонстрировало низкий уровень участия в федеральных выборах. В 2021 году в госдуму результат «Единой России» был 260 тыс. человек против 380 тыс. голосов в 2016 году при большей явке (в 2016 году — 35%, в 2021 году — 38%). Даже на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на участки пришли 55,11% человек — чуть больше половины (и выборы в госдуму, и голосование за поправки длилось по три дня). А на однодневных выборах президента в 2018 году явка составила 66,51%. Выборы 2024 года в Прикамье уже к 15:00 побили все рекорды по явке (71,2%) в современной истории. А к 18:00 ликование в среде политэлит выросло до предела: 78,1%. Учитывая, что стояла планка в 79%, а в регионе все скромно говорили, что она специально завышена, чтобы выйти хоть на 70%. Во много высокий результат стал итогом так называемого «сплочения вокруг флага в трудные времена», говорит один из собеседников в политэлитах. На пользу пошли масляничные гуляния и хорошая погода на улице. Но вообще, на явке в Пермском крае сказалось несколько факторов, отмечает Дмитрий Журавлев. По его словам, эти факторы были всегда, но в Прикамье сошлись впервые. «С одной стороны, это внешнее давление, а под ним — готовность многих людей пойти вместе с властью, потому что иноземцев не любят почти все. Это бесспорно необходимость консолидации общества для решения общих задач. У людей, которые раньше говорили, что выберут и без нас, появилось осознание, что общий успех зависит от усилий каждого», — говорит он. Более того, на фоне СВО выражение поддержки власти стало соответствовать настроениям общества. Еще один фактор — люди, следуя за федеральной повесткой, видят, что большинство региональных и местных проблем было снято. Причем — благодаря нацпроектам, инициированным президентом. То есть каждая, даже самая маленькая деревня, увидела повышение качества жизни. «Региональные, местные проблемы решаются. Все понимают, что этот базис создала власть. А, значит, ее надо поддержать», — говорит Журавлев. Пермский край показал очень органичный результат на выборах, отмечает политолог Алена Садилова. Благодаря тому, что избирателям дали возможность многодневного голосования, нет скученности, избыточности. «Это позволило и УИКам спокойно отработать, и людям не испытывать неудобств при голосовании», — говорит она. Отсутствие большого количества людей на участке одномоментно положительно повлияло на проведение процедуры голосования, поскольку нивелировало риски деструктивного поведения, ошибки в действиях участников избирательного процесса. И такая высокая явка была достигнута при условии полной легитимности. Нарушений нигде не было. Как и провокаций. Бабушка ДК Солдатова, которая подорвала петарду в туалете после закрытия участков 17 марта, — не в счет. Здание устроено так, что уборные там расположены в подвале — в абсолютной изоляции от места расположения комиссий. «Члены УИК даже не знали о том, что что-то случилось. Пока к ним силовики не постучали», — рассказывает инсайдер. Среди вариантов «на подумать» Алена Садилова отмечает, что, возможно, пермским властям надо было активнее вовлекать молодежь, приобщать к электоральным практикам. Именно с точки зрения информационной составляющей. «Лично видела наружное информирование о формах голосования в университетах Перми. Но, к сожалению, ребята обращают больше внимание на сообщения в социальных сетях и мессенджерах, чем на эти листовки», — отметила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край, который всегда показывал низкие показатели явки на всех важных выборах, в 2024 году избавился от статуса протестного региона. По явке на выборах президента регион показал рекордный результат. Директор «Института региональных проблем» Дмитрий Журавлев считает, что половину заслуг в истории успеха надо отдать федеральным властям, которые обеспечили информирование о важности консолидации общества. А вторая половина принадлежит региону, который — пусть не без участия Москвы — снял большинство проблем в территориях. Прикамье много лет демонстрировало низкий уровень участия в федеральных выборах. В 2021 году в госдуму результат «Единой России» был 260 тыс. человек против 380 тыс. голосов в 2016 году при большей явке (в 2016 году — 35%, в 2021 году — 38%). Даже на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на участки пришли 55,11% человек — чуть больше половины (и выборы в госдуму, и голосование за поправки длилось по три дня). А на однодневных выборах президента в 2018 году явка составила 66,51%. Во много высокий результат стал итогом так называемого «сплочения вокруг флага в трудные времена», говорит один из собеседников в политэлитах. На пользу пошли масляничные гуляния и хорошая погода на улице. Но вообще, на явке в Пермском крае сказалось несколько факторов, отмечает Дмитрий Журавлев. По его словам, эти факторы были всегда, но в Прикамье сошлись впервые. «С одной стороны, это внешнее давление, а под ним — готовность многих людей пойти вместе с властью, потому что иноземцев не любят почти все. Это бесспорно необходимость консолидации общества для решения общих задач. У людей, которые раньше говорили, что выберут и без нас, появилось осознание, что общий успех зависит от усилий каждого», — говорит он. Более того, на фоне СВО выражение поддержки власти стало соответствовать настроениям общества. Еще один фактор — люди, следуя за федеральной повесткой, видят, что большинство региональных и местных проблем было снято. Причем — благодаря нацпроектам, инициированным президентом. То есть каждая, даже самая маленькая деревня, увидела повышение качества жизни. «Региональные, местные проблемы решаются. Все понимают, что этот базис создала власть. А, значит, ее надо поддержать», — говорит Журавлев. Пермский край показал очень органичный результат на выборах, отмечает политолог Алена Садилова. Благодаря тому, что избирателям дали возможность многодневного голосования, нет скученности, избыточности. «Это позволило и УИКам спокойно отработать, и людям не испытывать неудобств при голосовании», — говорит она. Отсутствие большого количества людей на участке одномоментно положительно повлияло на проведение процедуры голосования, поскольку нивелировало риски деструктивного поведения, ошибки в действиях участников избирательного процесса. И такая высокая явка была достигнута при условии полной легитимности. Нарушений нигде не было. Как и провокаций. Бабушка ДК Солдатова, которая подорвала петарду в туалете после закрытия участков 17 марта, — не в счет. Здание устроено так, что уборные там расположены в подвале — в абсолютной изоляции от места расположения комиссий. «Члены УИК даже не знали о том, что что-то случилось. Пока к ним силовики не постучали», — рассказывает инсайдер. Среди вариантов «на подумать» Алена Садилова отмечает, что, возможно, пермским властям надо было активнее вовлекать молодежь, приобщать к электоральным практикам. Именно с точки зрения информационной составляющей. «Лично видела наружное информирование о формах голосования в университетах Перми. Но, к сожалению, ребята обращают больше внимание на сообщения в социальных сетях и мессенджерах, чем на эти листовки», — отметила она.