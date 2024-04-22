Визит Мишустина в Росгидромет: что изменят паводки в системе РФ

В России наладят взаимодействие регионов с Росгидрометом, чтобы в будущем избежать повторения катастроф с паводками. Этой работе будут способствовать новые технологии, но могут помешать старые методики. Так эксперты прокомментировали итоги прошедшей 22 апреля расширенной коллегии Росгидромета, в которой принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам аналитиков, власти также не забыли об интересах страны в Арктике.
Российской гидрометеорологической службе в этом году исполняется 190 лет. Свою новейшую историю Росгидромет ведет с 2004 года — ведомство было образовано постановлением правительства РФ, и в его структуру вошли 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов. Росгидромет, как отметил Мишустин, входит в число лучших прогнозных служб в мире — 96% точности.
В работе Росгидромету помогает суперкомпьютер, новые метеозонды и беспилотные летательные аппараты, рассказал премьер. В будущем усилению влияния России в Арктике должны способствовать проекты обитаемых научных модулей и постройка усиленного исследовательского судна «Иван Фролов», стоимостью в 40 млрд рублей. Озвучив приятную статистику и будущие проекты, Мишустин перешел к болезненной теме паводков, которые Росгидромет тоже, как выяснилось, предсказывал.
«Для обеспечения безопасности жителей на всей территории России требуется еще большая слаженность работы с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической фазы. В ходе совещания по ситуации с паводками президент подчеркнул важность своевременного анализа и принятия соответствующих мер в российских субъектах, где существует угроза наводнения», — назвал Мишустин главную задачу Росгидромета.
Последние события в Орске и Оренбургской области, как отметил доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Евгений Сумароков, выявили острую необходимость в том, чтобы гидрологические данные были доступны в режиме реального времени и с высокой пространственной точностью — для принятия необходимых решений региональными и местными властями. Эксперт пояснил, что актуальные гидрологические данные являются основой эффективного управления водными ресурсами.
«Мишустин поставил Росгидромету недвусмысленную задачу — активно взаимодействовать с властями регионов, для чего придется создать общенациональную систему мониторинга. Система должна обеспечить непрерывный переход от необработанных данных, полученных с помощью технологий зондирования, к полезной информации, необходимой властям и экстренным службам в регионах», — рассказал Сумароков.
Собеседник агентства пояснил, что для создания единой системы, которая бы функционировала на стыке между гидрометеорологическими системами, пользователями данных и лицами, принимающими решения, властям предстоит выработать концепцию объединения разрозненных источников и типов данных. Для этого придется создать способы обработки, хранения и публикации таких данных для создания эффективного инструмента управления гидроресурсами. «Это позволит всем заинтересованным сторонам просматривать и изучать данные, используемые для управления гидрометеорологической ситуацией, обеспечивая согласованную передачу сообщений и общий доступ к данным и информации», — рассказал Сумароков.
Российская система гидрологии нуждается в глубокой модернизации, уверен заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. Автор 120 научных публикаций по гидрологии отметил существующие сейчас недостатки в нормативной базе.
«В первую очередь, необходимо модернизировать нормативную базу по инженерной гидрологии, расчетные методики по которой не обновлялись с 1980-х годов. Обновить карты, расчетные методики и таблицы, для чего обобщить все данные наблюдений за последние 50 лет. Самое главное, что нужно сделать, — полностью открыть доступ к данным мониторинга для граждан РФ», — подчеркнул Болгов.
«Арктику называются кухней погоды», — так URA.RU прокомментировал слова Мишустина на коллегии Росгидромета координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. По его словам, в Арктике формируются процессы, оказывающие непосредственное влияние на климат России: дожди, снегопады, циклоны. Поэтому за погодой там следили еще начиная с 1930-х годов прошлого века, когда на Северном ледовитом океане было построено несколько десятков метеостанций.
«Если же говорить о современном этапе развития России, то в первую очередь внимание правительства к научным исследованиям в Арктике связано с функционированием Северного морского пути (СМП). Он решит проблему не только обеспечения труднодоступных территорий с помощью северного завоза и быстрой доставки грузов из Азии в Европу, но и будет способствовать добыче полезных ископаемых и обеспечению функционирования морских гидротехнических сооружений России на арктических территориях. С этой целью правительство разрабатывает наземную сеть лабораторий и спутниковые группировки, что позволит с высокой точностью наблюдать за атмосферными явлениями и движением льда на СМП», — заключил Воротников.
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