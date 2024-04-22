Визит Мишустина в Росгидромет: что изменят паводки в системе РФ

Вода в Кургане и Оренбурге убывает, и власти намерены не допустить повторения ЧС в будущем

22 апреля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил точность прогнозов Росгидромета, но при этом дал свой — относительно будущего взаимодействия ведомства с регионами Фото: Роман Наумов © URA.RU В России наладят взаимодействие регионов с Росгидрометом, чтобы в будущем избежать повторения катастроф с паводками. Этой работе будут способствовать новые технологии, но могут помешать старые методики. Так эксперты прокомментировали итоги прошедшей 22 апреля расширенной коллегии Росгидромета, в которой принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам аналитиков, власти также не забыли об интересах страны в Арктике. Российской гидрометеорологической службе в этом году исполняется 190 лет. Свою новейшую историю Росгидромет ведет с 2004 года — ведомство было образовано постановлением правительства РФ, и в его структуру вошли 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов. Росгидромет, как отметил Мишустин, входит в число лучших прогнозных служб в мире — 96% точности. Мобильная лаборатория Росгидромета для экологического анализа атмосферного воздуха Фото: Роман Наумов © URA.RU В работе Росгидромету помогает суперкомпьютер, новые метеозонды и беспилотные летательные аппараты, рассказал премьер. В будущем усилению влияния России в Арктике должны способствовать проекты обитаемых научных модулей и постройка усиленного исследовательского судна «Иван Фролов», стоимостью в 40 млрд рублей. Озвучив приятную статистику и будущие проекты, Мишустин перешел к болезненной теме паводков, которые Росгидромет тоже, как выяснилось, предсказывал. Новость по теме Мишустин напомнил Росгидромету о необходимости слаженной работы с регионами «Для обеспечения безопасности жителей на всей территории России требуется еще большая слаженность работы с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической фазы. В ходе совещания по ситуации с паводками президент подчеркнул важность своевременного анализа и принятия соответствующих мер в российских субъектах, где существует угроза наводнения», — назвал Мишустин главную задачу Росгидромета. Последние события в Орске и Оренбургской области, как отметил доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Евгений Сумароков, выявили острую необходимость в том, чтобы гидрологические данные были доступны в режиме реального времени и с высокой пространственной точностью — для принятия необходимых решений региональными и местными властями. Эксперт пояснил, что актуальные гидрологические данные являются основой эффективного управления водными ресурсами. Мишустин осматривает макет корабля «Иван Фролов» для исследований в Арктике Фото: Роман Наумов © URA.RU «Мишустин поставил Росгидромету недвусмысленную задачу — активно взаимодействовать с властями регионов, для чего придется создать общенациональную систему мониторинга. Система должна обеспечить непрерывный переход от необработанных данных, полученных с помощью технологий зондирования, к полезной информации, необходимой властям и экстренным службам в регионах», — рассказал Сумароков. Новость по теме Мишустин оценил разработки МФТИ и рассказал, как стартапам привлечь инвесторов Собеседник агентства пояснил, что для создания единой системы, которая бы функционировала на стыке между гидрометеорологическими системами, пользователями данных и лицами, принимающими решения, властям предстоит выработать концепцию объединения разрозненных источников и типов данных. Для этого придется создать способы обработки, хранения и публикации таких данных для создания эффективного инструмента управления гидроресурсами. «Это позволит всем заинтересованным сторонам просматривать и изучать данные, используемые для управления гидрометеорологической ситуацией, обеспечивая согласованную передачу сообщений и общий доступ к данным и информации», — рассказал Сумароков. Российская система гидрологии нуждается в глубокой модернизации, уверен заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. Автор 120 научных публикаций по гидрологии отметил существующие сейчас недостатки в нормативной базе. «В первую очередь, необходимо модернизировать нормативную базу по инженерной гидрологии, расчетные методики по которой не обновлялись с 1980-х годов. Обновить карты, расчетные методики и таблицы, для чего обобщить все данные наблюдений за последние 50 лет. Самое главное, что нужно сделать, — полностью открыть доступ к данным мониторинга для граждан РФ», — подчеркнул Болгов. Макет зимовочного комплекса «Восток», который введен в опытную эксплуатацию в 2024 году Фото: Роман Наумов © URA.RU «Арктику называются кухней погоды», — так URA.RU прокомментировал слова Мишустина на коллегии Росгидромета координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. По его словам, в Арктике формируются процессы, оказывающие непосредственное влияние на климат России: дожди, снегопады, циклоны. Поэтому за погодой там следили еще начиная с 1930-х годов прошлого века, когда на Северном ледовитом океане было построено несколько десятков метеостанций. Новость по теме Власти нашли способ обеспечить север России всем необходимым «Если же говорить о современном этапе развития России, то в первую очередь внимание правительства к научным исследованиям в Арктике связано с функционированием Северного морского пути (СМП). Он решит проблему не только обеспечения труднодоступных территорий с помощью северного завоза и быстрой доставки грузов из Азии в Европу, но и будет способствовать добыче полезных ископаемых и обеспечению функционирования морских гидротехнических сооружений России на арктических территориях. С этой целью правительство разрабатывает наземную сеть лабораторий и спутниковые группировки, что позволит с высокой точностью наблюдать за атмосферными явлениями и движением льда на СМП», — заключил Воротников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наладят взаимодействие регионов с Росгидрометом, чтобы в будущем избежать повторения катастроф с паводками. Этой работе будут способствовать новые технологии, но могут помешать старые методики. Так эксперты прокомментировали итоги прошедшей 22 апреля расширенной коллегии Росгидромета, в которой принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам аналитиков, власти также не забыли об интересах страны в Арктике. Российской гидрометеорологической службе в этом году исполняется 190 лет. Свою новейшую историю Росгидромет ведет с 2004 года — ведомство было образовано постановлением правительства РФ, и в его структуру вошли 17 научно-исследовательских учреждений, 23 подведомственных ФГБУ и семь департаментов. Росгидромет, как отметил Мишустин, входит в число лучших прогнозных служб в мире — 96% точности. В работе Росгидромету помогает суперкомпьютер, новые метеозонды и беспилотные летательные аппараты, рассказал премьер. В будущем усилению влияния России в Арктике должны способствовать проекты обитаемых научных модулей и постройка усиленного исследовательского судна «Иван Фролов», стоимостью в 40 млрд рублей. Озвучив приятную статистику и будущие проекты, Мишустин перешел к болезненной теме паводков, которые Росгидромет тоже, как выяснилось, предсказывал. «Для обеспечения безопасности жителей на всей территории России требуется еще большая слаженность работы с региональными и местными властями, не дожидаясь наступления критической фазы. В ходе совещания по ситуации с паводками президент подчеркнул важность своевременного анализа и принятия соответствующих мер в российских субъектах, где существует угроза наводнения», — назвал Мишустин главную задачу Росгидромета. Последние события в Орске и Оренбургской области, как отметил доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Евгений Сумароков, выявили острую необходимость в том, чтобы гидрологические данные были доступны в режиме реального времени и с высокой пространственной точностью — для принятия необходимых решений региональными и местными властями. Эксперт пояснил, что актуальные гидрологические данные являются основой эффективного управления водными ресурсами. Собеседник агентства пояснил, что для создания единой системы, которая бы функционировала на стыке между гидрометеорологическими системами, пользователями данных и лицами, принимающими решения, властям предстоит выработать концепцию объединения разрозненных источников и типов данных. Для этого придется создать способы обработки, хранения и публикации таких данных для создания эффективного инструмента управления гидроресурсами. «Это позволит всем заинтересованным сторонам просматривать и изучать данные, используемые для управления гидрометеорологической ситуацией, обеспечивая согласованную передачу сообщений и общий доступ к данным и информации», — рассказал Сумароков. Российская система гидрологии нуждается в глубокой модернизации, уверен заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. Автор 120 научных публикаций по гидрологии отметил существующие сейчас недостатки в нормативной базе. «Арктику называются кухней погоды», — так URA.RU прокомментировал слова Мишустина на коллегии Росгидромета координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. По его словам, в Арктике формируются процессы, оказывающие непосредственное влияние на климат России: дожди, снегопады, циклоны. Поэтому за погодой там следили еще начиная с 1930-х годов прошлого века, когда на Северном ледовитом океане было построено несколько десятков метеостанций. «Если же говорить о современном этапе развития России, то в первую очередь внимание правительства к научным исследованиям в Арктике связано с функционированием Северного морского пути (СМП). Он решит проблему не только обеспечения труднодоступных территорий с помощью северного завоза и быстрой доставки грузов из Азии в Европу, но и будет способствовать добыче полезных ископаемых и обеспечению функционирования морских гидротехнических сооружений России на арктических территориях. С этой целью правительство разрабатывает наземную сеть лабораторий и спутниковые группировки, что позволит с высокой точностью наблюдать за атмосферными явлениями и движением льда на СМП», — заключил Воротников.