Мишустин оценил разработки МФТИ и рассказал, как стартапам привлечь инвесторов

В России на базе разработок МФТИ («Физтех») развивается завод «Металион», ими создана батарея для многоразового космического корабля «Орел». Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали в институте 22 апреля. Глава правительства, отметив успехи, также рассказал студентам «Физтеха», как привлечь финансирование для своих проектов.
«[Правительство] по поручению президента развивает крупные мегапроекты, и все они систематизированы сегодня для того, чтобы продолжать получать финансирование. Я уверен, что выйдя на самоокупаемость, и правильно построив финансовые модели, вы привлечете инвесторов. На этом этапе очень важны смарт-метрики или общественно значимые результаты», — такими словами Мишустин отреагировал на доклад аспиранта МФТИ о разработке новых аккумуляторов и необходимости их дополнительного финансирования. Слова Мишустина передает корреспондент URA.RU с места событий.
В МФТИ главе правительства рассказали о новых аккумуляторах, производимых на заводе «Металион» для космических программ корпорации «Энергия». Новая батарея для многоразового космического корабля «Орел» может быть использована четыре раза, а ее емкость на 27% выше аналогов. Также в «Физтехе» ведутся разработки аккумуляторов для электробусов и другой необходимой техники.
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