Башня для мэрии и остров как в Дубае: топ проектов для Тюмени

По мнению архитекторов, Тюмени не хватает уникальности, ярко выраженных архитектурных доминант и «собственного лица» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие годы Тюмень будет развиваться в рамках трех крупных документов. Правительство региона и городские власти приступают к созданию стратегии социально-экономического развития Тюменской области, стратегию инвестиционного развития Тюменской области и стратегию развития Тюменской агломерации. Их на открытии форума «Строительство и архитектура» анонсировал тюменский мэр Руслан Кухарук.

В процессе обсуждения будущего облика областного центра, архитекторы представили бизнесу несколько проектов, которые пока что существуют только в виде эскизов и идей. Корреспондент URA.RU собрал всю доступную информацию по каждому из этих проектов и выбрал самые амбициозные из них.

Корейская башня Самкаева

Самый масштабный из проектов был впервые презентован городским властям около двух месяцев назад тюменским миллиардером и меценатом, почетным генеральным консулом республики Корея в Тюмени Игорем Самкаевым. «Золотые ворота Сибири» были разработаны корейскими архитекторами и, в теории, должны стать своеобразным «городом в городе» на месте современной «нахаловки».

Лицом нового проекта стал миллиардер Игорь Самкаев: логично, что именно почетный генконсул Кореи в Тюмени представил разработки корейских архитекторов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из особенностей проекта можно отметить колоссальную площадь застройки — здесь возведут жилье для сотни тысяч человек. Кроме высоток в планах — концерт-холл и спортивные объекты, наподобие сочинского «Сириуса», пешеходные и озелененные территории и масштабное обновление всей инфраструктуры, включая новые дамбы, дороги и мосты через Туру.

Главной особенностью, по задумке авторов проекта, должен стать небоскреб, в котором разместится администрация будущей Тюменской агломерации. Это задел на будущее — агломерации пока не существует, но и масштабное строительство займет не один год.

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Дубайский остров для Шевчика

Среди идей, которые высказывали на форуме «Строительство и архитектура», больше всего перешептываний вызвал проект «Дубайского острова» в заречной части Тюмени. Спорных моментов много: оправданность инвестиций, нестабильный климат, масштабы инвестиционных затрат. Тем не менее, идея кажется свежей и интересной.

Сам Владимир Шевчик пока что к проекту никакого отношения не имеет. Но наверняка подключится в процессе разработки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Искусственный остров, по задумке автора, должен вырасти вокруг аквапарка «ЛетоЛето», которым владеет еще один тюменский миллиардер — Владимир Шевчик. Сам он к проекту пока отношения не имеет — концепцию представил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков.

«Для искусственного острова предлагаю рассмотреть территорию за аквапарком „ЛетоЛето“. Реализация этой территории, как и других воль речного туристического маршрута, способна создать новый уникальный облик города», — сообщил Табанаков.

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Речной трамвай для студентов

Еще один способ придать Тюмени истинно европейского флера — изменить концепцию городского транспорта. URA.RU неоднократно писало, почему в городе нет и не может быть метро. Позже обсуждали концепцию городских электричек. Новая «идея фикс» архитекторов и градостроителей — водный общественный транспорт.

Табанаков уверен, что Тюмени пора искать «собственное лицо» — но искать его надо не в европейских городах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суть предложения заключается в том, чтобы соединить речным маршрутом будущий кампус международного уровня (его строительство уже началось рядом с акваторией Туры и озера Круглое) с историческим центром Тюмени, где расположится новый главный корпус ТюмГУ. Это будет удобно для студентов и станет изюминкой города, которая привлечет еще больше туристов и студентов, считает Табанаков.

В качестве примера городов с уникальными особенностями архитекторы назвали Дубай, Барселону, Торонто и Флоренцию. На попытки эксплуатировать чужие идеи намекает проект искусственного острова. Впрочем, тюменский глава Руслан Кухарук согласился с тем, что Тюмени надо искать свой стиль. Вот только этот стиль должен быть именно свой, а не заимствованный.

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