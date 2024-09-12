«Единая Россия» в размышлениях о будущем «Народной программы»

И готовит отчет по тем обязательствам, которые были взяты в 2021 году

13 сентября 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

«Народная программа» партии должна отражать новые цели и задачи нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU После Единого дня голосования-2024, который считается последней репетицией перед Госдумой-2026, в «Единой России» развернулась внутренняя дискуссия с какой повесткой выступить перед россиянами. «Дискуссия сейчас в том, что в 2021 году партия выиграла выборы, сформировав „Народную программу“, и в 2026-м ее можно продлить, а можно завершить и отчитаться о результате», — сообщил источник в ЦИК партии. По словам руководства партии, «Народная программа» ЕР создавалась с конца 2020 года, под выборы в Госдуму-2021, как ответ на общественный запрос на конкретизацию деятельности партии. «„Народная программа“, с которой мы шли на выборы, действует до 2026 года. Зайдя в него, мы отчитаемся, как партия исполнила взятые на себя обязательства. Но сейчас у нас произошла серьезная перезагрузка в связи с посланием президента, указом о национальных целях, в связи с новыми нацпроектами. Они должны быть отражены в народной программе? — должны», — сообщил Владимир Якушев. Эта идея требует от партии сопоставить новые нацпроекты с аналогичными блоками программы, рассчитать этапы и сроки их реализации. Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что дискуссия о проработке новой программы основана также на запросе элит на определение стратегии развития России на 2024—2030 годы, а также на период до 2036 года. По мнению политолога, программу следует продлить. «Дискуссия, которую инициировала Единая Россия, не только востребована, но и необходима. На мой взгляд, „Народная программа“ не должна завершиться отчетом в 2026 году, у нее должен быть более широкий горизонт — 2036 год», — считает эксперт. Итоговое решение будет приниматься после консультаций с региональными исполкомами, а в конце года — партийным съездом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После Единого дня голосования-2024, который считается последней репетицией перед Госдумой-2026, в «Единой России» развернулась внутренняя дискуссия с какой повесткой выступить перед россиянами. «Дискуссия сейчас в том, что в 2021 году партия выиграла выборы, сформировав „Народную программу“, и в 2026-м ее можно продлить, а можно завершить и отчитаться о результате», — сообщил источник в ЦИК партии. По словам руководства партии, «Народная программа» ЕР создавалась с конца 2020 года, под выборы в Госдуму-2021, как ответ на общественный запрос на конкретизацию деятельности партии. «„Народная программа“, с которой мы шли на выборы, действует до 2026 года. Зайдя в него, мы отчитаемся, как партия исполнила взятые на себя обязательства. Но сейчас у нас произошла серьезная перезагрузка в связи с посланием президента, указом о национальных целях, в связи с новыми нацпроектами. Они должны быть отражены в народной программе? — должны», — сообщил Владимир Якушев. Эта идея требует от партии сопоставить новые нацпроекты с аналогичными блоками программы, рассчитать этапы и сроки их реализации. Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что дискуссия о проработке новой программы основана также на запросе элит на определение стратегии развития России на 2024—2030 годы, а также на период до 2036 года. По мнению политолога, программу следует продлить. «Дискуссия, которую инициировала Единая Россия, не только востребована, но и необходима. На мой взгляд, „Народная программа“ не должна завершиться отчетом в 2026 году, у нее должен быть более широкий горизонт — 2036 год», — считает эксперт. Итоговое решение будет приниматься после консультаций с региональными исполкомами, а в конце года — партийным съездом.