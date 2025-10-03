На Тайване пожелали Украине победы из страха за себя

Замначальника ГШ Тайваня: мы желаем Украине победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тайвань опасается агрессии со стороны Китая
Тайвань опасается агрессии со стороны Китая Фото:

Тайвань опасается агрессии со стороны Китая на фоне усиливающегося сотрудничества страны с Россией. Власти убеждены, что поражение Украины в конфликте с РФ сможет подтолкнуть Китай к большей агрессии в отношении Тайваня. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн.

«Мы желаем им Украине победы. Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности», — отметил Се. Он также отметил, что на Тайване внимательно следят за боями, передает РБК.

Отмечается, что особую обеспокоенность у Тайваня вызывают совместные военные учения Китая и России. Если во время продолжающегося конфликта между РФ и Украиной Китай вторгнется на Тайвань, мир рискует столкнуться с геополитическим кризисом на двух фронтах.

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР .

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тайвань опасается агрессии со стороны Китая на фоне усиливающегося сотрудничества страны с Россией. Власти убеждены, что поражение Украины в конфликте с РФ сможет подтолкнуть Китай к большей агрессии в отношении Тайваня. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн. «Мы желаем им Украине победы. Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности», — отметил Се. Он также отметил, что на Тайване внимательно следят за боями, передает РБК. Отмечается, что особую обеспокоенность у Тайваня вызывают совместные военные учения Китая и России. Если во время продолжающегося конфликта между РФ и Украиной Китай вторгнется на Тайвань, мир рискует столкнуться с геополитическим кризисом на двух фронтах. Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...