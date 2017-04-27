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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
13:37  27 апреля 2017 16

35-летний тюменец на Lexus сбил и запугал ребенка, а потом уехал. Но водителя нашли и догнали. ФОТО

Дтп. Челябинск., дтп, участник аварии
Водитель запугал сбитого им мальчика (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени водитель, сбивший 10-летнего мальчика и сбежавший с места ДТП, лишен прав. Отыскать негодяя сумели инспекторы ГИБДД по записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что водитель престижного автомобиля Lexus после ДТП запугал ребенка.

Инцидент произошел 23 апреля в жилой зоне около дома №57а на улице 50 лет Октября. «URA.RU» уже писало о том, что сотрудники ГИБДД начали розыск водителя автомобиля, который сбил 10-летнего школьника. Мальчик ехал на велосипеде, когда на него наехала иномарка, ребенок получил травму головы.

Как сообщили в ГИБДД области, мама школьника рассказала, что из автомобиля вышли двое мужчин и сказали мальчику, что его родителям придется оплачивать ремонт «Лексуса», поврежденного велосипедом. Школьник испугался, сел на велосипед и уехал. Водитель иномарки сообщать в ГИБДД об аварии не стал.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Отыскать его инспекторы смогли по записи с камер наблюдения. Материал был передан в суд, который в итоге лишил 35-летнего водителя иномарки прав на один год.

Валерий Дорофеев
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