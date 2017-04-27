19:29 27 апреля 2017 0

На многочисленных снимках в Сети Артем Елисеев запечатлен с флагами и символикой «Единой России» фото - страница Артема Елисеева в соцсети "ВКонтакте"

Сюжет популярного ситкома «Физрук» повторился в Ишиме. Родители учеников местной школы №8 обратились в прокуратуру с требованием уволить преподавателя ОБЖ Артема Елисеева — горожане узнали, что молодой человек имеет судимость и у него нет педагогического образования. При этом, помимо работы в школе, Елисеев возглавляет Общественную молодежную палату при местной гордуме и активно участвует в работе с молодежью.

В феврале этого года одна из родительниц школьников написала заявление в Ишимскую межрайонную прокуратуру, в котором высказала претензии к преподавателю ОБЖ и потребовала уволить Артема Елисеева, как не соответствующего должности. Прокуратура провела проверку, в ходе которой информация о судимости учителя и отсутствии у него педагогического образования полностью подтвердилась.

Как говорится в ответе надзорного ведомства (имеется в распоряжении редакции, — ред.), Елисеев получил допуск к работе с детьми в июне прошлого года — на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе региона. Такое разрешение комиссия, действительно, по закону может выдать людям, судимым за преступления небольшой или средней тяжести.

Правда, прокуратура при проверке обнаружила другой нюанс: «Образование Елисеева А.С. не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам». В итоге надзорное ведомство направило представление ишимскому департаменту по соцвопросам.

Артем Елисеев (в центре) и глава Ишима Федор Шишкин (слева) фото — страница Артема Елисеева в соцсети «ВКонтакте»

С этой проблемой в Ишиме разобрались оперативно: в апреле провели внеплановое заседание аттестационной комиссии школы №8, на котором решили, что «уровень компетентности и педагогический опыт преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности Елисеева А.С. соответствует требованиям, необходимым для выполнения должностных обязанностей педагогического работника».

При этом директора школы все же привлекли к дисциплинарной ответственности — за то, что принял Елисеева на работу без такого заключения.

Источник в администрации Ишима заявил корреспонденту «URA.RU», что «воду мутит» одна из родительниц школьников, которая рассылает обращения во все инстанции. «Да, была с парнем неприятная история много лет назад, но это все в прошлом. Оступился когда-то, но сейчас все иначе, и на областной комиссии его рассмотрели и допустили, — отметил он. — Неужели его надо сейчас добивать? Он учится в ишимском пединституте на факультете физической культуры, получает профильное образование, пусть работает. Человек исправился, и это лучше, чем если бы он покатился по наклонной».

На многочисленных снимках в Сети Артем Елисеев запечатлен с флагами и символикой «Единой России», в его аккаунтах в соцсетях последние записи гласят исключительно об общественной деятельности, подготовке к 9 мая, популяризации здорового образа жизни и работе в молодежной палате.

Сам Артем Елисеев рассказал корреспонденту «URA.RU», что обвиняющая его горожанка недовольна работой еще нескольких педагогов в школе №8, в частности, физрука, и предположил, что причина может крыться в успеваемости и поведении ее ребенка.

Артем Елисеев любит фотографироваться с действующими политиками. На фото с вице-спикером областной думы Виктором Рейном (в центре) фото — страница Артема Елисеева в соцсети «Вконтакте»

«Я приглашал маму этого школьника прийти на урок, я как педагог открыт для диалога. Но она сказала, что со мной будут разбираться компетентные органы, а она на урок не придет», — рассказал собеседник агентства, отметив, что готов провести открытый урок для родителей школьников, представителей прокуратуры и областных чиновников.

Он подтвердил, что 8 лет назад имел неприятности с законом. «Мне было 16 лет, это случилось еще до армии. Буквально через несколько месяцев судимость была снята», — пояснил он, подчеркнув, что добился в прошлом году разрешения на работу с детьми. «Для меня это был как второй паспорт», — сообщил собеседник агентства.

Оперативно получить комментарий в школе №8 не удалось: ни один из указанных на ее сайте телефонов не отвечал.

Заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко заявил корреспонденту «URA.RU», что сейчас в этой ситуации «нарушения закона нет». «Была проверка надзорных органов, прокуратура проверила всю документацию, действия руководителя школы, и за нарушения требований законодательства по приему на работу работника директора привлекли к дисциплинарной ответственности», — подтвердил он.

«Чтобы успокоить родительскую общественность, в ближайшее время мы рассмотрим вопрос о переводе Артема Елисеева на другую деятельность, не связанную с работой с детьми. Ему пока недостает главного — документа о квалификации», — пояснил он, подчеркнув, что Елисеев грамотный, воспитанный молодой человек, который не первый год активно занимается общественной работой.