13:29 01 мая 2017 0

В Тюмени состоялись первомайские демонстрации Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени прошли демонстрации и митинги в честь Первомая. В праздник весны и труда профсоюзы разыгрывали призы, либерал-демократы поили тюменцев чаем и квасом, а коммунисты вспомнили о Бразилии.

В 10 утра праздничная суматоха возле Тюменского технопарка обрела стройный вид. Все встало на свои места, когда первые знаменосцы, ринулись вперед по улице Республики. «Медленнее! Держите строй!» — закричали идущие позади. Над колонной взвились флаги «Единой России», областной профсоюзной организации, студенческих отрядов, Антипинского НПЗ, нескольких региональных департаментов и вузов.

В первой шеренге шли вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, председатель объединения профсоюзов Михаил Кивацкий, секретарь Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, а также депутаты регионального парламента.

Больше всего лозунгов несла колонна «Трезвой Тюмени». «Вон у нас сколько молодежи, — похвалилась представительница организации. — Они родились в трезвых семьях и сами не пьют. Они естественные трезвенники. Нашим трудовым коллективам это нужно».

«Молодежи — работу, пенсионерам — заботу! — раздавался оптимистичный голос из машины, возглавляющей колонну. — Трудовой народ за достойный МРОТ! Урааа!» Колонна скромно молчала.

1/9 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Но тут раздался хор крепких молодых голосов: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Песню завели представители региональных студотрядов.

«У нас много песен, и современных, и советских. Так веселее, — рассказал комиссар Тюменского регионального отделения „Российские студенческие отряды“ Елена Доценко. — Движение старое — с 1959 года, и, конечно, большой пласт культуры и традиций».

Вдоль улицы на демонстрацию смотрели многочисленные зеваки и переговаривались. «Так одних студентов согнали, никого больше и нет», — переговаривалась пожилая пара. «А что это, мама?» — спрашивал совсем маленький зритель. «Это Россия, сынок», — отвечала мама.

Колонна неспешно повернула к Цветному бульвару. Водителям на соседних перекрестках пришлось постоять в пробке, чтобы пропустить почти три тысячи демонстрантов. Шествие закончилась митингом на Цветном бульваре Тюмени.

«Когда агрессор поднимает голову, наши люди могут защитить свою страну. Хорошо, что у нас рабочие могут делать такую хорошую военную технику, — милитаристски начал свое выступление председатель Тюменского межрегионального объединения профсоюзов „Тюменский облсовпроф“ Михаил Кивацкий. Но потом вдруг заговорил о социальном неравенстве. — Наши рабочие страдают от низких зарплат и низких социальных выплат. А часть людей богатеет. Остановить их могут только законы. И мы сегодня направили резолюцию в тюменскую Думу с просьбой лучше работать над законами».

Ему тут же ответил второй выступающий — председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. «Тюменская областная дума принимает законы, для того чтобы защитить человека труда, снизить безработицу. Здесь собрались представители разных партий и движений. Они нас поддерживают в этом», — пояснил Корепанов.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев резюмировал: «У нас есть традиция в области — работать вместе. Наша общая задача — сделать так, чтобы тюменцы стали жить лучше».

После митинга ведущие разыграли с немногочисленными оставшимися демонстрантами лотерею. Подарки — недорогие призы: мячи, наборы инструментов.

Уже традиционно оппозиционные партии организовали свои митинги. Либерал-демократы устроили раздачу кваса и горячего чая. А в разговоре с корреспондентом «URA.RU» говорили больше о поддержке молодежи.

«Надо дать дорогу молодым, — рассказал координатор ЛДПР по Тюменской области Артем Зайцев. — Обеспечьте молодому человеку полный цикл. Он отучился, выбрал профессию и должен быть уверен, что после получения высшего образования он сможет попасть в профессиональный круг».

Коммунисты пошли другим путем — двинулись к памятнику Ленина на центральной площади. «Сегодня, 1 мая, для власти праздник весны и труда, а для нас это праздник борьбы трудящихся за свои права, — пояснил корреспонденту „URA.RU“ первый секретарь Тюменского обкома ЦК РКРП Александр Черепанов. — Вон в Бразилии была недавно забастовка. Вышли 35 миллионов человек. Вот как надо бороться. А у нас профсоюзы вместе с „Единой Россией“».