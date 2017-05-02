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14:49  02 мая 2017 1

«Как будто война идет» Тюмень в кольце огня. Худшие предсказания МЧС сбываются. ФОТО

Вокруг города разгораются пожары на сотни гектаровФото: соцсети

Дым окутал пригороды Тюмени: начались пожары, раздуваемые ветром на сотни гектаров. В городе уже запахло гарью. Тюменцы делятся в соцсетях опасениями и фотографиями пожарищ.

По сведениям МЧС по Тюменской области, за последние дни в регионе зарегистрировано 25 ландшафтных пожаров на площади 189,7 га и 30 лесных пожаров, на общей площади 170,45 га. Все возгорания утром во вторник, 2 мая, были ликвидированы, но к обеду тревожные сообщения начали поступать вновь. Так, на озере Липовом огонь распространился на площади в 50 га. Сейчас там работают несколько пожарных расчетов.

В городских пабликах люди высказывают опасения за свои дачи и близлежащие поселки. Фотографии шокируют многих пользователей. «Виды от этих пожаров на горизонте — как будто война идет», — написал один из тюменцев.

«У нас возле дачи, пожарки только так гоняют, потушат, да опять разгорается. Если ночью ветер не поменяется, огонь может пойти на дачи. Там действительно страшно, дым аж с огнем виднеется», — рассказал один из очевидцев.

В пожарах горожане винят недобросовестных селян, которые выжигают траву на своих полях и не могут контролировать огонь. За поджоги травы некоторые «горячие головы» предлагают даже «обрезать руки».

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Деревня Казарова Фото: соцсети

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что в причине пожаров в 100% случаев виноват человек.

«Некоторые не соблюдают запрет на выход в лес либо стараются сжечь мусор, — пояснил собеседник „URA.RU“. — А любой окурок в такую погоду может стать причиной масштабного пожара. Чтобы этого избежать, мы проводим профилактические работы. Разъясняем ситуацию горожанам».

Владимир Балтунов
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