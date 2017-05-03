{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
16:44  03 мая 2017 0

РПЦ призывает запретить детям смотреть «Симпсонов» из-за серии с ловлей покемонов

Клипарт, разное. Екатеринбург, отражение, стрит-арт, pokemon go, покемоны, пикачу
Покемоны прославили Екатеринбург на весь мирФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
все новости сюжета

Представители Русской православной церкви призвали ужесточить возрастной ценз популярного американского мультсериала «Симпсоны» после выхода новой серии, в которой главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме.

В РПЦ полагают, что в сфере медиа стартовала активная пропаганда ложных моральных ценностей среди подростков. Поэтому на отечественном медийном рынке нужно внедрять некое подобие санитарного контроля, оградив школьников от просмотра «Симпсонов», пишет theins.ru.

«Показ „Симпсонов“ никто запретить не может, однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм — антиэстетика», — заявил иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий.

Телеканал Fox 30 апреля показал двадцатый эпизод 28 сезона «Симпсонов», где главный герой играет в храме в Peekimon Get, сильно напоминающую игру Pokemon Go. В эту игру в Храме на Крови в Екатеринбурге играл подсудимый блогер Руслан Соколовский, для которого обвинение просит 3,5 года колонии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров