РПЦ призывает запретить детям смотреть «Симпсонов» из-за серии с ловлей покемонов

16:44 03 мая 2017 0

Покемоны прославили Екатеринбург на весь мир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Русской православной церкви призвали ужесточить возрастной ценз популярного американского мультсериала «Симпсоны» после выхода новой серии, в которой главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме.

В РПЦ полагают, что в сфере медиа стартовала активная пропаганда ложных моральных ценностей среди подростков. Поэтому на отечественном медийном рынке нужно внедрять некое подобие санитарного контроля, оградив школьников от просмотра «Симпсонов», пишет theins.ru.

«Показ „Симпсонов“ никто запретить не может, однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм — антиэстетика», — заявил иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий.

Телеканал Fox 30 апреля показал двадцатый эпизод 28 сезона «Симпсонов», где главный герой играет в храме в Peekimon Get, сильно напоминающую игру Pokemon Go. В эту игру в Храме на Крови в Екатеринбурге играл подсудимый блогер Руслан Соколовский, для которого обвинение просит 3,5 года колонии.