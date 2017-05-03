{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:05  03 мая 2017 0

Имидж Кольцово под угрозой из-за увольнения важного специалиста

Сергей Антонов проработал в Кольцово около трех месяцевФото: страница Сергея Антонова в Facebook, Александр Осипов

В свердловском аэропорту Кольцово освободилась должность пресс-секретаря. Теперь уже бывший ответственный за связи со СМИ авиаузла Сергей Антонов покинул пост. Об этом он рассказал в беседе с «URA.RU».

«Я больше не работаю в Кольцово. Еще не знаю, когда буду на новом месте, пока просто отдыхаю», — сказал нашему агентству Антонов. На своей странице в Facebook он написал прощальный пост: «Внимание, заканчивается регистрация на рейс… Опаздывающих пассажиров просим пройти на посадку в самолёт», «Самолёт на стоянке, двери в положение disarmed…». Такие привычные фразы я больше не смогу слушать на работе, только как пассажир. Пока, лучший аэропорт. Было круто и интересно узнать тебя с другой стороны, с изнанки, дальше без меня».

При этом новый глава пресс-службы на вакантное место еще не найден, рассказали «URA.RU» в Кольцово.

Отметим, Сергей Антонов пришел в Кольцово в феврале 2017 года. Ранее специалист был пиарщиком «Уральских авиалиний». На посту Антонов сменил Дмитрия Тюхтина, который переехал в Москву.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров