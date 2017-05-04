11:13 04 мая 2017 0

Пермские студенты грозят власти митингами, если им не обеспечат безлимитный проездной Фото: Анна Белкина

Студенты Перми, выступающие за безлимитный проездной, провели исследование и выяснили, что мэрия неверно рассчитала необходимое количество поездок. Дело в том, что чиновники высчитывали лимит по проездному исходя из пятидневной учебной недели, а большинство студентов ходят на пары шесть дней в неделю.

Инициативная группа «За безлимитный проездной», недовольная ограничением числа поездок по льготным документам, провела собственное исследование, чтобы выяснить, какова на самом деле потребность учащихся в общественном транспорте. Оказалось, что лимит в 120 поездок устраивает лишь 18% опрошенных. При этом они считают, что его стоимость — 1440 рублей — слишком высока.

«Очень жаль, что администрация города совсем не думает о студентах. Потом не удивляйтесь, что в городе некому будет работать, все уедут в другие регионы, где депутаты хотя бы делают вид, что заботятся о льготных слоях населения», — говорит студента ПГНИУ. Учащаяся Пермской сельхозакадемии призналась, что перестала питаться в столовых, потому что деньги, которая она раньше тратила на обед, теперь уходят на проезд.

Авторы исследования пришли к выводу, что расчет лимита департаментом дорог и транспорта был сделан без учета реальных потребностей студентов. Дело в том, что ведомство устанавливало количество поездок по проездному исходя из пятидневной учебной недели, а большинство студентов учится шесть дней. Кроме того, лишь 0,19% учащихся добираются до места учебы без пересадок.

Единственной лазейкой учащихся оставалась лишь возможность ездить на маршрутах, которые не оборудованы валидаторами. Однако с 4 мая городские власти решили направить на эти маршруты контролеров, поэтому теперь у студентов нет возможности сэкономить на проезде.

Напомним, с 1 января администрация Перми начала вводить электронный проездной с ограничением по количеству поездок — 90 в месяц. Это вызвало массу недовольства со стороны студентов и пенсионеров. Тогда администрация Перми предложила увеличить число поездок по лимитированному электронному проездному с 90 до 120. Но при этом стоимость льготного проездного вырастет до 1440 рублей, в то время как 90 льготных поездок обходились пользователям в 1080 рублей.