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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:54  04 мая 2017 0

На Урале пациентка разбилась насмерть, выпав из окна больницы. Безразличие врачей поразило очевидцев

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, каталка, носилки
По данным прокуратуры, женщина выпала из окна процедурного кабинетаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Пациентка городской больницы Ревды в Свердловской области выпала с пятого этажа и разбилась насмерть. Очевидцы сообщили, что сотрудники медучреждения отнеслись к происшествию с полным безразличием и даже не пытались оказать помощь 54-летней женщине.

Как рассказала в одном из пабликов во «ВКонтакте» жительница Ревды Елена, происшествие случилось минувшей ночью, около полуночи. По ее словам, женщина выпала из окна со стороны приемного покоя, на ней было только нижнее белье.

«У меня муж быстро оделся и побежал сообщить о происшествии в приемник и оказать помощь. Но в приемнике даже не чухнули! Вышли медработники к телу, и даже не подошли. Сказали, что толку-то помогать, все кости по любому сломаны, мертва. И все!» — недоумевает очевидица происшествия.

Елена добавила, что когда ее муж просил сотрудников больницы вызвать скорую помощь, никто не торопился, и она сама вызвала врачей. Те якобы ехали по дороге без спецсигналов, останавливаясь перед светофорами.

Журналист «URA.RU» дозвонился до приемного отделения ревдинской ЦГБ. На вопрос о случившемся женщина на другом конце провода сухо ответила: «И что?» — и отказалась давать комментарии. Дозвониться до главного врача больницы не удалось — телефон не отвечает.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области нашему агентству сообщили: «Этот случай не носит криминального характера, по данному факту проводят проверку наши коллеги из СУ СК России по Свердловской области, поэтому обращайтесь к ним за комментарием. Они установят обстоятельства, в результате которых человек выпал из окна, и выяснят, какие меры безопасности применяются в учреждении». Получить оперативно комментарий в региональном СК не удалось — телефон пресс-службы не отвечает.

В прокуратуре Свердловской области сообщили об организованной проверке по факту гибели женщины. «В частности, будет дана правовая оценка факту свободного передвижения пациентки в ночное время по специализированным помещениям больницы (процедурный кабинет), а также своевременности и эффективности оказания медицинской помощи как при поступлении на стационарное лечение, так и после падения из окна», — рассказали в ведомстве.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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