На метро Екатеринбурга выделили миллионы

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга поддержала корректировку в бюджете 2025 года на увеличение финансирования метро столицы Урала на 138 миллионов рублей. Средства, в частности, нужны на покрытие долга, накопившегося после ремонта составов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комиссии, депутат гордумы Александр Колесников.
«При работе метрополитена возникла небольшая кредиторская задолженность. Сделали капитальный ремонт всего подвижного состава, что позволило продлить срок эксплуатации вагонов еще на 15 лет. Поэтому в бюджете нужно было сделать корректировку (на 138 миллионов рублей), чтобы выделить на это дополнительные деньги», — рассказал Колесников.
Ранее эти средства не были учтены в бюджете города. При этом депутат подчеркнул, что речи об увеличении тарифов в метро пока не идет.
Ремонт вагонов подземки начался в 2020 году. В 2024 году было выделено более 500 миллионов на обновление последних двух.
