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04 мая 2017
Главные новости Москвы
14:30  04 мая 2017 0

Европа должна готовиться к войне с Россией. Генерал США требует выставить войска против Путина

Репетиция парада. Екатеринбург, солдат, бтр, военная техника, танк, танкист
В НАТО опасаются, что не смогут дать отпор русским солдатамФото: Анна Майорова © URA.RU

Европа должна быть готова к войне с Россией, считает командующий вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти. Он призвал разместить больше войск США на границе с Россией, чтобы иметь возможность отреагировать на любой шаг президента РФ Владимира Путина.

По мнению генерала США, военная концепция России опирается не на легкие войска без гусеничной бронетехники, а на бронетанковые. Он отметил, что еще 6 лет назад США не сомневались в том, что готовы дать отпор России. «Сейчас ситуация изменилась», — подчеркнул генерал Скапаротти, слова которого приводит RT со ссылкой на Daily Star.

Издание напоминает, что напряжение между Россией и Западом возросло после удара, который США нанесли по Сирии. Кроме того, продолжают увеличиваться опасения, что Москва может аннексировать новые территории после «захвата» полуострова Крым в 2014 году. Между тем после телефонного разговора между президентами Путиным и Трампом, который состоялся 2 мая, высокопоставленный военный представитель США отметил, что дипломатия для Америки всегда является приоритетной.

Нина Калинина
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