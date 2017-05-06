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06 мая 2017
05 мая 2017
12:02  06 мая 2017 0

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона подвергся хакерской атаке

Эммануэль МакронФото: Wikimedia Commons

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона подвергся хакерской атаке. Об этом заявил сайт WikiLeaks.

Крупнейшая утечка электронных писем произошла за два дня до второго тура президентских выборов

«Утечка содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом», — цитирует RT сообщение WikiLeaks, опубликованное в «Твиттере».

По мнению экспертов, хакерская атака произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов.

Как добавляет телеканал 360, бывшие помощники Хиллари Клинтон уже обвинили в утечке данных штаба Макрона русских хакеров.

Напомним, второй тур выборов президента во Франции состоится 7 мая. Французы будут выбирать между центристом Эмманюэлем Макроном и националисткой Марин Ле Пен.

Евгений Лазарев
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