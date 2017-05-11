Мэрию Екатеринбурга готовят к масштабному ремонту

13:39 11 мая 2017 1

Власти Екатеринбурга готовятся к обновлению рабочих кабинетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга затеяли масштабный ремонт в здании администрации Екатеринбурга. На портале госзакупок открыт очередной конкурс на поиск подрядчика для разработки документации на ремонт помещений городской ратуши. На это чиновники планируют потратить 330 тысяч рублей.

За эти деньги исполнитель должен будет подготовить документы на перепланировку помещений, в частности, продумать архитектурные и конструктивные решения, расположение электрических сетей, систем вентиляции и кондиционирования, а также разработать документы на системы автоматического порошкового пожаротушения в архивных помещениях.

Большая «стройка» запланирована как в центральном здании (проспект Ленина, 24а), так и в левом (улица 8 Марта, 8б) и правом (переулок Банковский, 1) крыльях, однако ремонт будет проводиться не во всех помещениях. Согласно конкурсной документации, реконструкции подвергнутся подвал и 4-й этаж левого крыла, 5-й этаж и архив правого, а также архивные помещения центрального здания.

5 мая, напомним, на госзакупках был открыт конкурс на поиск подрядчика для ремонта системы отопления и помещений в городской мэрии. За 6,9 млн рублей власти поменяют радиаторы и трубы, положат ламинат, переклеят обои и обновят потолок в некоторых кабинетах.