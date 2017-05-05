Кабинеты в мэрии Екатеринбурга отремонтируют на 7 млн рублей

19:22 05 мая 2017 0

За лето городские чиновники обновят себе рабочие места и туалеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует в городской ратуше систему отопления и кабинеты. На эти цели, согласно конкурсной документации на портале Госзакупок, чиновники намерены потратить 6,9 млн рублей.

Администрация поменяет радиаторы и трубы, сменит линолеум на ламинат, переклеит и покрасит обои, обновит потолок, а также отремонтирует туалеты на этажах. Шуметь с 09:00 до 18:00 строителям будет нельзя, делать это позволено только по согласованию с заказчиком. Самые «громкие» работы исполнитель должен проводить вечером или в выходные дни.

Прием заявок будет идти до 20 мая, а исполнитель будет выбран 26 числа. Закончить ремонтные работы он должен будет до 30 сентября.