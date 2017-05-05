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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:22  05 мая 2017 0

Кабинеты в мэрии Екатеринбурга отремонтируют на 7 млн рублей

Клипарт. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, городская дума, горсовет, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская администрация
За лето городские чиновники обновят себе рабочие места и туалетыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует в городской ратуше систему отопления и кабинеты. На эти цели, согласно конкурсной документации на портале Госзакупок, чиновники намерены потратить 6,9 млн рублей.

Администрация поменяет радиаторы и трубы, сменит линолеум на ламинат, переклеит и покрасит обои, обновит потолок, а также отремонтирует туалеты на этажах. Шуметь с 09:00 до 18:00 строителям будет нельзя, делать это позволено только по согласованию с заказчиком. Самые «громкие» работы исполнитель должен проводить вечером или в выходные дни.

Прием заявок будет идти до 20 мая, а исполнитель будет выбран 26 числа. Закончить ремонтные работы он должен будет до 30 сентября.

Сергей Демин
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