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12 мая 2017
10:01  12 мая 2017 0

«Почта России» потратит больше 171 млн рублей на смартфоны для почтальонов

Клипарт, разное. Екатеринбург, памятник архитектуры, почта россии, конструктивизм, главпочтамт
Почта России сделает работу сотрудников мобильнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Почта России» намерена закупить 15 тысяч смартфонов Inoi на сумму в 171,1 млн рублей для работы почтальонов.

Поставкой гаджетов займется компания «Центр дистрибьюции», которая снабдит сотрудников «Почты России» смартфонами с операционной системой Sailfish Mobile OS Rus, разработкой которых занимается компания «Открытая мобильная платформа», связанная с медиамагнатом Григорием Березкиным, пишет РБК.

Смартфоны презентовали несколько месяцев назад в Барселоне. «Почта России» станет первым предприятием, которое закупит мобильные устройства этой марки. С помощью гаджетов почтальоны смогут принимать коммунальные платежи, а также оплату за услуги связи и кредиты.

Отметим, что Григорий Березкин владеет активами газет «Комсомольская правда» и «Metro».

Лев Истомин
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