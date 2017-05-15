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15 мая 2017
15:22  15 мая 2017 0

Путин высказался об отказе России от «Евровидения»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент уверен: все было сделано правильноФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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Президент России Владимир Путин прокомментировал отказ России от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» и от трансляции шоу по федеральным каналам.

По словам главы государства, отказ страны от участия в мероприятии был правильным, пишет РИА «Новости». «Сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного уровня», — заявил Путин, добавив, что те, кто хотел посмотреть конкурс, сделали это через Интернет.

Представительница России Юлия Самойлова не смогла выступить на конкурсе из-за запрета на въезд на Украину после того, как она посетила Крым. Позже Россия отказалась от трансляции конкурса по телевидению. Победу в «Евровидении-2017» одержал представитель Португалии, певец Сальвадор Собрал. Но в Рунете больше обсуждали не его, а выходку украинского пранкера Виталия Седюка, выбежавшего на сцену во время выступления Джамалы и снявшего штаны.

Лев Истомин
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