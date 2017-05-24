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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
11:35  24 мая 2017 0

В ХМАО потерпела крушение баржа со строительными материалами. ЧП скрывали

Корабли и баржи. Салехард , речпорт, плавкран, на буксире
Судно везло железобетонные сваи из Нижневартовска (архивный снимок)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Очередное кораблекрушение произошло в Приполярном Урале. Затонуло несамоходное сухогрузное судно МГС-313 у правого берега на 166 километре протоки Юганская Обь. Баржа шла из Нижневартовска на 662 километр реки Большой Юган в поселок Тайлаково. Судно перевозило 178 железобетонных свай общим весом 534 тонны. Утонувшая баржа принадлежит ООО «Региональная транспортная компания» из Нижневартовска.

«По факту затопления судна проводится доследственная проверка, — сообщил „URA.RU“ Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР. — По предварительным данным, затопление произошло во время стоянки при плохих погодных условиях из-за сильной волны. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет».

По какой-то причине факт крушения скрывался: баржа утонула 19 мая, а информация в следственный орган поступила только сегодня.

Неделю назад в Тюменской области, возле села Ярково, затонула 800-тонная баржа со строительными материалами, которые предназначались для ямальцев.

Александр Лукманов
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