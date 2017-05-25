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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
09:42  25 мая 2017 2

Челябинские дзюдоисты трясут 5 млн с депутата Госдумы

Выборы. Челябинск., лдпр, пашин виталий
Виталий Пашин обещает в ближайшие месяцы поставить точку в этой историиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор спортшколы по дзюдо из Трехгорного Владимир Зайцев намерен добиться банкротства челябинского депутата Госдумы Виталия Пашина, как физического лица. Такое заявление подано в Арбитражный суд региона из-за долга в 5 млн рублей, сообщил истец корреспонденту «URA.RU».

Конфликт длится с 2012 года, когда Пашин хотел открыть совместную торговую фирму «Уралпромресурс» с сыновьями Зайцева. Будущий депутат Госдумы занял у Зайцева-старшего пять миллионов рублей на 60 дней под 3% в месяц. Деньги так и не вернул, фирма не заработала.

Ровно за день до выборов в Госдуму, 17 сентября прошлого года, Зайцев выиграл суд и обязал Пашина вернуть долг. Тот подал иск о рассрочке платежа, предложив вернуть сумму в течение 100 месяцев. Суд рассудил, что при депутатской зарплате от 360 до 446 тысяч рублей Пашин может рассчитаться за 24 месяца. Это решение уже Зайцев оспорил, и выиграл в апелляционной инстанции.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд

Теперь Зайцев намерен добиться признания Пашина банкротом. «У должника есть наши реквизиты. Возвращать долг он не хочет. Вместе с новым иском направили жалобы в Госдуму, лидеру его партии Владимиру Жириновскому», — прокомментировал Владимир Зайцев.

Виталий Пашин заявил, что не собирается затягивать с возвратом долга. «Я готов был выплачивать долг в рассрочку. Когда отменили решение суда об отсрочки, встречался с Зайцевым, он сначала отказывался брать деньги, потом перестал выходить на связь. Писал ему с просьбой предоставить реквизиты счета. Очевидно, что он хочет дискредитировать меня и максимально тянуть время, чтобы взыскать побольше процентов. Я пошел по законному пути — буду гасить долг через депозит нотариуса. Постараюсь закрыть его в ближайшие месяцы, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории», — резюмировал депутат.

Сергей Леонов
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