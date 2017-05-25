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Главные новости Пермского края
10:14  25 мая 2017 1

В пермский бэби-бокс подкинули младенца

Бэби-бокс. Екатеринбург, бэби-бокс
На мальчике были бирки из роддома, где написано, что он родился 18 маяФото: Анна Майорова © URA.RU

Мальчика, которому исполнилась всего неделя, принесли в бэби-бокс при пермской медсанчасти №9. Ребенок здоров.

Малыша подбросили в ночь на 25 мая. «Это произошло примерно в 3:40, — рассказала „URA.RU“ автор идеи бэби-боксов и глава фонда „Колыбель надежды“ Елена Котова. — На мальчике были бирки из роддома, где написано, что он родился 18 мая. Одет ребенок по погоде, записки при нем не было».

На данный момент в Пермском крае работают три бэби-бокса: в Перми, Березниках и Добрянке. За пять лет работы в них были оставлены девять детей, включая малыша, найденного в ночь на 25 мая.

Анна Белкина
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