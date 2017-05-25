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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
20:25  25 мая 2017 0

В челябинском кафе инвалида заставили обедать на улице. Сервировали стул вместо стола. ФОТО

Встреча с избирателями. Праймериз. Челябинск., бурматов владимир, коробейников евгений
Объясняться с Коробейниковым (справа депутат Госдумы Бурматов) будет посложнее, чем с его товарищем по несчастьюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске инвалиду-колясочнику, захотевшему пообедать в кафе, вынесли еду на улицу. Тарелки расставили на сиденье стула, который поставили за входной дверью заведения. Вопиющий случай намерены расследовать активисты «Единой России», сообщил «URA.RU» координатор проекта «Доступная среда» Евгений Коробейников.

«Ситуация совершенно дикая! В пятницу, 26 мая, я буду знать адрес этого кафе на улице Кирова. Я собираюсь поговорить о случившемся с его руководителями и владельцами», — сказал корреспонденту агентства «URA.RU» Коробейников, который сам является инвалидом-колясочником.

По его словам, федеральный закон обязывает владельцев общепита обеспечивать людям с ограниченными возможностями не просто доступ в заведения, но доступность предлагаемых ими услуг. Здесь же нарушены оба положения, что дает основания для обращения в прокуратуру.

Об инциденте сообщили очевидцы. По их словам, когда колясочник попытался попасть в кафе, официанты то ли не смогли, то ли не захотели открыть одну из створок входной двери. Директор предложила мужчине поесть снаружи. Тот согласился, и за дверь ему вынесли стул, на котором и расставили тарелки.

О необычном обеде сообщили СМИ возмущенные очевидцы
Фото: «31 канал»

«Владельцы учреждений стараются не замечать людей с инвалидностью, якобы «у нас нет инвалидов», «они к нам не ходят. Но они не ходят к вам, потому что «у вас этого нет». А ведь к маломобильным группам относятся и пожилые люди, и мамы с колясками. Надо понимать, что доступная среда нужна не только инвалидам, но и другим категориям жителей, ведь к маломобильным группам относятся, например, и пожилые люди, и мамы с колясками. Для того, чтобы ситуация изменилась, нужно в корне менять и общественное мнение в том числе», — резюмировал он.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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