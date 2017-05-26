02:06 26 мая 2017 0

Две тонны конфиската не могли быть реализованы, и подлежали уничтожению Фото: Википедия

Лущеные грецкие орехи общим весом две тонны будут уничтожены украинскими таможенниками: конфискованный товар не имел сопроводительных документов и мог представлять опасность. Кроме того, как говорят таможенники, за время хранения орехи были сильно попорчены мышами.

По информации телеканала 360, вместе с орехами, примерная стоимость которых оценивается в 170 тысяч гривен (около 6,5 тысячи долларов США), уничтожению подлежат конфискованные спирт, колбаса, сардельки и сигареты. О том, попорчены ли грызунами эти продукты, не сообщается.

Обычно таможенный конфискат реализуют через открытые электронные аукционы, однако это правило распространяется лишь на те товары, происхождение и безопасность которых не вызывают сомнений. Решение о судьбе конфиската, в соответствии с местным законодательством, принимает специальная комиссия, сообщают информагентство Nation News.