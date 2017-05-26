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15:09  26 мая 2017 0

В Сургуте — акция протеста против газопровода, который может взорвать город

Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, газопровод
Сургутян напугал газопроводФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте сегодня пройдет митинг против газопровода высокого давления, расположенного в черте города. Акция протеста согласована в администрации, сообщили «URA.RU» в мэрии.

По официальным данным, на митинг придет до 100 человек. Организаторы заявляют, что акция протеста посвящена вопросам безопасности города. По словам активистов, расположенные на территории Сургута газопроводы высокого давления подвергают жителей серьезной опасности из-за угрозы взрыва и пожара.

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Как удалось выяснить «URA.RU», речь идет о газопроводах, расположенных в районе Сургутских ГРЭС и в находящихся рядом дачных кооперативах. Из-за вступивших в действие несколько лет назад норм в зону безопасности попали дачи 12 кооперативов. Их владельцы обязаны снести жилые строения на этой территории. Судебные тяжбы длятся уже несколько лет, а теперь сургутяне решили привлечь внимание общественности с помощью митинга.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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