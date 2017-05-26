15:09 26 мая 2017 0

Сургутян напугал газопровод Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте сегодня пройдет митинг против газопровода высокого давления, расположенного в черте города. Акция протеста согласована в администрации, сообщили «URA.RU» в мэрии.

По официальным данным, на митинг придет до 100 человек. Организаторы заявляют, что акция протеста посвящена вопросам безопасности города. По словам активистов, расположенные на территории Сургута газопроводы высокого давления подвергают жителей серьезной опасности из-за угрозы взрыва и пожара.

Как удалось выяснить «URA.RU», речь идет о газопроводах, расположенных в районе Сургутских ГРЭС и в находящихся рядом дачных кооперативах. Из-за вступивших в действие несколько лет назад норм в зону безопасности попали дачи 12 кооперативов. Их владельцы обязаны снести жилые строения на этой территории. Судебные тяжбы длятся уже несколько лет, а теперь сургутяне решили привлечь внимание общественности с помощью митинга.