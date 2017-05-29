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16:11  29 мая 2017 0

На Ямале пойдет в парламентарии новый нефтегазовый генерал

Александр Корякин - самый вероятный кандидат на вакантное место в ямальском парламентефото - официальный сайт мэрии Нового Уренгоя

Новоуренгойское отделение партии «Единая Россия» определилось со своим кандидатом на довыборы депутата в региональное Законодательное собрание. От партии будет выдвинут недавно назначенный гендиректор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин.

Накануне в Новом Уренгое прошло внутрипартийное предварительное голосование. В региональном отделении партии отмечают, что праймериз показали большой интерес населения. В голосовании приняли участие более 5,5 тыс. человек.

Официально победитель пока не назван. Сначала итоги голосования должен утвердить оргкомитет предварительного голосования. Неофициально в партии сообщают, что абсолютное большинство голосов получил Александр Корякин.

Исход голосования был ожидаем. Традиционно вакантный мандат в ямальском Заксобрании занимает руководитель компании «Газпром добыча Уренгой». Ранее им владел бывший гендиректор компании Сергей Мазанов. После смены места работы он также сдал мандат на который теперь претендует его преемник, господин Корякин.

Ранее о своих кандидатах на вакантный пост «URA.RU» рассказывали и представители оппозиции. Так, от ЛДПР будет выдвинут директор межшкольного учебного комбината «Эврика» Константин Филатов. От КПРФ будет выдвинут руководитель спортивного клуба «КПРФ-Ямал» Алибек Джабуев.

Вячеслав Егоров
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